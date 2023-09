FM Segnaletica: sicurezza per aziende e strade

L’azienda FM Segnaletica, con sede a Fontanella in provincia di Bergamo, si distingue per la consulenza tecnica e la realizzazione di segnaletica di sicurezza aziendale e segnaletica stradale per clienti in tutta Italia. Fondata nel 2009 dal geometra Maicol Mazza, l’azienda ha saputo crescere rapidamente diventando un punto di riferimento nel settore.

Un’idea imprenditoriale di successo

Maicol Mazza, dopo aver accumulato esperienza lavorando per quattro anni presso un’altra azienda del settore, nel 2009 decide di intraprendere la strada dell’imprenditoria. Grazie al suo grande spirito di sacrificio, al diploma di geometra e alla sua determinazione, è riuscito in pochi anni a costruire un’azienda di successo nel campo della segnaletica.

In breve tempo, il titolare ha saputo conferire alla sua nuova realtà un’efficace struttura organizzativa, instaurando rapporti proficui con una rete di artigiani. Questo approccio gli ha consentito di realizzare una crescita attenta ma costante.

Inizialmente, FM Segnaletica si concentrava principalmente sulla segnaletica stradale, ma nel corso del tempo ha ampliato il proprio campo d’azione, includendo settori come la segnaletica di sicurezza aziendale e quella per i pavimenti industriali. Più recentemente, l’azienda ha integrato anche altre aree, come la segnaletica per i parcheggi commerciali (restyling e ambientazioni grafiche) e le tinteggiature industriali.

Clienti soddisfatti e fidelizzati in tutta Italia

In quasi 15 anni di attività, FM Segnaletica è cresciuta fino a gestire settimanalmente da 10 a 15 cantieri diversi, impiegando tre squadre di operai. La clientela si è estesa, includendo importanti realtà in tutto il paese, dalle grandi metropoli come Milano e Roma fino alla Sardegna e alla Puglia. Oltre ai Comuni, principali clienti per la segnaletica stradale, l’azienda lavora anche con aziende, realizzando segnaletica di sicurezza aziendale, ditte asfaltatrici e centri commerciali. Questi clienti consolidati hanno instaurato un rapporto di fiducia con FM Segnaletica, basato sulla qualità e l’affidabilità del lavoro svolto dall’azienda.

Uno dei punti di forza del geometra Mazza è l’ esperienza come imprenditore. Grazie alla sua dedizione e alla sua conoscenza diretta delle attività dell’azienda, è in grado di valutare ogni aspetto del lavoro, sia dal punto di vista commerciale che tecnico e organizzativo. Questa competenza gli consente di offrire consulenza personalizzata, consigliando il tipo di intervento più adatto alle esigenze dei clienti, tenendo conto del budget, del contesto e della fattibilità tecnica. FM Segnaletica fornisce preventivi precisi, affidabili e su misura per ogni cliente.

Progettare il futuro

Guardando al futuro, FM Segnaletica affronta le sfide con serenità. Un obiettivo dell’azienda è integrare sempre di più le attività di manutenzione programmata per le aziende. Mediante un calendario di interventi periodici, basato sull’usura delle superfici, i clienti possono pianificare e organizzare gli interventi, beneficiando di prezzi personalizzati e vantaggiosi.

FM Segnaletica ha conquistato un ruolo di primo piano nel settore della segnaletica di sicurezza aziendale e della segnaletica stradale. Grazie alla visione imprenditoriale di Maicol Mazza e all’impegno dell’intera squadra, l’azienda continua a crescere e a fornire servizi di qualità, costruendo rapporti solidi con i clienti in tutta Italia.