Ecco Thread, il nuovo social di Meta che sfida Twitter

«Condividi idee e trend con un testo». Una descrizione familiare che si trova sull’App Store riguardo al nuovo social network di Meta. Si chiamerà Threads e arriverà negli store dei telefoni il 6 luglio, ma tutti gli indizi convergono verso una direzione unica: fra poche ore, milioni di persone potrebbero accogliere un concorrente di Twitter sui propri telefoni. Negli ultimi mesi, Elon Musk ha apportato una serie di modifiche sempre più numerose al famoso uccellino blu, molte delle quali sono state poco gradite agli utenti. Di conseguenza, molti hanno iniziato a spostarsi verso concorrenti come Bluesky e Mastodon. Pur essendo piattaforme valide, non riescono ad attrarre le folle che si sono radunate intorno a Twitter e ai social network di Meta nel corso degli anni.

Come funziona Thread

Threads dovrebbe essere rilasciato giovedì e consentirà agli utenti di mantenere i propri follower da Instagram e di conservare lo stesso nome utente, come mostrato in un elenco sull’App Store di Apple. Questo lancio rappresenta una sfida diretta a Twitter, che ha affrontato numerose controversie dopo l’acquisizione da parte di Musk per 44 miliardi di dollari nel 2022.

La scorsa settimana, il miliardario di Tesla ha annunciato una serie di nuove restrizioni sull’app, limitando il numero di tweet che gli utenti possono visualizzare al giorno, suscitando proteste da parte di molti utenti della piattaforma.

I cambiamenti di Instagram

Nonostante i siti di microblogging alternativi come Mastodon e Blue Sky abbiano visto un aumento di utenti dopo l’acquisizione da parte di Musk, nessuno è ancora riuscito a sfidare Twitter con successo. Tuttavia, Instagram ha già centinaia di milioni di utenti registrati e ha dimostrato di essere in grado di introdurre nuove funzionalità basate sul successo di altre piattaforme di social media.

Nel 2016, Instagram ha aggiunto la funzione delle “Storie“, consentendo agli utenti di pubblicare contenuti che scompaiono dopo un certo periodo di tempo, in risposta alla crescente popolarità di Snapchat. Più di recente, Instagram ha lanciato la funzione dei video brevi chiamata “Reels“, cercando di contrastare l’ascesa di TikTok e infine con l’aggiunta delle Note. Il lancio di Threads rappresenta una minaccia credibile per Twitter, soprattutto considerando la guida di Musk e la solida base di utenti di Instagram.

La sfida a Twitter

E questo potrebbe essere il valore aggiunto di Threads rispetto agli altri concorrenti dell’ex social dei 160 caratteri, che ha perso 250 milioni di utenti da quando è stato acquisito dal miliardario. L’intenzione di Meta è chiaramente definita nella presentazione dell’app: “Threads è il luogo in cui le comunità si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani. Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creatori preferiti e altre persone che amano le stesse cose, o creare un seguito fedele per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo”. Dai primi screenshot sembra che sarà possibile accedere a Threads utilizzando lo stesso nome scelto su Instagram.

Tuttavia, secondo le prime indiscrezioni, potrebbe non essere possibile pubblicare immediatamente una volta disponibile l’app. Ma non dovrebbe passare molto tempo. Lo scorso giugno, durante una presentazione, Meta ha dichiarato: “Sappiamo che ci sono creator e personaggi famosi interessati a utilizzare una piattaforma gestita in modo sano”. In modo molto diretto, la sfida è stata lanciata e si svolgerà al di fuori del Colosseo.