Grazie a Electrip, Assago (alle porte di Milano in zona Sud Ovest) vede la nascita del più grande hub d’Italia e del Sud Europa per la ricarica ultraveloce delle auto elettriche.

La nuova infrastruttura ospita 32 punti di ricarica da 400 kw ciascuno, capaci di erogare fino a 6,4 Mw, pari al fabbisogno energetico orario di circa 6.500 abitazioni.

Electrip ad Assago con la ricarica ultraveloce

Sono lontani i tempi in cui Assago era finita sui giornali perché un anonimo automobilista, non trovando abbastanza colonnine di ricarica per la sua Renault Fluence Ev, non aveva trovato altra soluzione che calare in strada una prolunga dalla finestra del suo ufficio al secondo piano.

La scelta di Assago non è casuale: l’hub è stato situato in una posizione strategica, ovvero nel Business Park di MilanoFiori Nord. È facilmente accessibile da importanti arterie stradali e autostradali, quali Tangenziale Ovest, A7 Milano-Genova, direzioni Torino, Venezia e Roma. Gioca a favore anche la vicinanza con la fermata della metropolitana della linea verde.

L’hub di ricarica realizzato ad Assago da Electrip è frutto di una joint venture tra Wren House Infrastructure e Zorlu Enerji. Consente di ricaricare fino a 300 km di autonomia in 15 minuti con energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili. Chiaramente si tratta di una media teorica, che dipende soprattutto dal tipo di automobile. L’impianto può servire fino a 1.500 auto al giorno. Tutti i veicoli completamente elettrici e tutti i veicoli ibridi plug-in possono utilizzare la stazione di Assago, così come ogni altra stazione di ricarica Electrip.

L’hub è il primo per quanto riguarda la portata, ma il quarto realizzato in Italia dopo quelli di Aosta, Rondissone (Torino) e Caserta.

Le tariffe

Le colonnine di Assago sono collegate alla piattaforma Hubject, il principale operatore globale di roaming per le ricariche elettriche con sedi a Berlino, Shanghai e Los Angeles.

Ci sono due tariffe:

0,5 €/Kw per i membri Electrip;

0,6 €/Kw per gli altri utenti.

Come effettuare la ricarica

Per effettuare la ricarica, è possibile raggiungere la stazione di Assago e posizionarsi in uno qualsiasi dei 32 punti di ricarica. In alternativa, è possibile prenotare la postazione tramite l’applicazione Electrip. Per effettuare la prenotazione, è sufficiente selezionare la stazione di Assago (o una qualsiasi sul territorio nazionale), scegliere il giorno e l’intervallo di tempo desiderati e fare clic sul pulsante di prenotazione.

Ma attenzione: è possibile effettuare la prenotazione unicamente durante l’orario in cui la stazione è in funzione. Chi dovesse ripensarci, può sempre cancellare la prenotazione tramite l’applicazione fino all’ora di inizio della prenotazione. Chi non inizia a caricare entro i 15 minuti dall’ora dell’appuntamento, vedrà annullare la sua prenotazione con una tariffa di blocco che corrisponde al 25% dell’importo totale.

I piani di Electrip

L’investimento per la realizzazione dell’hub di Assago, strategico per Milano e per la Lombardia, è stato pari a 2 milioni di euro. Electrip prevede di investire oltre 1 miliardo di euro a livello globale entro il 2030. Almeno un terzo di tale cifra sarà destinato all’Italia.

Electrip, oltre alla funzione di ricarica rapida, offre punti pubblici e installa stazioni di ricarica nelle case e nei luoghi di lavoro.