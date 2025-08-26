Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA DR investe 70 milioni in Italia.

DR espande la propria attività nel polo di Macchia d’Isernia, location operativa del gruppo automobilistico molisano. Lo fa investendo 70 milioni di euro per la realizzazione di nuovi impianti e assumendo nuovo personale. Idea del gruppo automobilistico è gestire al meglio i futuri modelli dei suoi brand.

Sembrano esserci altri progetti sul tavolo, ma il piano strategico sarà svelato passo passo nei prossimi mesi.

Investimenti a Macchia d’Isernia: 70 milioni per nuovi impianti

Lo scorso luglio, durante l’Expo di Osaka in Giappone, l’amministratrice delegata di DR, Antonella Tortola, aveva anticipato la strategia di nuovi investimenti del gruppo automobilistico.

Il piano presentato a Osaka si basava su un investimento di 50 milioni di euro, ma al momento del lancio dell’operazione il progetto vedrà un investimento maggiore. In totale infatti, con l’aggiunta di ulteriori 20 milioni di euro, l’investimento di DR sarà di 70 milioni di euro.

Per i dettagli c’è da attendere ancora qualche settimana, ma il gruppo automobilistico ha già fatto sapere che intende tornare a casa, cioè investire in nuovi impianti produttivi nella cittadina molisana a Macchia d’Isernia.

Il progetto, per quanto comunicato ufficialmente, porterà alla realizzazione di nuovi impianti produttivi e all’assunzione di almeno 300 nuovi addetti per la produzione completa, in loco, dei nuovi modelli destinati al mercato italiano ed estero.

Nuovo sito ad Anagni: la riconversione dell’ex Saxa Grès

Nel frattempo, sono iniziati anche i lavori per la riconversione del sito industriale dell’ex Saxa Grès S.p.a di Anagni. DR lo ha recentemente acquistato tramite Jarama, una società controllata al 100% dallo stesso gruppo.

Lo stabilimento era dedicato alla produzione di gres porcellanato e dovrà essere completamente riconvertito per ospitare DR Automobiles. Il gruppo ha scelto la location perché posizionata vicino all’A1.

Sul fronte occupazionale sono stati assorbiti e reintegrati in nuove attività circa 67 lavoratori dell’ex produzione. Antonella Tortola ha dichiarato:

Siamo davvero felici di aver raggiunto questo obiettivo. È stato un grande lavoro di squadra tra tutti i soggetti coinvolti che speriamo possa rappresentare un’opportunità di sviluppo per il nostro gruppo ma anche di crescita per un’area industriale storicamente importante, soprattutto per l’automotive, come quella della provincia di Frosinone.

Il piano verso l’estero

Tutto il progetto sembra fornire la base adeguata per la strategia che guarda al mercato estero. Infatti il gruppo vuole espandersi in:

Spagna;

Belgio;

Francia;

Germania;

Repubblica Ceca;

Slovacchia;

Ungheria;

Romania;

Grecia.

Se il polo resta a Macchia d’Isernia, dove si fa ricerca, stile, quotazione e logistica, l’obiettivo è quello di aprire concessionari ufficiali o nominare distributori diretti per i diversi brand a cui fa riferimento DR.