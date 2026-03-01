Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock L'Università Milano Bicocca ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami cui possono accedere anche diplomati

concorL’Università degli Studi di Milano‑Bicocca ha pubblicato in questi giorni una serie di bandi di concorso pubblico per personale tecnico‑amministrativo a tempo indeterminato, offrendo nuove opportunità di lavoro stabili all’interno dell’Ateneo milanese. Queste selezioni rappresentano un’occasione importante per chi desidera intraprendere una carriera nella pubblica amministrazione universitaria, con contratti a tempo pieno e condizioni lavorative di lunga durata.

I bandi sono stati pubblicati il 9 febbraio 2026 e sono rivolti a profili professionali diversi, dall’area tecnica a quella amministrativa e della sostenibilità, rafforzando alcune delle principali aree operative dell’Università.

Quali sono le posizioni aperte

Ecco nel dettaglio le posizioni attualmente aperte, così come pubblicate nella sezione ufficiale dei concorsi dell’Ateneo:

4 collaboratori nell’area tecnica di supporto alle infrastrutture e agli approvvigionamenti dell’Ateneo;

1 funzionario da impiegare nell’area scientifico‑tecnologica, che si dedicherà alla gestione di progetti e attività legate alla sostenibilità ambientale dell’Università;

1 collaboratore da integrare nel settore amministrativo‑gestionale degli appalti.

Entro quando bisogna candidarsi

Le presentazioni delle candidature per la maggior parte dei bandi sono aperte fino al 10 marzo 2026. È quindi fondamentale candidarsi nei termini previsti per non perdere l’opportunità.

Chi può partecipare

In linea generale, i concorsi per il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato sono aperti a cittadini italiani o equiparati in possesso dei requisiti richiesti dai singoli bandi. Ogni selezione specifica prevede titoli di studio, competenze e requisiti diversi a seconda dell’area professionale di riferimento:

ai 4 collaboratori da impiegare come supporto all’area approvvigionamenti e infrastrutture basterà avere il diploma;

il funzionario che curerà la sostenibilità ambientale dell’Università dovrà essere dotato di laurea;

il collaboratore esperto di appalti dovrà essere necessariamente laureato.

Le domande devono essere presentate telematicamente sulle piattaforme indicate dai bandi ufficiali. Si potrà accedere al portale indicato dall’Università Bicocca con Spid, Cie o Cns.

Come prepararsi

Per candidarsi con successo, è consigliato prepararsi sulle materie d’esame, sia della prova scritta che della eventuale prova orale, che saranno diverse a seconda del profilo per cui si decide di concorrere.

I 4 collaboratori saranno esaminati su diritto amministrativo, il codice dei contratti pubblici, nozioni di facility management ed elementi di legislazione universitaria.

Il funzionario che si occuperà della sostenibilità ambientale dell’Ateneo sarà valutato su diritto amministrativo, codice degli appalti, legislazione sul risparmio energetico e strumenti tecnici e informatici di pianificazione.

Il collaboratore esperto di appalti sarà esaminato su diritto amministrativo e sul codice degli appalti.

Quali altri concorsi pubblici sono attualmente attivi

I concorsi per personale tecnico‑amministrativo a tempo indeterminato rappresentano non solo una solida opportunità di impiego pubblico ma anche un modo per entrare in un ambiente dinamico e centrale per il funzionamento dell’Università. Le mansioni spaziano dall’amministrazione e gestione di servizi, alla supervisione di progetti specialistici e all’implementazione di iniziative strategiche dell’Ateneo.

Il 2026 si sta dimostrando un anno cruciale per chi intende farsi assumere dalla Pubblica Amministrazione. Tra i concorsi ancora attivi cui può candidarsi anche chi ha solo il diploma ricordiamo quello per operatori cimiteriali e quello per istruttori amministrativi, sempre nel Comune di Milano.

Inoltre, dal momento che l’Agenzia delle Entrate, l’Inps e l’Agenzia delle Dogane stanno programmando un ingente piano di assunzioni per sostituire il personale in età da pensione, consigliamo di tenere d’occhio il portale inPa al fine di non lasciarsi sfuggire neanche una scadenza.