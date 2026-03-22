ANSA Confermato nuovo aumento stipendi dipendenti regionali.

Dopo anni segnati da vincoli di bilancio, blocchi contrattuali e perdita di attrattività, sono state stanziate nuove risorse per riconoscere i tanto attesi aumenti di stipendio ai dipendenti delle Regioni, con effetti diretti già visibili nelle buste paga e prospettive di ulteriore crescita nel prossimo triennio.

Un miliardo per l’aumento degli stipendi

Il punto di partenza è rappresentato dall’atto di indirizzo sulle funzioni locali, approvato dal comitato di settore e ora all’esame dei ministeri competenti. Con l’ok al documento, sono stati messi a disposizione 988,81 milioni di euro per sostenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale 2025-2027.

La distribuzione delle risorse segue una progressione temporale ben definita: 329,6 milioni nel 2025, 659,2 milioni nel 2026, fino a raggiungere la piena operatività, quasi un miliardo, dal 2027. Gli aumenti saranno progressivi, ma già nel breve periodo inizieranno a incidere sulle retribuzioni traducendosi, secondo le stime dell’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), in un aumento medio di circa 135,5 euro lordi al mese per i lavoratori degli enti locali.

Si parla di nuovi incrementi di stipendio poiché, di fatto, andrebbero ad integrare quelli già confermati a febbraio 2026 e in arrivo a marzo, con la firma definitiva del contratto 2022-2024, previsti per la generalità dei dipendenti degli enti locali e per i dirigenti.

Il confronto con le Funzioni centrali

Uno degli obiettivi principali dell’intervento è ridurre il divario tra le retribuzioni dei dipendenti delle amministrazioni centrali e quelle delle amministrazioni locali. Nel comparto delle Funzioni centrali, infatti, gli aumenti previsti per il nuovo contratto oscillano tra 119,6 e 208,8 euro lordi mensili, a seconda dell’inquadramento professionale. Questo significa che, negli ultimi anni, i lavoratori dei ministeri e delle agenzie centrali hanno beneficiato di condizioni economiche migliori rispetto ai colleghi delle Regioni.

Il nuovo ciclo contrattuale mira proprio a colmare questa distanza. Non si tratta solo di una questione di equità, ma anche di competitività del lavoro pubblico: stipendi più bassi nelle amministrazioni locali rendono più difficile attrarre e trattenere personale qualificato, soprattutto in settori tecnici e ad alta specializzazione.

Welfare e qualità del lavoro: la nuova leva competitiva

Oltre all’aspetto economico, il rinnovo del contratto mira a potenziare il welfare, così da rendere più attrattivo il lavoro nella pubblica amministrazione locale. Tra le misure già introdotte o in fase di sviluppo, spiccano interventi sulla conciliazione tra vita privata e lavoro. In particolare, si fa strada la sperimentazione della settimana lavorativa di quattro giorni e la possibilità di offrire condizioni di lavoro più moderne e flessibili, in linea con le aspettative delle nuove generazioni e con le trasformazioni del mercato del lavoro.

Dietro queste misure c’è una criticità strutturale che non può essere ignorata. Secondo i dati Ifel (fondazione dell’Anci), tra il 2017 e il 2023 le uscite dagli organici comunali per motivi diversi dal pensionamento sono aumentate, passando da 11.000 a 16.000 l’anno.

Stipendi meno competitivi, carichi di lavoro elevati, minori possibilità di carriera hanno portato all’indebolimento della macchina amministrativa locale, con ripercussioni dirette sulla qualità dei servizi offerti ai cittadini. Per questo sempre più lavoratori scelgono di lasciare gli enti locali, spesso attratti da opportunità migliori nel settore privato o in altre amministrazioni pubbliche.

Gli aumenti retributivi rappresentano quindi solo una parte della soluzione. Per invertire la tendenza è necessario un approccio più ampio, che combini miglioramenti economici, innovazione organizzativa e valorizzazione delle competenze.