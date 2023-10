Fonte: ANSA Ryanair cancella voli all'aeroporto di Torino

Ryanair rimodula la sua offerta in Piemonte: il vettore low cost ha cancellato 9 rotte in partenza e in arrivo dall’aeroporto di Torino Caselle ma ne ha aggiunte altre 3, tutte internazionali.

Ryanair cancella voli da Torino

Le rotte soppresse da Ryanair per la stagione invernale 2023-2024 sono quelle per Billund, Breslavia, Cracovia, Edimburgo, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara, Praga e Stoccolma. Per 3 si tratta di un addio definitivo (Billund, Edimburgo e Praga). Per le altre 6 si tratta di uno stop temporaneo: riprenderanno a operare da marzo 2024 Breslavia, Cracovia, Malaga, Parigi Beauvais, Pescara e Stoccolma.

Ryanair ha contattato i passeggeri interessati proponendo un rimborso o un voucher per altre destinazioni.

La notizia è emersa durante la seduta del consiglio comunale di lunedì 9 ottobre. L’annuncio è stato dato dall’assessore comunale Domenico Carretta (Sport, Grandi eventi, Turismo e tempo libero, Rapporti con il Consiglio comunale), il quale ha letto una nota di Sagat, la società che gestisce l’aeroporto di Torino, in risposta a un’interpellanza presentata da Pierlucio Firrao, consigliere comunale di Torino Bellissima.

I motivi dello stop ai voli

Come si legge nella nota, “tale rimodulazione dei voli Ryanair riguarda non soltanto lo scalo torinese, ma coinvolge anche altri aeroporti italiani ed europei, ed è motivata dal fatto che la compagnia aerea ha annunciato lo scorso 24 luglio un ritardo nelle consegne di nuovi aeromobili di cui era in attesa da Boeing. Pertanto, non disponendo di tutti gli aeromobili pianificati all’inizio della stagione, la compagnia aerea ha rimodulato la propria offerta commerciale, cancellando in alcuni scali le rotte ritenute meno redditizie”.

“Nove rotte perse – commenta il vicecapogruppo Pierlucio Firrao – sono una grande sconfitta per Torino e ancor di più per chi ha già preso i biglietti e organizzato il viaggio”. “Ora da questa giunta ci aspettiamo che si adoperi per chiudere accordi anche con altre compagnie per aumentare i flussi visto anche la prossima attivazione del collegamento veloce tra Caselle e il centro città”, ha concluso l’esponente di Torino Bellissima.

Quelle annunciate sono solo alcune delle tratte soppresse da Ryanair nel corso del 2023. Fra i tagli più dolorosi quello sulle tratte che collegano la Sardegna.

Nuovi voli Ryanair da Torino

Le nuove tratte aggiunte da Ryanair con partenza da Torino sono Belfast (1 volo a settimana), Porto e Tel Aviv (con 2 voli a settimana). Partenze e arrivi da Tel Aviv potrebbero subire variazioni improvvise a seconda degli sviluppi della guerra fra Israele e Hamas.

Intanto va avanti il muro contro muro fra Ryanair e il governo italiano in merito al decreto caro voli.

Altre novità all’aeroporto di Torino

Nella sua nota Sagat ha inoltre fatto sapere che prenderà il via a partire dal 23 dicembre 2023 un nuovo volo settimanale di Air Baltic con destinazione Vilnius, capitale della Lituania.

Verranno poi rafforzate le frequenze su Foggia, che verrà servita 3 volte a settimana dal vettore Lumiwings, e su Tirana in Albania che verrà servita da WizzAir 10 volte a settimana. Olbia, servita da Volotea, vedrà aumentare l’impegno durante il periodo natalizio. Sotto Natale operativo inoltre il volo di Volotea per Parigi Orly.