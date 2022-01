Se vuoi intraprendere una carriera nel campo immobiliare, allora ti può interessare questo articolo su come diventare agente immobiliare. Si tratta di una professione che ha un ruolo fondamentale nella compravendita degli immobili e, chi svolge questa attività, deve avere una serie di competenze specifiche e una preparazione adeguata. Ecco quali sono i requisiti per diventare agente immobiliare.

Diventare agente immobiliare

Chi vuole diventare agente immobiliare è importante che comprenda bene il ruolo di questo professionista. Si tratta, infatti, di una figura che funge a tutti gli effetti da mediatore. Il percorso per arrivare a svolgere questa attività richiede una serie di requisiti di carattere personale, morale e professionale, oltre a varie conoscenze e competenze.

Come si diventa agente immobiliare

Prima di scoprire come si diventa agente immobiliare, vediamo cosa fa un agente immobiliare, quali sono i suoi compiti e le sue mansioni. Un’agente immobiliare si occupa della vendita o dell’affitto di immobili, che possono essere abitazioni private, ma anche immobili di tipo industriale. Questo professionista è chiamato a trovare un accordo tra chi vende o affitta un immobile e i potenziali acquirenti.

Requisiti per diventare agente immobiliare

Per diventare agente immobiliare servono alcuni requisiti, quali:

essere in possesso di un diploma di scuola superiore ;

; frequentare un corso di formazione professionale obbligatorio e superare il relativo esame scritto e orale presso la Camera di Commercio che permette di conseguire il patentino da agente immobiliare, fondamentale per esercitare la professione;

e superare il relativo esame scritto e orale presso la Camera di Commercio che permette di conseguire il patentino da agente immobiliare, fondamentale per esercitare la professione; l’iscrizione al registro delle imprese o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), presso la Camera di Commercio;

o al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), presso la Camera di Commercio; possedere l’assicurazione professionale per agenti immobiliari contro i rischi professionali.

Per diventare agente immobiliare, occorre avere anche dei requisiti personali, che sono:

avere compiuto la maggiore età;

essere cittadini italiani o europei o comunque avere la residenza in Italia;

godere dei diritti civili;

risiedere nella provincia della Camera di Commercio in cui si chiede l’iscrizione.

Infine, per poter diventare agente immobiliare, bisogna avere anche i seguenti requisiti morali:

non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, ovvero per i delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro reato per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e nel massimo a cinque anni;

non essere stato sottoposto a normative antimafia;

non essere assoggettato a sanzioni amministrative accessorie di cui all’art. 5 della legge 507/1999.

Cosa fare per diventare agente immobiliare

Cosa occorre fare dunque per diventare agente immobiliare? Per diventare un professionista della compravendita immobiliare, bisogna frequentare un corso di abilitazione e conseguire un apposito patentino d’agente di Affari in Mediazione che viene rilasciato dalla Camera di commercio.

Cosa studiare per diventare agente immobiliare

Come abbiamo appena detto nel paragrafo precedente, il corso da agente immobiliare mirato all’acquisizione del patentino prevede il superamento di un esame composto da prove scritte e orali. Quindi il futuro agente immobiliare deve dimostrare di avere delle conoscenze fondamentali per svolgere al meglio la professione. Ecco, dunque, cosa studiare per diventare agente immobiliare:

bisogna avere conoscenze di diritto civile, tributario e urbanistico;

occorrono conoscenze in materia fiscale, di finanziamenti e mutui;

avere nozioni di marketing e negoziazione.

Quanto guadagna un agente immobiliare

Concludiamo il nostro articolo parlando di quanto guadagna un agente immobiliare. I guadagni di un agente immobiliare di solito sono costituiti da una parte fissa e da una parte variabile che deriva dalle provvigioni. La parte fissa viene percepita da coloro che svolgono la professione di agente immobiliare come dipendenti.

Grazie alla presenza delle provvigioni, lo stipendio di un agente immobiliare può variare ed arrivare anche a 2.000 euro al mese, se è in grado di concludere molte trattative. Un agente immobiliare può guadagnare mediamente suoi 1.400 euro lordi al mese, una cifra che può essere più elevata per professionisti con diversi anni di esperienza.

Se vuoi costruirti una carriera nel settore immobiliare, grazie al nostro articolo su come diventare agente immobiliare, ora conosci tutto ciò che è importante sapere su questa professione e come intraprenderla al meglio.