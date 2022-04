Un evento unico dedicato all’innovazione italiana: il 4 maggio c’è Burning Innovation

A che punto è l’innovazione in Italia e quali scenari ci attendono in futuro? Come si può innovare aggiungendo valore, anche sociale e ambientale, alle proprie aziende e portando piccole grandi novità che potrebbero cambiarci la vita?

Cos’è e cosa si fa a Burning Innovation

Il 4 maggio sarà il giorno di Burning Innovation , evento in cui si immaginerà e disegnerà il futuro dell’ecosistema innovativo italiano. Obiettivo: connettere diverse generazioni di imprenditori e consentire agli innovatori italiani di fare sistema, mettendo in evidenza le migliori case history e le più efficaci best practice, per capire com’è stata, com’è e come sarà l’innovazione in Italia.

Una due giorni pensata per startup, scaleup e attori chiave nell’ecosistema dell’innovazione italiano, organizzata da B Heroes ed Endeavour Italia, che ospiterà grandi esperti.

Chi sono e cosa fanno Endeavor e B Heroes

Endeavor è la più importante community mondiale di e per imprenditori ad alto potenziale. Fondata nel 1997, Endeavor è un’organizzazione non profit globale che ha lo scopo di valorizzare il potere trasformativo degli imprenditori, selezionando, supportando e investendo nei fondatori più promettenti del mondo.

Oggi il network di Endeavor è attivo in 40 Paesi e sostiene più di 2mila imprenditori, le cui aziende generano in aggregato 28 miliardi di euro di fatturato, hanno creato più di 3,9 milioni di posti di lavoro e raccolto 4 miliardi di capitale nel 2020.

B Heroes è un ecosistema di imprenditori che supportano e fanno crescere startup italiane ad alto contenuto di innovazione, per aiutarle ad affrontare con successo il mercato e per creare un nuovo tessuto economico in collaborazione con aziende mature.

Con il suo programma di accelerazione, comunicazione e investimenti, B Heroes favorisce la crescita di giovani aziende e promuove la cultura dell’imprenditorialità italiana. Al percorso principale di accelerazione e mentorship B Heroes affianca call tematiche volte a stimolare soluzioni tailor made: C Heroes (2020) per identificare progetti capaci di fronteggiare l’emergenza coronavirus, B Wonder per supportare le giovani aziende a conduzione femminile.

Gli speaker di Burning Innovation

Tantissimi gli ospiti. Qualche nome? Fabio Cannavale, co-fondatore di Volagratis, presidente di Bravofly Rumbo Group e poi founder e CEO del gruppo lastminute.com, socio fondatore e membro del board di Endeavor Italia e ideatore B Heroes; Corrado Passera, manager di lungo corso, tra i più influenti banchieri a livello europeo e dirigenti pubblici in Italia, un passato in Olivetti, Ambroveneto, Poste, Intesa Sanpaolo, ex Ministro dello sviluppo economico e delle Infrastrutture nel governo Monti, oggi a capo di illimity Bank.

E ancora, Federico Grom, oggi Wine Producer di Mura Mura e prima co-creatore del gelato Grom; Luca Ferrari, Co-Founder & CEO di Bending Spoons, che tra le altre cose ha creato la app per i tracciamenti Covid; Paolo De Nadai, Founder di ScuolaZoo e WeRoad, nonché Presidente di OneDay; Davide Dattoli, Founder and Executive Chairman di Talent Garden; e Chiara Russo, CEO e Co-Founder di Codemotion.

Tantissimi anche gli imprenditori giovani di talento, tra cui quelli a capo delle aziende supportate da B Heroes e Elevator, il programma di Endeavor per sostenere le aziende con un grande potenziale, ma non ancora pronte per il processo di selezione Endeavor.

I partner di Burning Innovation

A supporto, partner di alto profilo impegnati a creare un network di valore, come J.P. Morgan, leader globale nel settore dei servizi finanziari per imprese, istituzioni e clientela privata, Borsa Italiana, parte del Gruppo Euronext, il principale mercato finanziario e borsa valori pan-europeo nell’Eurozona, K&L Gates, tra i più grandi studi legali internazionali, e Ardian, società di investimento di private equity indipendente. Nel ruolo di knowledge partner ci sarà McKinsey & Company, nota multinazionale di consulenza strategica.

Come partecipare all’evento

Martedì 3 maggio, in partnership con J.P. Morgan, si terrà l’esclusiva cena di apertura dell’evento riservata agli imprenditori partecipanti.