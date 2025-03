Personale comunale in calo del 28,7% dal 2007, boom di dimissioni e stipendi inferiori alla media: il lavoro nei Comuni non attira più, e il Pnrr è a rischio

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Lavorare in Comune non conviene più.

Più dimissioni che pensionamenti, stipendi poco competitivi e carichi di lavoro crescenti. Lavorare nei Comuni italiani oggi è sempre meno attraente. Lo confermano i dati del nuovo rapporto sul personale degli enti locali, pubblicato da ministero dell’Interno e IFEL. Dal 2007 a oggi, la pubblica amministrazione comunale ha perso quasi 30% della sua forza lavoro, mentre cresce il numero di chi sceglie volontariamente di andarsene.

Tra i motivi troviamo compensi inferiori rispetto ad altri settori pubblici, percorsi di carriera limitati, poca formazione e una macchina amministrativa che fatica a rinnovarsi. Il risultato è che molti Comuni, soprattutto i più piccoli, fanno i conti con uffici svuotati, età media sempre più alta e difficoltà a trovare personale qualificato per gestire servizi essenziali e fondi straordinari come quelli del Pnrr.

Il personale comunale in calo: numeri, dimissioni e carenza cronica

Nel 2007 i Comuni italiani contavano 491.678 dipendenti, mentre a fine 2023 ne sono rimasti 350.515: un crollo del 28,7% in poco più di 15 anni, pari a oltre 141mila persone in meno. Ma non è solo una questione di pensionamenti. Dal 2017 in poi, le dimissioni volontarie hanno iniziato a superare le uscite per età: quasi 96.000 dipendenti hanno lasciato l’impiego comunale per scegliere un’altra strada, dentro o fuori la Pa.

Chi se ne va, spesso lo fa perché trova di meglio altrove: retribuzioni più alte, meno stress, più riconoscimento. E chi resta, si trova a gestire gli stessi carichi (o maggiori) con risorse sempre più limitate. Soprattutto nei piccoli Comuni, dove le uscite non vengono sostituite, la macchina amministrativa rischia il blocco.

I numeri diventano ancora più seri se guardiamo agli uffici strategici. Nelle aree tecniche, fondamentali per progettare, costruire, gestire gli appalti e far avanzare il Pnrr, il personale è diminuito del 17,4% dal 2015 al 2023. Mentre aumentavano fondi e responsabilità, i tecnici diminuivano.

Stipendi bassi e formazione al minimo

Il rapporto entra nel dettaglio di una delle motivazioni del calo dei dipendenti: gli stipendi. Chi lavora in Comune infatti guadagna meno rispetto a chi svolge lo stesso ruolo in altri settori pubblici. Gli stipendi sono, per ruolo, pari a:

Funzionari

Comuni: 36.872 euro;

agenzie fiscali: 44.124 euro.

Dirigenti

Comuni: 101.374 euro;

Regioni: 113.422 euro;

ministeri: 111.206 euro.

In alcuni casi, la differenza è di migliaia di euro all’anno, pur a fronte di responsabilità uguali o superiori. Per un giovane laureato in cerca di stabilità e prospettive, un contratto comunale è spesso l’ultima opzione. La questione non è solo economica. Solo il 12,9% dei Comuni ha un ufficio dedicato alla formazione del personale. L’82,5% dei Comuni con meno di 1.000 abitanti non ha alcun piano formativo.

Il personale quindi non viene aggiornato, non ha accesso a percorsi strutturati di crescita e spesso deve arrangiarsi in autonomia. La formazione, dove c’è, è esternalizzata: il 53,6% dei corsi è affidato a soggetti privati, mentre solo il 4,2% è organizzato internamente dagli enti. Pochi corsi e poche risorse portano a poca motivazione.

Un sistema in affanno

Il quadro complessivo vede la macchina dei Comuni arrancare. Il personale invecchia (età media di 51 anni), i giovani sono pochi, i carichi crescono, le competenze richieste aumentano ma i mezzi non tengono il passo.

Il Pnrr, occasione storica per rilanciare i territori, rischia così di diventare un boomerang se gli enti non riescono a gestirlo al meglio. Secondo il report mancano progettisti, tecnici, esperti di rendicontazione. E senza queste figure, i bandi si perdono, i fondi si sprecano e, infine, i cantieri non partono.