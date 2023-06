8 aziende del Sud premiate come il paradiso dei lavoratori

Fonte: ANSA Le migliori aziende del Sud Italia secondo Great Place to Work

Ci sono otto aziende nel Sud del Paese che, secondo il giudizio di chi ci lavora, rappresentano il top in termini di soddisfazione professionale, crescita lavorativa, balancing fra vita privata e carriera e altri fattori. Non si tratta, chiaramente, di uno spaccato ottenuto prendendo in considerazione tutte le realtà lavorative del Meridione, ma della prima rilevazione effettuata da Great Place to Work nel Sud dello Stivale che ha sondato l’umore dei dipendenti delle aziende aderenti all’iniziativa.

Aziende del Sud Italia nel sondaggio di Great Place to Work

Sono otto le regioni prese in considerazione: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. La classifica Best Workplaces in South Italy 2023, realizzata a partire dal parere dei collaboratori delle aziende analizzate, ha coinvolto un totale di 1.532 collaboratori, ai quali è stato chiesto di esprimere il punto di vista rispondendo ad alcune domande sulla propria esperienza lavorativa.

C’è da dire che rispetto ad altre rilevazioni effettuate da Great Place to Work, l’esperienza nel Sud Italia ha visto una partecipazione piuttosto ridotta. Un’altra differenza riguarda il dato dimensionale: rispetto ad altri sondaggi nazionali in cui sono state analizzate grandi aziende, alla rilevazione che riguarda il Sud hanno scelto di aderire solo realtà piccole e medie.

La maggior parte delle organizzazioni sondate appartengono al settore It (36%), seguito dal settore health care (21%), professional services e financial services (entrambi al 14%).

La stessa agenzia ha già pubblicato la classifica delle migliori aziende italiane per cui lavorare e la lista delle migliori aziende per le donne in Italia.

I parametri valutati

Sette i parametri alla base della valutazione:

credibilità

rispetto

equità

orgoglio

coesione

media trust index

overall satisfaction

Le migliori aziende del Sud

Di seguito la classifica delle migliori aziende del Sud fra quelle che hanno accettato di partecipare al sondaggio.

All’ottavo posto si piazza Andriani SpA, azienda di 220 dipendenti che opera nel settore agroalimentare. Andriani SpA è stata fondata nel 2009 e ha sede a Gravina in Puglia, in provincia di Bari.

Al settimo posto troviamo Prestiter S.p.A., azienda con sede a Termoli in provincia di Campobasso che opera nei servizi finanziari. Prestiter S.p.A. è stata fondata nel 1998 e dà lavoro a 152 persone.

Al sesto posto c’è Unobravo Srl – Società Benefit, servizio di consulenza psicologica online. Anno di fondazione 2019, 64 dipendenti, 56 collaboratori, sede a Casalnuovo di Napoli,

Al quinto posto troviamo P.A. Advice SpA, azienda napoletana che opera nel management consulting e che dà lavoro a 80 dipendenti. Anno di fondazione: 2002.

Al quarto posto c’è ACSoftware Srl, società informatica di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro, fondata nel 2016 e che dà lavoro a 29 dipendenti.

Scopriamo adesso il podio.

In terza posizione c’è Novidis srl, azienda informatica fondata a Colonnella in provincia di Teramo nel 2013. I dipendenti sono 33.

Medaglia d’argento per Nebulab, società di consulenza di Pescara fondata nel 2011. I dipendenti sono attualmente 53.

Medaglia d’oro per GalileoLife, azienda che opera nel campo della salute. Sede a Maglie in provincia di Lecce, anno di fondazione 2012, numero di dipendenti 88.

Qui sotto, per semplificare, la classifica delle migliori aziende del Sud Italia secondo Great Place to Work:

GalileoLife Nebulab Novidis ACSoftware Srl P.A. Advice SpA Unobravo Prestiter Andriani SpA

Per approfondire si rimanda al sito Great Place to Work contenente la classifica Best Workplaces in South Italy 2023.