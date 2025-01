Al Ces 2025 sono state presentate alcune delle più importanti novità tecnologiche che presto arriveranno in tutte le case

Fonte: IPA Tutte le novità più importanti del Ces 2025

Si sta svolgendo a Las Vegas il Consumer electronic show, o Ces, la più importante fiera della tecnologia mondiale. Ogni anno, nei primi giorni di gennaio, le aziende più rilevanti del settore rivelano i loro prodotti in uscita nei mesi successivi.

Tra le novità di quest’anno le nuove schede video di Nvidia e Amd, il robot AI domestico di Samsung Ballie, i nuovi televisori LG e un robot aspirapolvere con un braccio meccanico in grado di raccogliere e mettere in ordine oggetti lasciati sul pavimento di casa.

Nvidia presenta la nuova Rtx 5080 e 5090

Al Ces 2025 Nvidia era tra le aziende più attese. La società americana è ormai diventata una delle più importanti al mondo grazie al suo ruolo nello sviluppo dell’intelligenza artificiale generativa. Nonostante questo, l’azienda non ha abbandonato quello che fino a pochi anni fa era il suo core business, le schede video dedicate principalmente al mondo del gaming.

A fianco a un nuovo supercomputer da 3mila dollari infatti, Nvidia ha annunciato l’arrivo della Gpu Rtx serie 5000:

Rtx 5090, il nuovo top di gamma di Nvidia, da 2389 euro

Rtx 5080, con prestazioni altissime ma più conomica, a 1199 euro

Rtx 5070 e 570 Ti, le più economiche in assoluto della nuova serie, a partire da 659 euro

Le nuove schede video di Amd

La principale concorrente di Nvidia, Amd, non ha voluto essere da meno e al Ces 2025 ha presentato una serie di novità che hanno toccato quasi ogni ambito del mondo dei Pc. Al centro degli annunci c’erano le nuove schede video Radeon RX 9000 con architettura RDNA 4, accompagnate dai nuovi chipset Ryzen Z2.

Per quanto riguarda i Pc stessi, Amd ha presentato sia opzioni più economiche, come i Ryzen 200, che altre più performanti, con l’ammiraglia Ryzen AI Max+ 395, con un processore da 16 core e una struttura pensata per supportare l’intelligenza artificiale.

Ballie, il nuovo robot domestico di Samsung

Samsung ha presentato al Ces 2025 una novità assoluta per l’offerta del colosso sudcoreano: un robot domestico sferico di nome Ballie, che utilizzerà l’intelligenza artificiale per interagire con le persone e adattarsi alle necessità del suo proprietario. Ballie sarà in grado di rispondere alle domande interagendo sia a livello vocale che con un proiettore. Dovrebbe essere utilizzato nel monitoraggio della sicurezza della casa, nell’assistenza agli anziani e nell’intrattenimento dei bambini.

Altri annunci dell’evento Samsung si sono concentrati sull’espansione delle funzionalità di intelligenza artificiale attraverso vari prodotti Samsung, dai televisori ai software per casa e automobili, oltre che alla nuova gamma di computer portatili Galaxy Book5 pro.

I nuovi televisori LG

Le principali novità presentate da LG ruotano attorno ai suoi televisori. Scelte precise che hanno portato nuovi modelli specifici per determinate clientele. Ai videogiocatori è dedicata la nuova serie G5, con frequenza di aggiornamento variabile fino a 165Hz in 4k, mentre la serie M5 garantisce fino a 144Hz in wireless.

Tra i prodotti che si sono fatti notare maggiormente c’è però l’LG Signature Oled T da 77 pollici. Un televisore 4k che oltre a mantenere la tecnologia wireless di M5, è completamente trasparente. Un prodotto dedicato a un livello molto alto di interior design, che permette di posizionare il televisore non più appoggiato a un muro, ma anche nel mezzo di una stanza o davanti a una grande finestra.

Il robot domestico Saros di Roborock

Tra i prodotti più curiosi del Ces 2025 c’è sicuramente il robot domestico Saros Z70 di Roborock. La società cinese ha infatti presentato un nuovo aspirapolvere automatico, all’apparenza molto simile a quelli che già popolano moltissime case in tutto il mondo. Saros Z70 ha però una novità fondamentale: un braccio meccanico.

Questa funzione, insieme a un nuovo software e a sensori aggiornati, permette al robot di raccogliere e mettere in ordine oggetti che trova sul pavimento e che pesano fino a 300 grammi. Questo risolve una delle principali difficoltà di questi robot, che spesso non sono in grado di reagire correttamente di fronte a un oggetto abbandonato sul pavimento.