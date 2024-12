L'Inps ha presentato la sua nuova applicazione mobile, con alcuni nuovi servizi per i cittadini

Fonte: 123RF L'Inps rinnova la sua app

Arriva la nuova app Inps Mobile rinnovata nella sua versione 4.0. La nuova applicazione sfrutta maggiormente l’intelligenza artificiale e permette, anche senza nessun accesso, di utilizzare alcuni servizi di simulazione. A presentarla è stata il presidente dell’Istituto per la previdenza sociale Gabriele Fava.

Inps Mobile è stata scaricata oltre 3,6 milioni di volte dai vari store. Permette al cittadino di gestire una serie di servizi elargiti dall’Inps, dalla pensione alla Naspi fino all’assegno unico.

Presentata la nuova app Inps Mobile

Durante la giornata del 19 dicembre l’Inps ha presentato a Roma la nuova app Inps Mobile, alla presenza del presidente dell’Istituto Gabriele Fava e del responsabile dell’area Experience e Digital Platform Guido Ceccarelli. L’applicazione è stata completamente rinnovata e offre nuovi servizi anche ai cittadini che non si registrano tramite identità digitale.

“L’avevo promesso e mantengo la promessa: parte la nuova app, fresca, semplice, fruibile, diretta verso tutti i cittadini perché vogliamo raggiungerli prima e facilmente attraverso i servizi essenziali immediati. Parte una nuova era: app 4.0 e potrei dire Inps 4.0. Vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini” ha dichiarato Fava durante la presentazione

“Intendiamo dare un segnale importante all’utenza della nostra strategia che vuole mettere il cittadino al centro dell’attenzione. Non si tratta di annunciare nuovi servizi per l’erogazione delle prestazioni o per ricevere domande, perché quelli li eroghiamo da molto tempo. La cosa importante è consentire a chi ha bisogno di informazioni riguardo a queste prestazioni, alle proprie domande, ai pagamenti, di raggiungere l’informazione nel modo migliore, più congeniale, rapido e preciso possibile” ha aggiunto Ceccarelli

“Abbiamo cercato di impostare una nuova experience d’uso dell’app mutuandola un po’ dalle app del mondo bancario che sono caratterizzate da una elevatissima usabilità. Abbiamo lavorato su quella scia sapendo che il cittadino è abituato a utilizzarla, anziché costringerlo a imparare una nuova experience ci portiamo già su un terreno favorevole all’utenza che così potrà trovare più facilmente, in modo più intuitivo, tutto ciò di cui ha bisogno” ha continuato il responsabile dell’area Experience e Digital Platform di Inps

Le novità di Inps Mobile

Oltre a un rinnovamento grafico e di utilizzo, l’app di Inps continuerà a fornire tutti i principali servizi accessibili agli utenti che si registrano attraverso uno strumento di identità digitale (Spid o Cie):

Verifiche dello stato di una domanda;

Controllo del pagamento dell’ultima prestazione;

Accesso all’ultimo cedolino pensione o certificazione unica;

Accesso all’estratto conto contributivo aggiornato o alla dichiarazione Isee;

Consultazione delle proprie informazioni previdenziali;

Verifica dello stato di una domanda Naspi;

Controllo dei pagamenti.

A questi vanno ad aggiungersi due servizi che non erano precedentemente disponibili. Si tratta di due simulatori, che potranno essere utilizzati anche senza effettuare l’accesso al proprio account tramite Spid o Cie.

Il simulatore di pensione “Pensami”, che permetterà di sapere l’importo della propria pensione e quanti anni bisogna lavorare prima di ottenerla;

Il simulatore dell’assegno unico universale per le famiglie con figli a carico, che calcola con esattezza l’importo del sussidio.

Queste due nuove funzioni saranno disponibili immediatamente aperta l’app, nella prima schermata che appare all’utente.