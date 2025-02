Fonte: ANSA Concorso MAECI assistenti amministrativi 2025, bando per 200 diplomati: prove e requisiti

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha bandito un concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 200 unità di personale non dirigenziale, da inserire nell’Area degli Assistenti in diverse sedi, sia in Italia che all’estero. Di seguito, una panoramica completa del bando, dei requisiti di partecipazione, delle modalità di candidatura, delle scadenze e delle prove selettive previste.

Cosa serve per partecipare

Il concorso prevede l’assunzione di 200 unità di personale nell’area degli Assistenti, con particolare riferimento al profilo amministrativo, contabile e consolare. Per candidarsi al concorso Maeci 2025 è necessario possedere i seguenti requisiti entro la data di scadenza della domanda:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale);

assenza di condanne penali che impediscano l’accesso al pubblico impiego;

non essere stati destituiti o dispensati da un incarico presso una pubblica amministrazione.

I candidati con titoli di studio conseguiti all’estero devono ottenere la dichiarazione di equivalenza rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Sono poi previste le seguenti riserve:

10% per gli impiegati di nazionalità italiana con contratto a tempo indeterminato presso il Maeci;

15 posti riservati a persone con disabilità ai sensi della Legge n. 68/1999;

30% dei posti destinato ai volontari delle Forze Armate congedati senza demerito;

15% riservato agli operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Nel caso in cui i posti riservati non vengano assegnati, saranno reintegrati nella graduatoria generale.

Prove d’esame e materie previste

Il concorso prevede una prova scritta, una prova orale e un’eventuale prova facoltativa in lingua straniera. La prova scritta comprende quesiti su diritto consolare, diritto pubblico, contabilità di Stato, lingua inglese, capacità logico-deduttiva e situazioni pratiche. La prova orale verte sugli stessi argomenti della prova scritta, con l’aggiunta di elementi relativi all’ordinamento del Ministero degli Affari Esteri, geografia, una seconda lingua veicolare e competenze digitali. I candidati possono inoltre sostenere una prova facoltativa in lingua straniera, che consiste in una conversazione su temi di attualità internazionale in una delle seguenti lingue: francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese o giapponese.

Per superare sia la prova scritta che la prova orale è necessario ottenere un punteggio minimo di 21/30. La prova facoltativa in lingua straniera può conferire fino a 1 punto aggiuntivo per lingua, fino a un massimo di 7 punti.

Valutazione dei titoli e formazione della graduatoria

Oltre ai punteggi ottenuti nelle prove, è possibile ottenere fino a 3 punti aggiuntivi per titoli di studio e fino a 10 punti per esperienze professionali.

Tra i titoli valutabili rientrano lauree triennali, magistrali o a ciclo unico, master universitari di primo e secondo livello e dottorati di ricerca. Sono inoltre considerati i periodi di esperienza lavorativa maturati nella pubblica amministrazione o presso organizzazioni internazionali.

Come inviare le domande

Le candidature devono essere inviate esclusivamente online tramite il Portale del Reclutamento inPA (https://www.inpa.gov.it/), accedendo con credenziali Spis, Cie, Cns o eIdas. I candidati devono compilare l’apposito modulo online, allegare la documentazione richiesta e versare una quota di partecipazione di 10 euro. La scadenza per la presentazione della domanda è entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando, ovvero fino alla mezzanotte del 12 ottobre 2025.

QUI è possibile scaricare il bando del concorso.