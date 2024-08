Fonte: 123RF Bonus assunzioni 2024 in Sicilia

La Sicilia si appresta a erogare un bonus assunzioni per i contratti stipulati a partire dall’1 gennaio 2024. La Regione mette a disposizione dei datori di lavoro 30.000 euro in 3 anni per ogni nuovo assunto. La dotazione finanziaria è di 40 milioni e consentirà di erogare contributi per assumere fino a 1.350 persone. Non c’è nessuna graduatoria: il bando ha predisposto un click day la cui data verrà svelata a breve.

A chi è rivolto l’incentivo

L’incentivo attivato dall’assessorato regionale del Lavoro è rivolto alle imprese (medie, piccole e micro) che esercitano attività commerciale e industriale nel territorio regionale tramite una unità produttiva già avviata o che dovrà ancora essere avviata.

L’incentivo viene riconosciuto, fino ad un massimo di 10.000 euro all’anno per 3 anni ed è valido per le nuove assunzioni a partire dall’1 gennaio 2024 a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato o a seguito di assunzione stabile di tirocinanti della stessa azienda. Restano esclusi i contratti di apprendistato. L’incentivo può essere riconosciuto per un numero massimo di 10 lavoratori, nel rispetto del regolamento “de minimis” previsto dalle norme europee.

Le domande potranno essere esclusivamente presentate attraverso il supporto del portale dedicato al quale si potrà accedere con Spid. La data del click day verrà resa nota in un secondo momento. Gli aspiranti, dunque, dovranno tenersi pronti a cliccare per l’invio della domanda in un determinato giorno a partire da una determinata ora. Sarà poi stilata una graduatoria predisposta in base all’orario di presentazione delle domande.

Il percorso per scaricare il bando dal sito della Regione Siciliana:

Home > La Regione Informa > PR FSE+ 2021-2027 Avviso 14/2024 – Avviso per incentivi all’assunzione.

Il commento di Renato Schifani

“È un provvedimento fortemente voluto dal mio governo – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – e istituito con l’ultima Finanziaria, con l’obiettivo di far crescere l’occupazione in Sicilia, creando nuovi posti di lavoro ‘di qualità’, ovvero stabili e duraturi. Guardiamo in particolare ai giovani e ai soggetti meno favoriti sul mercato, per creare nuove opportunità di assunzione o di stabilizzazione. È un sostegno concreto alle aziende che operano in Sicilia che si aggiunge alle misure già varate dalla Regione e che hanno favorito le condizioni per una crescita dell’occupazione del Pil dell’Isola, come attestato dagli ultimi indicatori della situazione economica del Paese”.

Le critiche

Confcommercio Sicilia plaude all’iniziativa della Regione Siciliana a sostengo dell’occupazione, ma ne critica le modalità: il click day, nello specifico, viene considerato un metodo “inaccettabile”, “di fatto una lotteria, come se si lanciasse in aria una monetina”.

“Ancora il click day”, commenta il presidente di Confcommercio Sicilia Gianluca Manenti. “Ancora una modalità avvilente che, come è stato in passato, ha mortificato le legittime aspettative delle aziende meritevoli che, si sa, preferiscono metodi di scelta oggettivi e non casuali. Ma perché il governo regionale vuole continuare a persistere in questo modus operandi sistematicamente bocciato dai fatti?”