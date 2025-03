In arrivo l’accredito del Sostegno per la formazione e il lavoro (Sfl). A marzo prosegue il sostegno mensile di 500 euro per le persone a rischio esclusione sociale e lavorativa

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: ANSA Sfl pagamento di marzo 2025.

Il Supporto per la formazione e il lavoro (SFL) è una misura economica destinata a chi partecipa a percorsi di formazione e orientamento per entrare nel mondo del lavoro. Il sussidio prevede un’indennità mensile di 500 euro, erogata dall’Inps, a patto che il beneficiario segua attivamente i corsi o le attività previste.

Ma quando arriva il pagamento di marzo 2025 e quali sono le date da segnare e come verificare l’accredito? Ecco tutto quello che c’è da sapere sul pagamento del Sfl di marzo 2025.

Quando arriva il pagamento di marzo?

Secondo il calendario Inps, il pagamento del Sostegno per la formazione e il lavoro di marzo avverrà in due date diverse, a seconda che si tratti del primo accredito o di un rinnovo.

Date dei pagamenti SFL di marzo 2025:

sabato 15 marzo 2025, per chi riceve il primo pagamento del sussidio;

giovedì 27 marzo 2025, per chi ha già ricevuto il Sfl nei mesi precedenti.

Come viene pagato?

L’importo viene accreditato direttamente sul conto corrente, carta prepagata con Iban o libretto postale indicato in fase di domanda.

Attenzione: se il pagamento non dovesse risultare disponibile nelle date indicate, è possibile verificare lo stato della domanda sul sito INPS e contattare il servizio clienti per eventuali chiarimenti.

Chi può accedere al Sfl?

Il Supporto per la formazione e il lavoro è destinato ai disoccupati tra i 18 e i 59 anni che non rientrano nei criteri per l’Assegno di inclusione (Adi). Requisiti principali sono:

età compresa tra 18 e 59 anni;

Isee inferiore a 10.140 euro annui;

residenza in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi 2 in modo continuativo;

partecipazione obbligatoria a corsi di formazione, orientamento o tirocini per tutta la durata del sussidio;

nessun componente del nucleo familiare deve percepire Assegno di Inclusione (Adi).

Attenzione: il Sfl è compatibile con il lavoro, ma solo se il reddito percepito non supera i limiti stabiliti dalla normativa. In caso di nuova occupazione, è obbligatorio comunicare il cambiamento all’Inps.

Come verificare l’accredito del pagamento?

Per controllare se il pagamento è stato effettuat, l’Inps mette a disposizione diversi strumenti per verificare lo stato del pagamento.

Le istruzioni per visionare l’accredito in corso o futuro sono: