Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

iStock Al via la selezione per operatori Cup diplomati

PuntoZero S.c.ar.l., società in house della Regione Umbria e delle Aziende Sanitarie locali, ha indetto una selezione pubblica per titoli ed esami finalizzata all’assunzione di 200 figure professionali a tempo indeterminato e parziale. Le posizioni aperte sono destinate al potenziamento dei servizi amministrativi e degli sportelli di prenotazione sanitaria operativi nelle strutture dell’intero territorio regionale.

I vincitori saranno inquadrati al 4° livello del Ccnl Terziario del comparto Distribuzione e Servizi, con un impegno orario part-time al 75%, pari a 30 ore settimanali, e una retribuzione annua lorda base di 19.096,88 euro. Il trattamento economico è integrato dalla contrattazione aziendale di secondo livello, che prevede l’erogazione di un premio di risultato e la corresponsione dei buoni pasto nei giorni di rientro pomeridiano.

Ripartizione dei posti per profilo e sede di lavoro

I 200 inserimenti oggetto dell’avviso sono articolati in due distinte procedure di reclutamento, ripartite tra i presidi territoriali della provincia di Perugia e di Terni:

Profilo Professionale Provincia di Perugia Provincia di Terni Totale Posti Addetto amministrativo 64 36 100 Operatore Cup 70 30 100

Le risorse assegnate al profilo amministrativo svolgeranno le seguenti mansioni:

gestione dati;

gestione contabilità;

approvvigionamenti e supporto alla redazione di atti presso gli uffici della Regione e delle aziende sanitarie.

Gli operatori Cup si occuperanno:

delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie (da front office, call center e back office);

delle pratiche di anagrafe sanitaria;

del supporto all’utenza e dell’erogazione di informazioni sulle prestazioni socio-sanitarie.

I requisiti d’accesso e i titoli richiesti

Per la partecipazione alle selezioni è richiesto il possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso al pubblico impiego, quali maggiore età, cittadinanza italiana o di un Paese membro della Comunità Europea, idoneità fisica e godimento dei diritti civili e politici.

I titoli d’accesso variano in base alla mansione:

per il profilo di addetto amministrativo occorre il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado quinquennale;

per il profilo di operatore Cup è richiesto il diploma di maturità, oppure, in alternativa, l’assolvimento dell’obbligo scolastico accompagnato da almeno 5 anni di esperienza lavorativa documentata nel medesimo profilo.

Fasi della selezione e programma della prova scritta

L’iter concorsuale prevede una valutazione complessiva fino a 100 punti, ripartiti tra titoli (massimo 30 punti) e una prova scritta (massimo 70 punti). In caso di elevato numero di partecipanti, l’azienda effettuerà una prova preselettiva riservata ai primi 300 candidati, con test a risposta multipla su logica, cultura generale, informatica e inglese. Risultano esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità pari o superiore all’80% e chi ha maturato almeno 166 giorni di servizio presso PuntoZero dal 1° gennaio 2023.

La prova scritta consiste in quesiti a risposta multipla o sintetica, con soglia di superamento fissata a 42/70. Le materie d’esame sono differenziate per ciascun bando:

per gli Addetti Amministrativi la verifica verterà su nozioni di diritto amministrativo (L. 241/1990), documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000), protezione dei dati personali (GDPR), trasparenza nella PA, inglese e informatica di base;

per gli Operatori Cup la prova riguarderà la normativa sanitaria regionale umbra, l’organizzazione delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, il regolamento del servizio di cassa, l’anagrafe sanitaria, oltre alle competenze informatiche e d’inglese.

Presentazione della domanda e scadenza

Le candidature devono essere inoltrate esclusivamente in via telematica collegandosi al portale dedicato, previa registrazione e autenticazione tramite codice Otp inviato sul proprio numero di cellulare.

Durante la compilazione è necessario allegare la scansione del documento di identità in corso di validità e la documentazione relativa ai titoli di servizio e studio dichiarati. La trasmissione dei moduli digitali deve essere completata inderogabilmente entro il 25 settembre 2026 alle ore 18:00.

Altre selezioni in scadenza

Nel quadro delle assunzioni programmate nel settore pubblico e sanitario per il mese di settembre, si ricordano anche gli altri bandi regionali in chiusura. Tra questi rientrano la selezione per 882 funzionari per le Politiche di Coesione Ripam destinati agli enti locali del Mezzogiorno.