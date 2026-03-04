Nuovo contratto ai dipendenti della Presidenza del Consiglio: incrementi salariali, rafforzamento del diritto all’incarico e mentoring

È stato sottoscritto il 27 febbraio 2026 il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il triennio 2019-2021. Si tratta di un passaggio atteso da tempo, che interviene non solo sul piano economico, ma anche su quello organizzativo e professionale.

Aumenta il trattamento economico

Uno degli elementi centrali del contratto è l’incremento del trattamento economico. Per i dipendenti non dirigenti, l’aumento retributivo medio è pari a 168,00 euro lordi al mese, corrisposto per 13 mensilità.

Per quanto riguarda l’area dirigenziale, invece, riconosciuto un aumento mensile medio di 558,00 euro lordi per 13 mensilità.

Oltre agli aumenti tabellari, la firma definitiva del 27 febbraio 2026 sblocca anche il pagamento degli arretrati maturati durante il periodo di vacanza contrattuale (dal 2019 ad oggi), che verranno corrisposti in un’unica soluzione.

Rafforzato il diritto all’incarico per i dirigenti

Un altro punto qualificante del Ccnl riguarda il rafforzamento del principio del diritto all’incarico per tutti i dirigenti.

Nel pubblico impiego dirigenziale, l’incarico rappresenta la concreta attribuzione di responsabilità gestionali e organizzative. Senza incarico, il dirigente si trova in una posizione professionalmente e giuridicamente delicata, con possibili ripercussioni anche sul trattamento economico accessorio.

Il nuovo contratto interviene proprio su questo aspetto, rafforzando il principio secondo cui ogni dirigente deve poter essere destinatario di un incarico coerente con la propria qualifica. Questo mira a ridurre le situazioni di attesa o di mancata assegnazione, garantendo maggiore stabilità e continuità nell’esercizio delle funzioni.

Mentoring per i neoassunti: la novità

Tra le novità più interessanti vi è poi l’introduzione di un sistema strutturato di affiancamento per i dirigenti neoassunti.

Il contratto prevede che, nei primi 2 anni di servizio, i nuovi dirigenti possano essere affiancati da mentori con almeno 15 anni di esperienza. In questo modo si vuole favorire il trasferimento di competenze e di cultura organizzativa, accompagnando l’ingresso in una realtà complessa come quella della Presidenza del Consiglio.

Questa scelta va letta nel contesto della fase di riforma digitale e organizzativa della Pubblica Amministrazione. L’innovazione tecnologica, l’interoperabilità dei sistemi, la semplificazione dei procedimenti e la gestione dei progetti finanziati con risorse europee richiedono competenze manageriali e tecniche sempre più sofisticate.

Il mentoring non è quindi solo una misura di supporto individuale, ma un investimento sulla qualità complessiva della dirigenza. Rafforzare le competenze in ingresso significa prevenire errori, migliorare la capacità decisionale e garantire maggiore coerenza nell’attuazione delle politiche pubbliche.

Un contratto che guarda oltre il triennio di riferimento

Sebbene il Ccnl riguardi formalmente il triennio 2019-2021, la sua firma nel 2026 lo colloca in una fase del tutto diversa rispetto a quella originaria.

Nel frattempo, la Pubblica Amministrazione ha affrontato una pandemia, una profonda accelerazione digitale e un incremento delle responsabilità legate all’attuazione dei programmi di investimento e riforma come il Pnrr.

L’aumento degli stipendi, unito alle innovazioni organizzative e formative, va quindi interpretato come parte di un intervento più ampio per rafforzare l’attrattività e la solidità della dirigenza pubblica in un contesto di crescente complessità.

Il prossimo rinnovo, infatti, sarà affrontato in linea con queste nuove esigenze, per coniugare la retribuzione a responsabilità, formazione e partecipazione.