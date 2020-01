ITI Innovazione Tecnologica Italiana, l’azienda al servizio della Cyber Security

editato in: da

Uno dei principali trend del presente, ma soprattutto del futuro, che le aziende e la Pubblica Amministrazione deve tenere in considerazione è la, un processo nato diversi anni fa ma che, negli ultimi cinque anni, ha conosciuto uno sviluppo esponenziale.

Nei prossimi anni saranno sempre di più le aziende e gli enti che saranno chiamati ad affrontare il processo di trasformazione digitale. Smartphone, applicazioni, tecnologie hanno reso necessario il passaggio da un mondo che si basa su processi analogici a un ambiente lavorativo sempre più digitale. Utilizzare dispositivi tecnologicamente avanzati, però, non basta per iniziare un processo di digital transformation. Si tratta di un processo più complicato che va a intaccare tutto l’ecosistema lavorativo.

Avviare un processo di trasformazione digitale in autonomia non è affatto un compito semplice, indipendentemente dal livello di “digitalizzazione” dell’azienda e dalla sua dimensione. Per questo motivo è necessario rivolgersi a esperti del settore. ITI Innovazione tecnologica italiana, ad esempio, è una delle principali aziende italiane del settore ed è specializzata in consulenza e assistenza sia in ambito privato sia pubblico (enti governativi, Pubbliche Amministrazioni). Fondata a Roma nel 2006, ITI è un’azienda che è cresciuta negli anni e si è fatta apprezzare per la propria metodologia di lavoro e per i servizi e prodotti offerti. Uno dei segreti della crescita è l’approccio “one-to-one” con i clienti: per ogni azienda o ente pubblico viene realizzato un progetto su misura con soluzioni innovative per risolvere le loro problematiche.

Digital trasformation e cybersecurity, cosa può fare ITI per la tua azienda

Uno degli aspetti più sottovalutati della digital trasformation è la cybersecurity. In un mondo sempre più connesso, tenere al sicuro i dati e le informazioni della propria azienda è fondamentale. Cybersecurity e sicurezza aziendale è uno dei core business di ITI, che con gli anni si è fatta apprezzare in tutta Italia per i servizi offerti in ambito security.

ITI aiuta le aziende nel migliorare il proprio livello di sicurezza e a rispettare i requisiti imposti dal GDPR (il nuovo regolamento dell’Unione Europea sulla protezione dei dati), sviluppando dei sistemi ad hoc e ad analizzare tutte le vulnerabilità presenti nella propria architettura attraverso assessment e penetration test accurati. ITI è specializzata anche nella sicurezza delle reti aziendali, sviluppando soluzioni innovative per il trattamento delle informazioni, e nello sviluppo di software ad hoc orientati alla Business Intelligence.

Per garantire uno standard ancora più elevato ai suoi clienti, ITI ha avviato una partnership con la start-up Intuity che offre dei servizi innovativi nel campo della cybersecurity. Intuity è in grado di simulare dei veri e propri attacchi hacker per mostrare alle aziende tutte le vulnerabilità dei propri sistemi di sicurezza. I servizi di Intuity insieme ai prodotti sviluppati internamente permettono a ITI di offrire a ogni azienda la miglior soluzione per proteggere i propri dati nel processo di digital trasformation.

Uno staff specializzato sempre al tuo fianco

Per ogni servizio offerto, ITI mette a disposizione dei propri clienti personale specializzato e con anni di esperienza nel settore. Con oltre 80 addetti e ben 60 specialisti può mettere a disposizione delle aziende dei team multidisciplinari in grado di guidare le aziende verso la digital transformation. La qualità dei prodotti e servizi offerti è garantita dalle certificazioni UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO/IEC 27001.

