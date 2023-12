Stop alla vendita degli Apple Watch Series 9 e Ultra 2 negli Stati Uniti: il colosso di Cupertino è stato costretto a ritirare temporaneamente dal mercato americano gli ultimi modelli dei suoi smartwatch per una controversia legale sui brevetti. Secondo quanto stabilito dalla US International Trade Commission (ITC), infatti, la Apple avrebbe violato i diritti di proprietà intellettuale della società di tecnologie medica Masimo Corp., relativi alla funzione di monitoraggio dell’ossigeno nel sangue presente negli orologi digitali. La sospensione entrerà in vigore nella settimana di Natale e, secondo alcune stime, rischierebbe di costare alla Big Tech una perdita di fatturato intorno ai 17 miliardi di dollari. A meno che a salvare la società guidata da Tim Cook non intervenga Joe Biden.

La sospensione

La ITC si è espressa a ottobre su una battaglia legale che risale al 2020, stabilendo che negli Stati Uniti gli Apple Watch Series 9 e gli Ultra 2 non potranno più essere acquistati dallo store online del colosso di Cupertino dal 21 dicembre, mentre dal 24 non potranno essere messi in commercio nemmeno in tutti gli Apple Store sparsi per il territorio statunitense.

A partire dal 25 dicembre sarà vietata anche l’importazione dall’Asia di questi ultimi modelli di smartwatch e dunque la vendita nei negozi non Apple andrà avanti soltanto fino a esaurimento scorte. L’unico orologio che resterà in vendita è il nuovo Apple Watch SE, che non possiede il sensore al centro della disputa (qui avevamo parlato dei nuovi Apple Watch).

Adesso, secondo quanto previsto nella sentenza, soltanto il presidente Joe Biden può salvare la Apple: l’amministazione Usa avrebbe tempo 60 giorni, fino al 25 dicembre, per rivedere e bloccare la decisione dell’International Trade Commission.

Il veto di Joe Biden

La scadenza però si avvicina e la Casa Bianca non si è ancora espressa sul tema, complicando non poco le strategie della Apple, che sta già facendo registrare i primi sussulti a Wall Street. Inoltre, i veti esercitati su decisioni del genere da parte dei presidente Usa sono rari: l’ultimo fu concesso proprio alla Apple da Barack Obama nel 2013 dopo che la multinazionale perse un’azione legale di fronte all’ITC contro Samsung.

In una nota ufficiale, l’azienda guidata da Tim Cook ha comunicato che “è in corso un periodo di revisione presidenziale relativo a un ordine della U.S. International Trade Commission su una controversia tecnica di proprietà intellettuale riguardante i dispositivi Apple Watch contenenti la funzione Blood Oxyge”.

“Anche se il periodo di revisione non terminerà prima del 25 dicembre – hanno spiegato da Cupertino – Apple sta adottando misure preventive per conformarsi alla sentenza. Tra queste, la sospensione delle vendite di Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 su Apple.com a partire dal 21 dicembre e nei punti vendita Apple dopo il 24 dicembre”.

“I team di Apple lavorano instancabilmente per creare prodotti e servizi che mettano a disposizione degli utenti funzioni di salute, benessere e sicurezza all’avanguardia nel settore – si legge infine nella nota dell’azienda – Apple è fortemente in disaccordo con l’ordine e sta perseguendo una serie di opzioni legali e tecniche per garantire che l’Apple Watch sia disponibile per i clienti. Se l’ordine dovesse essere confermato, Apple continuerà a prendere tutte le misure per restituire Apple Watch Series 9 e Apple Watch Ultra 2 ai clienti negli Stati Uniti il prima possibile”.

Comunque vada a finire la disputa sui brevetti tra Apple e Masimo Corp. la decisione non inciderà sulla vendita degli smarwath negli altri Paesi. Anche in Italia, dunque, l’Apple Watch Series 9 e l’Ultra 2 rimarranno in vendita in tutti i negozi ufficiali e presso gli altri rivenditori autorizzati, online e fisici (qui avevamo parlato della rivoluzione con il nuovo sistema di Apple di iOS 17)