Fonte: ANSA Novità cedolino NoiPA aprile in arrivo.

Il cedolino NoiPa di aprile 2025 porta con sé diverse novità per i dipendenti pubblici. A partire da questo mese, in busta paga saranno visibili gli arretrati Ccnl delle Funzioni Centrali. Insieme agli arretrati, sono previste anche le nuove indennità legate al rinnovo contrattuale.

Secondo le ultime comunicazioni, i pagamenti degli arretrati partiranno dal 21 marzo 2025, contestualmente all’accredito dello stipendio ordinario. Il cedolino di aprile, invece, mostrerà in modo dettagliato le nuove voci, comprese le indennità per il triennio 2025-2027, che sostituiscono quelle precedenti.

Pagamenti degli arretrati Ccnl

I dipendenti pubblici del comparto Funzioni Centrali riceveranno gli arretrati Ccnl a partire dal 21 marzo 2025. La data di accredito è la stessa prevista per il pagamento dello stipendio di marzo, anche se l’importo riguarda l’anno 2024 e i primi mesi del 2025.

Sul cedolino di aprile 2025 le voci accreditate invece saranno:

arretrati Ccnl riferiti all’anno 2024;

arretrati relativi a gennaio e febbraio 2025;

la nuova indennità sostitutiva dell’indennità di vacanza contrattuale.

Gli importi netti dipenderanno dalle ritenute previdenziali e fiscali applicate, in base alle aliquote vigenti nel 2024 e 2025.

Il calendario è quindi il seguente:

21 marzo 2025 – pagamento arretrati CCNL Funzioni Centrali;

dal 15 aprile 2025 – cedolino NoiPa di aprile disponibile online;

dal 23 aprile 2025 – accredito stipendio di aprile 2025.

Come cambia il cedolino da aprile

Dal cedolino di aprile 2025 alcune voci scompariranno, mentre altre saranno inserite in linea con quanto previsto dal rinnovo del Ccnl Funzioni Centrali.

Le principali novità:

fine dell’acconto contrattuale e dell’indennità di vacanza contrattuale già in vigore fino a febbraio;

introduzione di una nuova indennità valida per il triennio 2025-2027;

pagamento degli arretrati per gli anni 2024 e inizio 2025;

nessun arretrato previsto per il biennio 2022-2023, già coperto con erogazioni precedenti.

Chi riceverà gli arretrati?

È importante chiarire che gli arretrati del Ccnl 2022-2024, attualmente in pagamento, riguardano esclusivamente il Comparto Funzioni Centrali, che include oltre 190.000 dipendenti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti pubblici non economici.

Il messaggio pubblicato su NoiPa specifica che:

A partire da marzo, NoiPa applicherà sui cedolini gli adeguamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) 2022-2024 del comparto Funzioni Centrali.

Diversa la situazione per i lavoratori del comparto Istruzione e Ricerca, cioè docenti e Ata, il cui rinnovo contrattuale è ancora in fase di trattativa. Gli aumenti stipendiali relativi al Ccnl 2022/2024 non sono ancora stati definiti. Dopo il primo incontro avvenuto la scorsa settimana, il prossimo tavolo di confronto è fissato per il 26 marzo 2025.

Nel frattempo, il personale scolastico percepirà l’indennità di vacanza contrattuale. Si tratta di una voce in attesa di un accordo definitivo, che possa davvero tradursi in aumenti in busta paga.

Come consultare il cedolino NoiPa

Il cedolino NoiPa di aprile 2025 sarà disponibile per la consultazione online dopo l’accredito dei pagamenti, previsto per il 21 marzo 2025.

Per accedere: