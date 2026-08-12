Mini call veloce sostegno 2026/27, chi può partecipare, quali province hanno posti disponibili e le date per presentare la domanda

iStock Assunzioni docenti, pochi posti e scadenze da non perdere

La procedura interprovinciale per coprire i posti di sostegno ancora vacanti dopo lo scorrimento della prima fascia GPS è stata definita e si prepara ad aprire le domande. Si tratta della cosiddetta “mini call veloce”, che consente ai docenti non individuati nella propria provincia di concorrere per le disponibilità residue in altre province della stessa regione. Gli Uffici Scolastici Provinciali (USP) stanno già pubblicando gli avvisi con i posti disponibili, mentre lo scorrimento della prima fascia GPS sostegno prosegue fino a giovedì 13 agosto 2026.

Calendario e scadenze della mini call veloce

Il Ministero dell’Istruzione ha fissato un calendario preciso per la procedura, che dovrà concludersi prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le date a cui fare attenzione sono le seguenti:

entro il 14 agosto – gli Uffici Scolastici devono comunicare i posti di sostegno ancora vacanti dopo le operazioni provinciali;

dal 14 agosto al 19 agosto – apertura della piattaforma telematica per la presentazione delle domande di mini call veloce;

entro il 21 agosto – pubblicazione degli esiti della procedura interprovinciale.

Chi può presentare domanda

La mini call veloce non è aperta a tutti gli iscritti nelle GPS. È invece una prosecuzione della procedura riservata a chi ha partecipato alla fase provinciale senza ottenere un’assegnazione. Possono partecipare i docenti che:

hanno presentato domanda per l’assunzione finalizzata al ruolo dalla prima fascia GPS per il sostegno nella propria provincia;

non sono stati individuati per l’assunzione perché non vi erano posti disponibili;

non sono stati considerati rinunciatari nella precedente fase.

La mancata presentazione dell’istanza comporta l’esclusione dalla procedura.

Province con posti disponibili

L’aspirante può presentare domanda per una o più province, purché appartengano alla stessa regione. Non è quindi possibile scegliere liberamente province situate in regioni diverse da quella di inserimento nelle GPS.

Secondo gli avvisi pubblicati dagli Uffici Scolastici Provinciali, i posti disponibili per la mini call veloce sostegno 2026/27 sono molto meno numerosi rispetto agli anni precedenti. Per questo alcuni esperti parlano di una “mini mini call veloce”.

Per il momento, solo il Piemonte presenta posti disponibili, nelle seguenti province:

Verbano Cusio Ossola: 7 posti infanzia, 43 primaria

Alessandria: 24 posti primaria

Asti: 27 posti primaria

Le altre Regioni senza posti disponibili

Secondo le comunicazioni ufficiali e gli avvisi, non ci sono posti disponibili per la mini call veloce in:

Basilicata

Puglia

Umbria

Calabria

Abruzzo

Marche

Sicilia

Sardegna

Emilia-Romagna

Prossimi passi per i docenti interessati

I docenti in possesso dei requisiti che desiderano partecipare alla mini call veloce devono: