Le festività di novembre 2025: in che modo Ognissanti può influenzare la busta paga e perché il 4 novembre non ha lo stesso impatto

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo e Consulente del Lavoro abilitato.

Editor esperta di economia e attualità

Sono due le date coincidenti con le festività questo novembre 2025. Ma solo una, quella di sabato 1° novembre (Ognissanti), può influenzare gli importi in busta paga. L’altra, quella di martedì 4 novembre (la Giornata dell’Unità Nazionale e Forze Armate) non è da tempo più considerata festività nazionale, nel senso della legge che garantisce il riposo retribuito obbligatorio.

Come cambia la busta paga in caso di festività

La normativa vigente, per le festività riconosciute in generale in busta paga, prevede che se la festività cade in un giorno che per il lavoratore è normalmente non lavorativo (ad esempio sabato per chi lavora dal lunedì al venerdì), non sempre spunti una voce aggiuntiva nella busta paga.

La retribuzione mensile, cioè, resta invariata. Questo perché il giorno festivo coincide con il normale giorno di riposo.

Se invece la festività cade in un giorno che per quel lavoratore è normalmente lavorativo (ad esempio un sabato per chi lavora anche il sabato), allora il giorno di festività è considerato come goduto e, se prestata attività, dà diritto alla maggiorazione.

Se si lavora in un giorno festivo, scatta la maggiorazione per lavoro festivo, che dipende dal contratto collettivo. Ad esempio tra il 30% e il 50%.

Se la festività cade in giorno di riposo e non viene recuperata né pagata, alcuni Ccnl prevedono il riposo compensativo o una maggiorazione, ma non è automatico.

Se infine la festività cade in giorno lavorativo, anche se non si lavora, si ha diritto alla retribuzione per la giornata festiva non goduta.

Per i lavoratori mensilizzati, se la festività cade in un giorno lavorativo e si sta a casa, la retribuzione di quel giorno è già inclusa nello stipendio mensile fisso. Non si riceve una somma aggiuntiva, ma semplicemente si viene pagati per il giorno senza dover lavorare.

Quanto aumenta la busta paga di novembre

Non esiste un aumento automatico e fisso per tutti i lavoratori su novembre solo per la presenza delle festività.

L’impatto varia in funzione di diversi fattori. Per esempio, se si lavora quel giorno o meno oppure se il giorno festivo coincide con il giorno di riposo.

Ci sono differenze, anche tra lavoratori mensilizzati e no, come già detto, ma anche tra comparti e comparti. Alcuni contratti collettivi possono prevedere dei trattamenti specifici e diversi.

La busta paga di un dipendente con stipendio mensile, che lavora dal lunedì al venerdì e questo novembre non ha lavorato sabato 1° novembre, sarà invariata rispetto a un mese senza festività extra.

Se lo stesso lavoratore, però, lavora anche il sabato e presta servizio il 1° novembre, allora avrà lo stipendio mensile normale più la maggiorazione prevista dal suo Ccnl.

Un discorso a parte va fatto per il 4 novembre (la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate).

Questa, anche se non è più considerata una festività civile con diritto automatico al giorno di riposo retribuito (come lo sono, ad esempio, il 25 aprile o il 1° maggio), o comunque non è più considerata una festività tassativa o equiparata alla domenica per tutti i lavoratori.

Tuttavia, molti Ccnl o accordi aziendali prevedono ancora una forma di compensazione economica per i dipendenti che lavorano o che avrebbero dovuto lavorarvi.