Diverse aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale hanno indetto nuovi concorsi per le figure di oss, infermiere, medico e tecnico di laboratorio

Concorsi per medici, infermieri, oss e tecnici di laboratorio in tutta Italia.

C’è ancora (poco) tempo per partecipare ai concorsi indetti da diverse aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale. Le figure cercate sono quelle di operatore socio-sanitario (OSS), infermiere, dirigente medico, tecnico di laboratorio, personale amministrativo. Vediamo i requisiti, come candidarsi, le scadenze e i tipi di contratto indicati in ogni bando.

Concorso per la stabilizzazione di 152 operatori nel Lazio

L’Asl Frosinone ha emanato il bando per assumere a tempo indeterminato 152 lavoratori precari. Si tratta di:

84 operatori socio sanitari;

41 infermieri;

11 terapisti della neuropsicomotricità;

9 tecnici sanitari di Laboratorio Biomedico;

3 fisioterapisti;

3 dietisti;

1 tecnico sanitario di Radiologia medica.

I requisiti di ammissione al concorso sono:

cittadinanza italiana o nei Paesi UE;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

titoli per il ruolo specifico;

iscrizione all’Albo dove previsto;

essere personale, anche non in servizio, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali;

aver maturato 18 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui 6 tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022, nel profilo oggetto di stabilizzazione.

Le domande devono essere presentata in forma telematica sul sito aslfrosinone.it utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). La graduatoria sarà stilata in base all’anzianità di servizio e per gli idonei sarà stipulato il nuovo contratto a tempo indeterminato.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 22 febbraio 2024.

Concorso per 100 infermieri in Lombardia

L’ASST Lariana di Como assume a tempo indeterminato 100 infermieri.

I requisiti di ammissione al concorso sono:

cittadinanza italiana o nei Paesi UE;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

laurea triennale in Infermieristica (SNT/01), laurea di primo livello in Infermieristica (L/SNT1) o diploma universitario di Infermiere;

iscrizione all’Albo.

Le domande devono essere presentata in forma telematica sul sito asst-lariana.iscrizioneconcorsi.it previa iscrizione con credenziali SPID o CIE.

Il punteggio di 100 punti sarà così composto:

30 punti per i titoli e curriculum;

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 10 marzo 2024 con proroga all’11 marzo 2024.

Concorso per 22 OSS nelle Marche

Le aziende sanitarie delle Marche ricercano 22 operatori sociosanitari da assumere con contratto a tempo indeterminato e full time. I posti vacanti sono così ripartiti:

2 nell’AST Pesaro Urbino;

6 nell’AST Ancona;

5 nell’AST Macerata;

1 nell’AST Fermo;

6 nell’AST Ascoli Piceno;

1 nell’Azienda Sanitaria

4 nell’Asl AT.

I requisiti di ammissione al concorso sono:

cittadinanza italiana o nei Paesi UE;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

attestato di qualifica di Operatore Socio Sanitario;

iscrizione all’Albo.

Le domande devono essere presentata in forma telematica sul sito astancona.selezionieconcorsi.it con versamento di un contributo di 10 euro per le spese di segreteria.

Potrebbe essere prevista una prova preselettiva. Servirà per l’accesso alle vere prove d’esame. Il punteggio di 100 punti sarà così composto:

40 punti per i titoli e curriculum;

30 punti per la prova pratica con eventuale prova scritta su procedure tecniche;

30 punti per la prova orale.

La scadenza per la presentazione delle domande è l’11 marzo 2024.

Concorso per 26 tecnici di laboratorio in Piemonte

Le Aziende Sanitarie dell’Area Omogenea Piemonte Sud Est assumono a tempo indeterminato 26 tecnici sanitari di laboratorio biomedico. I posti vacanti sono così ripartiti:

18 nell’Asl AL;

4 nell’Azienda Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arigo;

4 nell’Asl AT.

Di questi 8 posti sono riservati prioritariamente ai volontari delle Forze Armate idonei.

I requisiti di ammissione al concorso sono:

cittadinanza italiana o nei Paesi UE;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di laurea triennale in Tecniche di Laboratorio Biomedico (SNT/03 e L/SNT3) o diploma universitario di Tecnico Sanitario di laboratorio biomedico;

iscrizione all’Albo.

Le domande devono essere presentata in forma telematica sul sito aslal.iscrizioneconcorsi.it con copia del documento di identità e versamento di un contributo di 10 euro per le spese di segreteria.

Potrebbe essere prevista una prova preselettiva con quesiti a risposta sintetica o quiz. Servirà per l’accesso alle vere prove d’esame. Il punteggio di 100 punti sarà così composto:

30 punti per i titoli e curriculum;

40 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova orale.

La prova scritta potrebbe prevedere la produzione di un elaborato e la soluzione di uno o più quesiti a risposta sintetica o risposta multipla. La prova orale verterà sugli argomenti di quella scritta e riguarderà le mansioni lavorative oltre alla verifica della conoscenza della lingua inglese e di elementi di informatica.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 24 febbraio 2024.

Concorso per 76 medici in Anestesia e Rianimazione in Veneto

Azienda Zero cerca 76 dirigenti medici in Anestesia e Rianimazione da assumere a tempo indeterminato in 10 differenti aziende sanitarie del Veneto:

7 posti nell’azienda ULSS 1 Dolomiti;

2 posti nell’azienda ULSS 2 Marca Trevigiana;

17 posti nell’azienda ULSS 3 Serenissima;

17 posti nell’azienda ULSS 4 Veneto Orientale;

10 posti nell’azienda ULSS 5 Polesana;

10 posti nell’azienda ULSS 6 Euganea;

7 posti nell’azienda ULSS 7 Pedemontana;

1 posto nell’azienda ULSS 9 Scaligera;

2 posti nell’azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona;

3 posti all’Istituto Oncologico Veneto IRCSS.

I requisiti di ammissione al concorso sono:

cittadinanza italiana o nei Paesi UE;

godimento dei diritti civili e politici;

adeguata conoscenza della lingua italiana;

idoneità fisica all’impiego;

laurea magistrale LM-41 in Medicina e Chirurgia (o equipollente) e specializzazione in Anestesia e Rianimazione;

iscrizione all’Ordine.

Le domande devono essere presentata in forma telematica sul sito azeroveneto.concorsismart.it con documento di identità e contributo di 15 euro.

Potrebbe essere prevista una prova preselettiva. Servirà per l’accesso alle vere prove d’esame. Il punteggio di 100 punti sarà così composto:

20 punti per i titoli e il curriculum;

30 punti per la prova scritta;

30 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

La scadenza per la presentazione delle domande è il 14 marzo 2024.