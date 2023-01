Concorsi, in arrivo oltre 10mila assunzioni nella Pubblica amministrazione

Fonte: iStock In arrivo migliaia di assunzioni nella Pubblica amministrazione

Con la legge di Bilancio 2023 sono in arrivo 10mila assunzioni straordinarie nella Pubblica amministrazione che si sommano al turnover ordinario già previsto di 156.400 unità.

Si tratta esattamente di 10.454 posti distribuiti in vari uffici pubblici e su tutto il territorio nazionale. Le assunzioni interesseranno soprattutto l’Agenzia delle Entrate e i ministeri degli Esteri e della Giustizia.

Agenzia delle Entrate, le assunzioni previste

È in arrivo un concorso pubblico per assumere 3.900 funzionari a tempo indeterminato tra il 2023 e il 2024. A questi si sommano le 150 unità non dirigenziali (100 funzionari e 50 assistenti) e altre 10 per l’attuazione del Pnrr destinati alla Ragioneria generale dello Stato.

Affari Esteri, le assunzioni

Il ministero degli Affari Esteri prevede di assumere 3.150 unità a da assegnare alle ambasciate, agli uffici consolari e agli istituti italiani di cultura. A questi si aggiungono 520 unità di personale (100 assistenti e 420 funzionari) a tempo indeterminato per la Farnesina.

Ministero della Giustizia, le assunzioni

Il ministero della Giustizia attende 800 nuove unità di personale non dirigenziale da assumere per via diretta e 100 funzionari giuridico-pedagogici e mediatori culturali.

Mille unità in più sono attese tra il 2023 e il 2026 dalla Polizia penitenziaria, per via indiretta.

Corte di conti, le assunzioni

La Corte dei conti deve assumere tra il 2023 e il 2024, 13 dirigenti di seconda fascia, 104 funzionari e 242 assistenti.

Forze dell’ordine, le assunzioni

28 operai a tempo determinato (probabilmente con contratto di quattro mesi) saranno inseriti nei carabinieri per l’accoglienza degli animali confiscati o sequestrati e 120 unità (76 ispettori e 44 appuntati) alla tutela agroalimentare.

Ministero dell’Agricoltura, le assunzioni

Il ministero dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare aspetta 300 nuove unità per il contrasto alle frodi.

Quello delle Imprese e del Made in Italy deve riempire 15 posizioni da funzionario e due da dirigente.

Ministero dell’Istruzione e dell’Università

Protagoniste delle assunzioni negli anni scorsi, Istruzione e Università per ora hanno nei piano la proroga fino a fine 2024 dell’incarico a tempo determinato per 87 dirigenti ispettivi.

Enti locali, le assunzioni

Negli enti locali si sente da anni la carenza di segretari comunali e provinciali. Su 7.904 comuni, solo 2.168 possono vantare un segretario titolare. Grazie alla legge di Bilancio 2023, i comuni attuatori di interventi del Pnrr potranno finanziare il trattamento economico dei loro segretari anche con il fondo da 30 milioni all’anno attivo fino al 2026 per le assunzioni nei piccoli comuni impegnati nel Piano.