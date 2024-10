Tre servizi per far crescere la tua azienda

Go Business offre consulenza aziendale innovativa per imprese in crescita e strutturate, con focus su gestione del patrimonio, marketing e comunicazione

Fonte: Getty Images consulenza aziendale

Go Business è la start-up innovativa con sede a Milano, specializzata in soluzioni di consulenza aziendale rivolte sia a imprese in fase di crescita sia a quelle già strutturate. L’obiettivo di Go Business è guidare le aziende verso un successo solido e strutturato attraverso il raggiungimento dell’equilbrio economico, finanziario e patrimoniale, mediante una gestione aziendale efficace ed efficiente. Con un team di esperti, Go Business offre servizi altamente innovativi e di alto potenziale, supportando il management aziendale in ogni settore al fine di garantire la crescita del brand e del business.

I servizi aziendali proposti da Go Business

Go Business offre una gamma di servizi pensati per supportare le aziende in diversi ambiti strategici. I tre servizi principali sono la consulenza direzionale, la pianificazione fiscale e la protezione patrimoniale. Ciascuno di questi servizi è progettato per rispondere alle necessità delle aziende che si stanno strutturando, che sono in fase di crescita e che puntano a evolversi nel medio periodo, nonché delle aziende già strutturate che desiderano continuare ad evolversi.

Consulenza Direzionale

La consulenza direzionale di Go Business è rivolta a supportare le aziende nella definizione di strategie mirate per la crescita e la competitività. Questo servizio include diverse attività chiave svolte da personale estremamente qualificato:

Definizione della strategia aziendale : pensata per aiutare le aziende a delineare una strategia chiara e coerente, allineata con la loro missione e i loro obiettivi di lungo termine.

: pensata per aiutare le aziende a delineare una strategia chiara e coerente, allineata con la loro missione e i loro obiettivi di lungo termine. Industria 4.0 : supporta le imprese nell’adozione delle tecnologie più avanzate, migliorando l’efficienza e l’innovazione.

: supporta le imprese nell’adozione delle tecnologie più avanzate, migliorando l’efficienza e l’innovazione. Analisi delle performance : grazie al suo approccio di quick scan, valutano le performance aziendali per identificare aree di miglioramento.

: grazie al suo approccio di quick scan, valutano le performance aziendali per identificare aree di miglioramento. Business Process Management : propone soluzioni per l’outsourcing, il reengineering e il management dei processi aziendali.

: propone soluzioni per l’outsourcing, il reengineering e il management dei processi aziendali. Project Management : fornisce supporto nella gestione di progetti complessi, assicurando il rispetto di tempi e budget.

: fornisce supporto nella gestione di progetti complessi, assicurando il rispetto di tempi e budget. Temporary Management : mette a disposizione manager temporanei per periodi di transizione o progetti specifici.

: mette a disposizione manager temporanei per periodi di transizione o progetti specifici. Overhead Value Analysis : analizza i costi generali per individuare opportunità di risparmio e ottimizzazione.

: analizza i costi generali per individuare opportunità di risparmio e ottimizzazione. Full Costing Model : implementa modelli di costing completi per una gestione finanziaria più precisa.

: implementa modelli di costing completi per una gestione finanziaria più precisa. Analisi dei Processi SIPOOC: studiano i processi aziendali partendo dai fornitori fino ai clienti, per migliorare l’efficienza operativa.

Pianificazione Fiscale

La pianificazione fiscale è un elemento cruciale per la competitività aziendale. Go Business offre un servizio di consulenza fiscale che include:

Riduzione del carico fiscale : attraverso strategie mirate, aiutano le aziende a minimizzare il carico fiscale, rispettando le normative vigenti.

: attraverso strategie mirate, aiutano le aziende a minimizzare il carico fiscale, rispettando le normative vigenti. Agevolazioni fiscali : identifica e impiega le agevolazioni fiscali disponibili per migliorare la redditività aziendale.

: identifica e impiega le agevolazioni fiscali disponibili per migliorare la redditività aziendale. Crediti di imposta : supporta le aziende nella gestione dei crediti di imposta, ottimizzando il cash flow.

: supporta le aziende nella gestione dei crediti di imposta, ottimizzando il cash flow. Finanza agevolata : aiuta le imprese ad accedere a finanziamenti agevolati, migliorando la loro capacità di investimento.

: aiuta le imprese ad accedere a finanziamenti agevolati, migliorando la loro capacità di investimento. Strategia di pianificazione fiscale: sviluppa piani fiscali personalizzati, in linea con gli obiettivi aziendali e le opportunità di mercato.

Protezione Patrimoniale

La protezione patrimoniale è fondamentale per salvaguardare il patrimonio aziendale e personale dai rischi imprenditoriali. I servizi di protezione patrimoniale di Go Business comprendono:

Pianificazione del patrimonio immobiliare, mobiliare e aziendale : gestisce il patrimonio complessivo dell’azienda, proteggendo i beni da azioni dei creditori e da rischi operativi.

: gestisce il patrimonio complessivo dell’azienda, proteggendo i beni da azioni dei creditori e da rischi operativi. Protezione dei patrimoni aziendali e personali : implementa strategie di protezione patrimoniale che includono la creazione di trust, fondi patrimoniali e altre soluzioni giuridiche.

: implementa strategie di protezione patrimoniale che includono la creazione di trust, fondi patrimoniali e altre soluzioni giuridiche. Consulenza legale : fornisce supporto legale per garantire la conformità con le normative vigenti e proteggere i diritti dell’azienda.

: fornisce supporto legale per garantire la conformità con le normative vigenti e proteggere i diritti dell’azienda. Welfare Aziendale: sviluppa piani di welfare aziendale che migliorano il benessere dei dipendenti e la loro produttività.

La capacità di innovare rende Go Business unica all’interno del mercato della consulenza aziendale. Utilizza le tecnologie più avanzate e le migliori pratiche del settore per sviluppare soluzioni su misura che aiutino le aziende a raggiungere i loro obiettivi. Si tratta di una realtà in costante aggiornamento sulle ultime novità legislative che assicura ai clienti una gestione sempre all’avanguardia. Infatti, l’obiettivo di Go Business è quello di aiutare le aziende a crescere e a diventare più competitive, fornendo supporto strategico in ogni fase del loro sviluppo, dalle operazioni quotidiane alla gestione dei progetti più complessi. Go Business crede nella trasparenza e nella comunicazione aperta con i loro clienti. Ogni progetto è gestito con la massima chiarezza, assicurando che i clienti siano sempre informati sui progressi e sui risultati ottenuti. La sua filosofia è basata sulla collaborazione e sulla costruzione di rapporti di fiducia a lungo termine. Tutto questo fa di Go Business il partner ideale per le aziende che desiderano crescere e migliorare la propria solidità.