Rivoluzione smartphone: il gigante apre il sistema operativo

Mancano ancora alcuni mesi alla presentazione di iOS 17, prevista per giugno, ma sappiamo già molte cose riguardo il prossimo aggiornamento del sistema operativo dei dispositivi mobili di casa Apple. A causa del maggiore impegno dedicato all’headset di realtà aumentata in arrivo quest’anno, Cupertino ha deciso di posticipare i cambiamenti significativi alla prossima versione, ma in estate dovrebbero aprirsi nuovi orizzonti per i possessori di un iPhone.

Sideloading e installazione da store alternativi

iOS diventa finalmente un sistema aperto. O quasi. La legislazione dell’Unione Europea impone ad Apple di consentire il sideloading a partire dal 2024. Si tratta di un’opzione finora inedita per il sistema operativo degli iPhone, che permette l’installazione di applicazioni di terze parti attraverso store alternativi all’App Store o direttamente da internet.

Attenzione. Questa funzione riguarderà, almeno inizialmente, solo i clienti europei, ed è possibile che un dispositivo acquistato in territori extracomunitari senza leggi simile al Digital Markets Acts non la riceva subito.

Browser di terze parti senza il WebKit Apple

In aggiunta agli store alternativi, iOS 17 potrebbe finalmente permettere ai browser di terze parti di utilizzare i propri motori, eliminando l’obbligo di usare WebKit. Attualmente, infatti, i browser come Chrome e Firefox devono essere basati su WebKit, il motore di rendering proprietario, per funzionare su dispositivi iOS.

Anche in questo il Digital Markets Act europeo vieta ad Apple di imporre l’uso di WebKit. Non è ancora chiaro se queste modifiche riguarderanno solo l’Europa o verranno estese a livello globale. Insomma Apple ha dovuto cedere, e ora il suo sistema operativo sarà (più) aperto e personalizzabile che mai.

