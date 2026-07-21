Concorso da 1.500 posti al Ministero della Giustizia, anche per diplomati: domande fino al 6 agosto

Scade il 6 agosto il termine per partecipare alla procedura di progressione interna da Assistente a Funzionario

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Emanuela Colatosti

Giornalista

Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

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Concorso da 1.500 posti al Ministero della Giustizia, anche per diplomati: domande fino al 6 agosto
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Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso di progressione interna che coinvolgerà 1.500 dipendenti dell'Area degli assistenti
Quali sono i requisiti per il concorso? Come funzionano le selezioni al Ministero? Quando scade il termine per le domande?

Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso che coinvolgerà 1.500 unità di personale dall’Area degli assistenti all’Area dei funzionari del ruolo dell’Organizzazione giudiziaria.

La selezione, strutturata su base nazionale, punta a valorizzare le competenze interne e a rafforzare la famiglia professionale dei servizi giudiziari all’interno delle cancellerie e degli uffici del territorio.

Come sono divisi i 1.500 posti

La procedura selettiva non è aperta a tutti: prevede il passaggio di grado e la stabilizzazione a tempo indeterminato di un contingente massimo di 1.500 dipendenti, i quali verranno inquadrati direttamente nell’Area dei Funzionari.

I posti sono ripartiti sull’intero territorio nazionale in base all’organico richiesto dei singoli distretti di Corte d’Appello e degli uffici centrali, secondo la tabella di distribuzione allegata al decreto ministeriale.

Quali sono i requisiti di ammissione

Trattandosi di una progressione verticale regolata da nuove norme contrattuali, l’accesso alla procedura valutativa è riservato esclusivamente al personale già di ruolo che, alla data di scadenza del bando, possiede una delle seguenti combinazioni di titolo di studio e anzianità di servizio:

  • il possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado e un’anzianità di servizio di almeno 10 anni all’interno dell’Area degli assistenti;
  • il possesso di una laurea triennale o magistrale congiuntamente a un’anzianità di servizio di almeno 5 anni all’interno della medesima Area.

La graduatoria finale verrà redatta sulla base di tre criteri per un totale massimo di 100 punti:

  • l’esperienza professionale maturata nel comparto, fino a 35 punti;
  • i titoli di studio accademici e aggiuntivi posseduti, ulteriori 35 punti;
  • le competenze professionali verificate tramite prova scritta, per un massimo di 30 punti.

La prova d’esame consisterà in un test a risposta multipla di 30 quesiti da risolvere nell’arco di mezz’ora. Gli argomenti di valutazione sono:

  • procedura penale;
  • elementi di procedura civile;
  • servizi di cancelleria;
  • elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla trasparenza, alla responsabilità del dipendente pubblico e al codice dei contratti pubblici.

Come ed entro quando presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa esclusivamente online, utilizzando i canali del portale interno del Ministero della Giustizia.

L’invio dell’istanza deve essere eseguito seguendo i seguenti passaggi:

  • accedere alla piattaforma dedicata “proveconcorsi.giustizia.it” tramite il proprio dispositivo d’identificazione digitale scelto tra Spid, Cie o Cns;
  • registrare le informazioni relative ai propri titoli di studio e compilare lo storico dei servizi prestati all’interno dell’amministrazione;
  • disporre di un indirizzo di posta elettronica certificata attivo e registrato a nome del candidato;
  • confermare e convalidare la candidatura online entro la nuova scadenza, prorogata alle ore 12:00 del 6 agosto.

Altri concorsi in scadenza

La procedura straordinaria di progressione interna per 1.500 funzionari punta a valorizzare il personale già interno alla Pubblica Amministrazione, invece di assumerne altro. Tuttavia, non essendo un concorso aperto a chi non lavori già all’interno del Ministero, bisognerà guardare altrove per valutare altre opportunità di un impiego stabile.

Tra i principali bandi in scadenza spiccano le selezioni nazionali promosse dall’Inps per l’inserimento di personale amministrativo e di assistenti informatici e i bandi regionali per profili amministrativi gestiti dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale, come quello per 131 assistenti amministrativi.