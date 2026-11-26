123RF Decreto Scuola, fiducia alla Camera: tutte le novità su assunzioni Gps, sostegno, Pei e libri digitali.

La Camera ha approvato la questione di fiducia posta dal Governo sul Decreto Scuola (decreto-legge n. 170 del 30 settembre 2026) con 180 voti favorevoli, 112 contrari e 4 astensioni. Il voto, arrivato nella serata del 25 novembre dopo che il ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani aveva posto la fiducia nella giornata del 24 novembre, consente all’Aula di adottare lo stesso testo già licenziato dal Senato.

Il provvedimento, suddiviso in cinque capi e venti articoli, interviene su reclutamento, inclusione scolastica, spese delle famiglie, risorse per il personale e sicurezza nelle aule.

Decreto Scuola approvato, che succede adesso

L’iter parlamentare entra ora nella fase conclusiva: i deputati passeranno all’esame degli ordini del giorno, ultimo passaggio prima della votazione finale. Seguiranno poi la firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. La conversione definitiva in legge è attesa entro il 29 novembre.

Assunzioni da prima fascia Gps e anno di prova

Una delle novità più attese dai docenti precari riguarda l’apertura di un ulteriore canale di reclutamento per le immissioni in ruolo a partire dall’anno scolastico 2027/2028. Si potrà infatti attingere direttamente dalla prima fascia delle Gps (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) non soltanto per i posti di sostegno, ma anche per le cattedre di posto comune rimaste libere dopo le ordinarie operazioni di assunzione.

Questo meccanismo affiancherà le tradizionali procedure concorsuali per coprire i posti vacanti e riguarderà i docenti abilitati inseriti nelle graduatorie provinciali. Sul piano applicativo resta comunque da chiarire come verrà conteggiato l’anno di formazione e prova all’interno del periodo di permanenza obbligatoria presso la scuola di assegnazione.

Sostegno, nuove scadenze

Il testo del Decreto Scuola introduce regole precise e scadenze differenziate per la redazione del Pei (Piano educativo individualizzato) dedicato agli alunni con disabilità:

studenti di nuova iscrizione o nuova certificazione > il Pei provvisorio dovrà essere predisposto entro giugno, mentre l’approvazione definitiva è fissata entro il 15 ottobre;

studenti già inseriti in un percorso di inclusione nella stessa scuola > il Pei definitivo andrà redatto entro giugno, ferma restando la possibilità di apportare aggiornamenti e integrazioni entro il 15 ottobre e anche successivamente, qualora ricorrano le condizioni previste dalla normativa.

Per tutelare la continuità didattica, la norma consente inoltre di confermare i docenti di sostegno e gli assistenti all’autonomia e alla comunicazione già assegnati nell’anno precedente. Sul fronte organizzativo, le scuole dovranno agevolare la partecipazione delle famiglie alle riunioni del Glo (Gruppo di lavoro operativo), permettendone lo svolgimento anche in modalità telematica sincrona.

Libri scolastici digitali a metà prezzo

Per alleggerire le spese delle famiglie, il decreto obbliga gli editori a rendere disponibile una versione elettronica dei libri di testo scolastici e universitari a un prezzo inferiore di almeno il 50% rispetto all’edizione cartacea corrispondente.

Sarà inoltre consentito stampare una quota del testo digitale, fino a un massimo del 15% dell’opera. Proprio questa disposizione ha generato tensioni nella maggioranza durante il passaggio in Commissione Cultura del 23 novembre. Forza Italia aveva presentato un emendamento per cancellare la norma sui testi digitali introdotta al Senato, spingendo anche Fratelli d’Italia a depositare alcune proposte di modifica. Per rispettare i tempi ristretti della conversione in legge, tutti gli emendamenti sono stati poi ritirati e l’esame è stato rimesso direttamente all’Aula. Forza Italia non intende però rinunciare alla modifica: per superare l’impasse si valuta l’approvazione di un ordine del giorno che impegni l’esecutivo a intervenire nuovamente sul tema in un successivo provvedimento legislativo.

Tetto del 30% agli alunni stranieri

Il decreto conferma la soglia massima del 30% di alunni stranieri per classe. Il limite non si applica però agli studenti che abbiano già acquisito un’adeguata conoscenza della lingua italiana. Per favorire il bilanciamento nelle classi con alunni stranieri di prima iscrizione, vengono garantiti fondi per lezioni aggiuntive di potenziamento dell’italiano, affiancati da corsi di lingua rivolti ai genitori poco avvezzi all’italiano.

Nel testo trova spazio anche il divieto di indossare burqa e niqab a scuola.

Più risorse per il personale scolastico

Raddoppia per il 2026 la dotazione aggiuntiva del Fondo per la valorizzazione del personale scolastico, che sale da 30 a 60 milioni di euro, mentre restano confermati i 40 milioni già stanziati per il 2027. Questi fondi serviranno a finanziare attività di orientamento, inclusione, formazione dei docenti, contrasto alla dispersione scolastica e adempimenti legati all’accordo sull’istruzione con l’Unione Europea.

Cyberbullismo

Presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito nasce infine un fondo dotato di un milione di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per promuovere un uso consapevole e responsabile delle tecnologie digitali tra gli studenti. Le risorse aggiuntive del Fondo permanente contro il cyberbullismo sosterranno anche progetti dedicati all’educazione alle relazioni, all’affettività, alle pari opportunità, al rispetto reciproco e alla prevenzione della violenza contro le donne.