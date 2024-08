Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Il curriculum vitae è il documento fondamentale che ogni studente, diplomato o laureato, dovrebbe redigere con cura per candidarsi ad una o più offerte di lavoro. Anche chi da un pezzo non è più un giovane di belle speranze, e magari ha appena perso l’occupazione, farà bene ad aggiornarlo e a renderlo attrattivo agli occhi dei recruiter, mettendo ben in evidenza i titoli conseguiti, le esperienze professionali e le proprie attitudini.

Ogni momento è buono per inviare il CV, e specialmente subito dopo aver letto un’interessante offerta di lavoro su internet o dopo essere stati informati, da un amico o conoscente, dell’imminente avvio di una campagna di assunzioni da parte di una importante azienda.

In alternativa, se si sta cercando lavoro con determinazione e tanta buona volontà, non va dimenticata la candidatura spontanea o autocandidatura, ossia quella libera iniziativa di chi invia il curriculum vitae ad una o più aziende in cui vorrebbe lavorare, ma senza che queste abbiano al momento posizioni aperte o posizioni aperte specifiche per la propria professione o specializzazione.

Ebbene, il mese di agosto – quello delle vacanze e delle ferie per antonomasia – può essere davvero adatto all’invio del proprio curriculum aggiornato? E se sì, a chi inviare il CV in agosto? Ecco cosa sapere a riguardo.

Perché spedire il curriculum in agosto, ecco le categorie di persone più propense

Potrebbe stupire più di qualcuno, ma c’è chi in agosto preferisce trascorrere meno tempo al mare o a coltivare qualche hobby o passatempo, e spendere qualche minuto in più per inviare il CV, corredato da una efficace lettera di presentazione.

Con poche o pochissime offerte di lavoro pubblicate dalle aziende in agosto, chi mira ad aumentare le chance di assunzione in questo mese dell’anno dovrà puntare all’autocandidatura o candidatura spontanea. Ma chi sono i più propensi a farlo? Ecco una lista:

neodiplomati o neolaureati che hanno ottenuto il diploma o laurea nell'ultimo periodo e non vogliono perdere neanche un briciolo di tempo;

i neo disoccupati, ossia coloro che hanno recentemente perso il lavoro, e ora si trovano con il solo sostegno temporaneo della Naspi;

i lavoratori e le lavoratrici che preferiscono cambiare subito occupazione, perché alla ricerca di qualcosa di nuovo, di maggiori compensi o perché ormai stanchi del clima che si respira in ufficio;

i dipendenti con contratti di lavoro part time o a tempo determinato, o altre forme di lavoro precario, e desiderosi di avere un'occupazione più stabile, specialmente se hanno famiglia e figli da mantenere;

i professionisti in cerca di lavoro o di nuove opportunità professionali e di collaborazione, contando sul fatto che ad agosto la concorrenza potrebbe essere minore.

Come si può facilmente notare, quindi, non sono pochi i giovani e i meno giovani che, anche nelle afose giornate di agosto, desiderano spendere almeno una mezzora del proprio tempo, per mandare il proprio CV aggiornato e la lettera di presentazione.

Vediamo ora cinque settori lavorativi che potenzialmente garantiscono concrete chance di occupazione.

Turismo e ristorazione

Potrebbe in qualche modo sorprendere ma le potenziali opportunità di essere notati – e magari assunti a settembre o in autunno – non mancano neanche ad agosto. Anzitutto menzioniamo il settore del turismo, della ristorazione e dell’ospitalità in generale, sempre assai attivo d’estate e con picchi di lavoro nelle settimane d’agosto.

Il giovane interessato a fare esperienza magari con uno stage, così come il trentenne o quarantenne con esperienza, potrebbero valutare l’invio spontaneo del CV ad hotel, resort, tour operator o agenzie di viaggio. Anche i musei, le attrazioni turistiche o i parchi tematici potrebbero offrire opportunità a chi si fa notare con l’autocandidatura. Insomma, non si è in ritardo ad inviare il curriculum ad inizio mese, ed anche la consegna di persona potrà essere apprezzata.

Una persona che conosce le lingue straniere potrebbe ad es. trovare posto come tirocinante addetto alla reception in albergo, oppure una giovane che ha fatto l’alberghiero potrebbe essere selezionato per dare una mano nei picchi di lavoro estivo, negli affollatissimi ristoranti delle città d’arte. Più volte in passato i ristoratori si sono lamentati di non trovare persone disponibili a lavorare e, di conseguenza, potrebbero apprezzare particolarmente una candidatura spontanea.

Anche i bar, i caffè, le gelaterie potrebbero aver bisogno di una risorsa in più. Si tratterà probabilmente di impieghi stagionali, ma che andranno sicuramente ad arricchire il proprio CV.

Agricoltura e raccolti stagionali

Aziende agricole, cooperative e produttori di alimenti potrebbero aver bisogno di una maggior forza lavoro durante il periodo tipico dei raccolti, e specialmente se questi si preannunciano abbondanti. Ecco allora che la domanda di lavoratori stagionali potrebbe salire anche nel giro di breve tempo.

In Italia agosto è un mese chiave per la raccolta di più tipi di colture ed è comprensibile che per le aziende agricole nulla andrebbe lasciato al caso. Mele, pere, pesche, pomodori, alcuni tipi di grano, mais e non solo: sono tantissimi i prodotti della terra e delle coltivazioni, che richiedono un aumento massiccio della manodopera per raccogliere a mano, imballare e spedire i prodotti freschi. Operai di magazzino, conducenti di trattori e macchine agricole e semplici raccoglitori di frutta e verdura sono figure assai ricercate anche nel mese delle ferie per antonomasia.

Chi invia il CV in agosto ad un’azienda agricola, specialmente se locale, potrebbe riuscire a trovare lavoro in brevissimo tempo, anche se – come per il turismo / ristorazione – si tratta solitamente di lavori temporanei o stagionali. Ma è pur vero che alcune aziende, specie quelle più grandi, potrebbero usare le settimane estive per valutare i dipendenti per ruoli a lungo termine.

Commercio e vendita al dettaglio

Un settore che non smette di essere foriero di opportunità, anche d’agosto, è quello del commercio e della vendita al dettaglio. Negozi in aree turistiche, centri commerciali, supermercati e mercati potrebbero riservare valide opportunità, anche con la classica consegna a mano del CV.

Agosto è infatti un mese in cui diversi settori della vendita al dettaglio vedono salire le vendite, sia per i saldi e le promozioni tipiche del periodo, sia per lo shopping anteriore al ritorno a scuola (articoli di cancelleria, zaini, abbigliamento per i figli ecc.). Senza dimenticare, ovviamente, il turismo e lo shopping vacanziero di chi gradisce acquistare qualche souvenir o articoli da regalo per gli amici.

Ecco allora che si palesa la necessità di personale supplementare per sostituire il commesso o la commessa che va in ferie o che è in maternità, ma anche il bisogno di assumere qualcuno (magari con un part time) per gestire il forte afflusso di clienti. Addetti vendite, magazzinieri, cassieri e non solo: le opportunità per farsi notare non mancheranno, e i più meritevoli potranno gettare le basi per un’assunzione a tempo indeterminato.

Sanità e assistenza sociale

Strutture sanitarie, cliniche, case di riposo, residenze per anziani, ma anche i servizi di assistenza domiciliare offerti da colf e badanti: ecco un altro settore rispetto al quale l’invio del CV in agosto non è affatto una scelta inopportuna.

Come è noto il servizio sanitario deve assicurare le attività in modo continuativo. Tuttavia le ferie e le vacanze del personale regolare potrebbero aprire delle opportunità di lavoro in agosto e nell’inizio dell’autunno. Ecco allora che sul web è possibile trovare offerte di lavoro come Oss per sostituzione ferie, ad esempio. Al contempo potrebbero essere ricercate figure con compiti di assistenza domiciliare ad anziani, per il periodo in cui i familiari sono in vacanza.

Anche nelle cliniche private gli amministrativi e gli addetti segreteria potrebbero essere in ferie e una candidatura nel mese di agosto potrebbe comunque essere notata e portare ad un breve contratto, che potrebbe tramutarsi poi un impiego più stabile.

Attività ricreative e sportive

Attivo durante l’estate, il settore in oggetto può riservare opportunità anche a seguito di una candidatura spontanea in agosto. Palestre, centri sportivi e centri wellness, piscine e centri benessere potrebbero ricercare figure in vista delle iscrizioni autunnali a corsi di gruppo e attività varie, dedicate al miglioramento della forma fisica. La seconda metà del mese potrebbe costituire lo spazio adatto a svolgere colloqui conoscitivi.

Ci sono poi molte persone che proseguono a frequentare le palestre anche d’agosto, specialmente quelle con piscine e attività all’aperto. Per sostituire il personale in ferie, una candidatura nei primi giorni di agosto potrebbe riservare un ottimo accoglimento. Infine, in questo settore mostrarsi flessibili e disponibili fa davvero la differenza: per un impiego in palestra o in un centro sportivo, ad esempio, è preferibile dettagliare nella lettera di presentazione l’adattabilità a lavorare anche nei weekend, visto se si tratta di attività spesso aperte anche di sabato e domenica.