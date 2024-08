Via al doppio concorso del Ministero della Difesa per l'assunzione di 1.100 unità di personale tra Assistenti e Funzionari: ecco i requisiti, le mansioni e i titoli

Scrive sul web da 15 anni, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

Fonte: ANSA Il Ministero della Difesa assume 1.100 persone: tutte le informazioni.

Il Ministero della Difesa ha pubblicato sul portale InPa due nuovi bandi di concorso con scadenza a fine mese per reclutare 1.100 lavoratori per ruoli non dirigenziali. Nello specifico sono messi a disposizione:

1.000 posti per il profilo di Assistente in diverse aree;

100 posti per il profilo di Funzionario tecnico.

I requisiti dei due bandi di concorso

I requisiti generici dei due bandi pubblici sono:

essere cittadino italiano;

avere almeno 18 anni;

avere l’idoneità fisica ai ruoli;

godere dei diritti civili e politici;

non essere stati destituiti, dispensati, decaduti o licenziati da impieghi pubblici;

non avere condanne penali;

essere in regola con gli eventuali obblighi di leva.

Per il ruolo di Assistente bisogna anche essere in possesso del diploma, mentre per quello di Funzionario di una laurea o di una laurea magistrale.

Come fare la domanda ed entro quando

Per partecipare ai due bandi di concorso è necessario registrarsi alla piattaforma InPa e compilare le domande seguendo le istruzioni a schermo, allegando tutti i documenti richiesti.

La scadenza per le istanze è, in entrambi i casi, quella delle 23:59 del 22 agosto 2024.

Concorso per Assistenti: ruoli e mansioni

Il primo concorso serve a reclutare 1.000 unità di personale civile non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionale II, con fascia retributiva F2, come Assistente. I posti, i profili specifici e le mansioni sono i seguenti.

Assistente ai servizi di supporto (codice FT 35)

100 posti;

si occupa delle attività di giardinaggio, telefonia, custodia e cura degli animali.

Assistente ai servizi di vigilanza (codice FT 37)

50 posti;

si occupa della sorveglianza e custodia delle installazioni e dei varchi di accesso, svolgendo servizio di vigilanza anche armata.

Assistente sanitario (codice FS 41)

4 posti;

supporta le professionalità superiori in ambito sanitario, tecnico, preventivo, terapeutico e riabilitativo, utilizzando apparecchiature complesse e coordinando interventi in laboratori e impianti di produzione farmaceutica.

Assistente tecnico per l’informatica (codice FT 45)

45 posti;

gestisce operativamente e mantiene il sistema informatico locale, fornendo supporto tecnico e applicativo agli utenti e occupandosi della sicurezza informatica.

Assistente tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (codice FT 47)

124 posti;

esegue interventi tecnici su reti, impianti, apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche, rilevando guasti e anomalie e collaborando con professionalità superiori.

Assistente tecnico per la cartografia e la grafica (codice FT 48)

100 posti;

effettua disegni e calcoli utilizzando strumenti di grafica e sistemi CAD, occupandosi di composizione, stampa, litografia, rilegatura, e valorizzazione cartografica di rilievi geotopocartografici ed idrografici.

Assistente tecnico chimico-fisico (codice FT 49)

25 posti;

svolge attività tecniche in laboratori chimici e fisici, controllando lo stato di conservazione dei materiali e la scadenza dei prodotti pericolosi.

Assistente tecnico artificiere (codice FT 50)

15 posti;

si occupa del trattamento degli esplosivi, dei controlli di efficienza del munizionamento e, se abilitato, della bonifica del territorio e del disinnesco di esplosivi.

Assistente tecnico per l’edilizia e le manutenzioni (codice FT 51)

100 posti;

esegue manutenzioni e riparazioni tecnico-manuali su impianti e infrastrutture, svolgendo attività specializzate come rilievi, sopralluoghi, perizie e collaudi funzionali in ambito edilizio.

Assistente tecnico nautico (codice FT 52)

32 posti;

garantisce la manutenzione e l’assetto delle sistemazioni tecniche portuali, dei bacini di carenaggio, dei fari e dei segnalamenti marittimi, e può svolgere attività subacquee e operazioni di salvamento.

Assistente tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (codice FT 53)

100 posti;

esegue interventi tecnici su circuiti, sistemi e impianti elettronici, partecipa a collaudi funzionali e controlla la qualità e funzionalità degli interventi effettuati.

Assistente tecnico per le lavorazioni (codice FT 54)

200 posti;

esegue interventi di riparazione e ricostruzione di oggetti e manufatti utilizzando macchine utensili e centri di lavoro a controllo numerico, e può svolgere attività di saldatura e sagomatura di tubolature.

Assistente tecnico per la motoristica, la meccanica e le armi (codice FT 55)

105 posti;

opera su motori endotermici, effettua manutenzioni e riparazioni, progetta e collauda sistemi d’arma e provvede alla manutenzione di attrezzature complesse.

Come si svolge la prova scritta

L’esame consiste in una sola prova scritta, un test a risposta multipla con 60 domande da completare entro 90 minuti. Si svolge attraverso strumenti informatici e piattaforme digitali. Non esiste una banca dati dei quesiti.

I quiz sono pensati per verificare le competenze specifiche richieste per ciascuno dei profili professionali, con materie caratterizzanti che è possibile consultare scaricando il bando di concorso. Sono previste inoltre domande di verifica delle competenze informatiche e della lingua inglese.

I punteggi sono i seguenti:

0,5 punti per ogni risposta esatta;

0 punti per le risposte non date;

-0,1 punti per ogni risposta errata.

La prova è superata con un punteggio minimo di 21/30.

Concorso per Funzionari: mansioni e titoli

Il secondo concorso serve a reclutare 100 unità di personale civile non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell’Area funzionale III, con fascia retributiva F1, come Funzionario. I posti, i profili specifici, le mansioni e i titoli richiesti sono i seguenti.

Funzionario tecnico per l’informatica (Codice FT10)

24 posti;

gestisce attività connesse all’uso complesso e integrato di strumenti informatici, progettazione e realizzazione di banche dati, applicazioni di automazione d’ufficio, verifica e controllo tecnico funzionale dei servizi informatici, gestione del centro elaborazione e comunicazione dati, sicurezza informatica, monitoraggio dei contratti Ict;

deve possedere la laurea (L) in L-8 Ingegneria dell’informazione, L-31 Scienze e tecnologie informatiche, L-35 Scienze matematiche oppure la laurea magistrale (LM) in LM-18 Informatica, LM-19 Informazione e Sistemi Editoriali, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-40 Matematica, LM-43 Metodologie Informatiche per le Discipline Umanistiche, LM-66 Sicurezza Informatica.

Funzionario tecnico per la cartografia (Codice FT12)

4 posti;

coordina attività di rilievi geo-topocartografici, idro-oceanografici e documentazione nautica, acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati, aggiornamento della cartografia terrestre e nautica, redazione di documenti, progettazione ed esecuzione di elaborati grafici, attività di geologia, geodesia, geofisica, idrografia, oceanografia e meteorologia;

deve possedere la laurea (L) in L-7 Ingegneria Civile e Ambientale, L-17 Scienze dell’Architettura, L-21 Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale, L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, L-34 Scienze Geologiche oppure la laurea magistrale (LM) in LM-3 Architettura del paesaggio, LM-4 Architettura e ingegneria edile – architettura, LM-48 Pianificazione Territoriale Urbanistica e Ambientale, LM-72 Scienze e tecnologie della navigazione, LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche, LM-79 Scienze Geofisiche, LM-80 Scienze Geografiche.

Funzionario tecnico per l’edilizia (Codice FT14)

4 posti;

progettazione in campo edilizio per soluzioni tecniche e normative, fattibilità tecnica ed economica, qualità architettonica, urbanistica e paesaggistica.

deve possedere la laurea (L) in L-7 Ingegneria Civile e Ambientale, L-9 Ingegneria Industriale, L-23 Scienze e Tecniche dell’Edilizia oppure la laurea magistrale (LM) in LM-4 Architettura e Ingegneria Edile – Architettura, LM-23 Ingegneria Civile, LM-24 Ingegneria dei Sistemi Edilizi, LM-25 Ingegneria dell’Automazione, LM-53 Scienza e Ingegneria dei Materiali.

Funzionario tecnico per l’elettronica, l’optoelettronica e le telecomunicazioni (Codice FT15)

25 posti;

progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di impianti ed apparati elettronici, optoelettronici, Tlc e tempest, assicurandone l’operatività.

deve possedere la laurea (L) in L-8 Ingegneria dell’informazione, L-9 Ingegneria Industriale, L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche oppure la laurea magistrale (LM) in LM-18 Informatica, LM-19 Informazione e Sistemi Editoriali, LM-32 Ingegneria Informatica, LM-40 Matematica, LM-54 Fisica, LM-66 Sicurezza Informatica.

Funzionario tecnico per i sistemi elettrici ed elettromeccanici (Codice FT16)

16 posti;

progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di lavori su reti, impianti, apparecchiature e congegni elettrici ed elettromeccanici, garantendo la loro operatività;

deve possedere la laurea (L) in L-9 Ingegneria Industriale, L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche oppure la laurea magistrale (LM) in LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, LM-25 Ingegneria dell’Automazione, LM-28 Ingegneria Elettrica, LM-33 Ingegneria Meccanica.

Funzionario tecnico per la motoristica e la meccanica (Codice FT18)

25 posti;

progettazione, realizzazione, controllo e sviluppo di motori e apparati meccanici, assicurandone l’operatività;

deve possedere la laurea (L) in L-9 Ingegneria Industriale, L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche oppure la laurea magistrale (LM) in LM-20 Ingegneria Aerospaziale e Astronautica, LM-25 Ingegneria dell’Automazione, LM-33 Ingegneria Meccanica.

Funzionario specialista scientifico (Codice FT20)

2 posti;

sviluppo, pianificazione e coordinamento di un sistema di gestione per attività scientifiche in biologia, chimica e fisica, inclusa l’eventuale funzione di esperto qualificato;

deve possedere la laurea (L) in L-27 Scienze e Tecnologie Chimiche, L-32 Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e la Natura, L-34 Scienze Geologiche, L-13 Scienze Biologiche, L-30 Scienze e Tecnologie Fisiche oppure la laurea magistrale (LM) in LM-6 Biologia, LM-13 Farmacia e Farmacia Industriale, LM-17 Fisica, LM-23 Ingegneria Civile, LM-54 Scienze e Tecnologie della Chimica Industriale, LM-69 Scienze e Tecnologie Agrarie, LM-74 Scienze e Tecnologie Geologiche, LM-79 Scienze Geofisiche.

Come si svolge l’esame per Funzionari

L’esame consiste in una prova scritta e una prova orale. La prima consiste in un test a risposta multipla con 60 domande da completare entro 60 minuti. Si svolge attraverso strumenti informatici e piattaforme digitali. Non esiste una banca dati dei quesiti.

I quiz sono pensati per verificare le competenze specifiche richieste per ciascuno dei profili professionali, con materie caratterizzanti che è possibile consultare scaricando il bando. Sono previste inoltre domande di verifica delle competenze informatiche e della lingua inglese.

I punteggi sono i seguenti:

0,5 punti per ogni risposta esatta;

0 punti per le risposte non date;

-0,1 punti per ogni risposta errata.

Il punteggio minimo per procedere con la seconda fase è di 21/30.

La prova orale è un colloquio interdisciplinare che serve ad accertare la preparazione e le capacità professionale dei candidati nelle materie della prova scritta. Anche durante la prova orale verranno accertate la conoscenza della lingua inglese (livello A2) e le competenze digitali.

Saranno inoltre posti quesiti sulle normative per la prevenzione degli infortuni del lavoro, l’igiene, l’ordinamento del Ministero della Difesa e su nozioni sul rapporto di pubblico impiego alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Si può sostenere il colloquio anche in videoconferenza. Alla prova orale è assegnato un punteggio massimo di 30 punti e potrà essere superata un volta raggiunto il punteggio minimo di 21/30.