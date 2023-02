Su Instagram arrivano le Note: cosa sono e come funzionano

Come anticipato nei mesi scorsi, è sbarcata anche in Italia la funzionalità di Instagram legata alle Note. La distribuzione dell’aggiornamento è partito lunedì 30 gennaio e si sta progressivamente diffondendo giorno dopo giorno tra tutti gli utenti. Ad annunciare la novità è stato lo stesso capo della piattaforma Adam Mosseri con un video su Twitter. “Le Note sono adesso disponibili in Europa e in Giappone. Provatele e fatemi sapere cosa ne pensate”, ha scritto sul post.

Qui abbiamo parlato della fuga da Twitter dopo l’arrivo di Elon Musk.

Cosa sono le Note di Instagram

La nuova funzione del social targato Meta è data da un breve messaggio di testo, con un massimo di 60 caratteri (emoji escluse). Le parole della famosa app continuano dunque a restare “velocità” e “immediatezza”.

La Nota viene resa graficamente attraverso un cerchietto con la “nuvoletta” tradizionale dei fumetti ed è posizionata sulla parte superiore della sezione Messaggi, poco sotto la barra della ricerca. E proprio come nel caso delle Storie, resta visibile per un massimo di 24 ore o a tutti i seguaci o a una lista ristretta di essi, a discrezione del singolo utente.

Facendo un paragone con altre applicazioni, è abbastanza simile allo status di Whatsapp e alle modalità del classico microblogging di Twitter. Ma per una piattaforma come Instagram, incentrata da sempre su foto e video, è senz’altro una grande novità.

L’interazione con i contatti

Per certi versi l’area delle Note appare come una bacheca di messaggi scorrevoli da destra a sinistra. L’obiettivo della funzionalità è quello di incentivare lo scambio di pensieri tra utenti. Facendo tap sul “cerchietto” infatti è possibile interagire e rispondere alla persona.

Lo spazio è dedicato alla condivisione di considerazioni, affermazioni, domande ma anche riflessioni. Le reazioni arrivano direttamente sotto forma del classico messaggio privato, visualizzabile quindi solo dall’autore della Nota stessa. Anche in questo caso, la caratteristica è analoga alle popolari Storie.

Qui abbiamo parlato della possibilità che Facebook, Instagram e Whatsapp diventino a pagamento.

Come creare una Nota su Instagram

I passaggi da compiere per creare e pubblicare una Nota sul proprio profilo Instagram sono i seguenti:

Aprire la sezione Messaggi cliccando sull’icona in alto a destra del display;

cliccando sull’icona in alto a destra del display; Selezionare l’icona Crea una nota ;

; Scrivere il messaggio con il limite dei 60 caratteri e selezionare il pubblico con cui condividerlo: da una parte tutti i follower, dall’altra i cosiddetti amici stretti;

con il limite dei 60 caratteri e con cui condividerlo: da una parte tutti i follower, dall’altra i cosiddetti amici stretti; Dopo aver impostato il tutto, è quindi possibile pubblicare la Nota.

Qualora si volesse poi cancellare quanto scritto, basta selezionare il messaggio e cliccare sull’opzione Elimina Nota. Insomma, pochi semplici e intuitivi step, facilmente accessibili a tutti gli utenti. Anche a quelli meno esperti.

Aggiornamento approvato dai giovani

Dopo una prima sorpresa iniziale, come avviene solitamente per i nuovi aggiornamenti social, le Note hanno registrato un boom di pubblicazioni. A renderlo noto lo stesso responsabile di Instagram Adam Mosseri, che ha evidenziato come la funzionalità stia piacendo in particolar modo ai profili più giovani. Ma a stabilire il reale successo delle Note saranno i prossimi mesi. Basti pensare al fuoco di paglia dello Swipe up, di cui abbiamo parlato qui.