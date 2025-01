Fonte: ANSA Le migliori start-up italiane sono al Ces 2025.

Il Ces 2025, la più importante fiera della tecnologia per i consumatori al mondo, dà la possibilità a moltissime aziende e start-up di mostrare i propri prodotti a clienti e investitori. In mezzo ai colossi del settore tech, sono presenti anche 46 start-up innovative italiane, raccolte nel Padiglione Italia. Dall’intelligenza artificiale all’energia, queste società operano nei campi più all’avanguardia.

La missione italiana a Las Vegas è stata guidata dall’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane. L’obiettivo è quello di trasformare le idee emerse dagli ambienti più innovativi del nostro Paese in progetti su scala internazionale.

La missione italiana al Ces 2025

Il 7 gennaio 2025 è cominciata l’edizione annuale del Ces, il Consumer electronic show di Las Vegas, la più importante fiera del settore della tecnologia al mondo. Un’opportunità unica per tutte le aziende che operano in questo campo di mostrarsi non solo ai potenziali clienti, ma anche agli investitori che puntano sulle start-up tecnologiche per trovare la prossima grande azienda che cambierà un intero mercato.

Per questa ragione l’Ice, l’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, ha raccolto in un’unica missione le migliori start-up tecnologiche che il nostro Paese può offrire in questo momento. Saranno, per i prossimi giorni, tutte e 46 in mostra presso il Padiglione Italia, uno spazio dedicato alle eccellenze del nostro Paese.

“L’obiettivo è offrire risorse nell’ambito di progetti imprenditoriali ad alto tasso tecnologico, accelerandone l’ingresso sul mercato. Stiamo evolvendo da un supporto sullo sviluppo manageriale e imprenditoriale a uno che integra competenze tecnologiche e scientifiche di alto livello”, ha dichiarato Fabrizio Rovatti, il direttore tecnologico di Area Science Park, l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, tra le istituzioni coinvolte nella missione.

Cosa presentano le start-up italiane al Ces 2025

Diverse le innovazioni che le aziende italiane presenteranno al Ces, nel Padiglione Italia. Largo spazio sarà dato al settore della raccolta e dell’elaborazione dei dati, che ha avuto uno sviluppo molto rapido negli ultimi anni grazie anche ai progressi dell’intelligenza artificiale. Le start-up che operano in questo settore vanno da 221e, che crea dispositivi tecnologici indossabili, con sensori per la raccolta di dati, ad AI4IV, che coordina sensori di terze parti tramite l’IA per creare un occhio artificiale, che aiuti nello sviluppo delle auto a guida autonoma.

Sempre nel campo dell’intelligenza artificiale, SpaceVerse ha sviluppato un’IA “empatica”, in grado di interpretare gli stati emotivi delle persone in base alle espressioni facciali, con applicazione che vanno dalla sanità all’aerospazio. GeniAi invece ha creato un chatbot che permette alle pubbliche amministrazioni di “parlare” con i propri dati, chiedendo direttamente all’intelligenza artificiale di AiVia tutte le informazioni di cui hanno bisogno.

Importante anche il contingente di start-up che operano in campo energetico, da Enphos, che sviluppa sistemi per rendere più efficiente la produzione e l’utilizzo come vettore energetico dell’idrogeno verde (generato da fonti rinnovabili) e dell’idrogeno bianco (idrogeno che si crea da processi naturali), fino a Levante, che ha progettato pannelli fotovoltaici pieghevoli in fibra di carbonio riciclata.