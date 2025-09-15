Apple lancia i nuovi sistemi operativi per il 2026. Il più atteso è quello per iPhone, iOS 26, che porta sui telefoni dell’azienda di Cupertino il design Liquid Glass. Un cambiamento radicale di estetica per il marchio, che abbandona il minimalismo che per anni ha distinto le sue app in favore di trasparenza e simulazione di materiali, su tutti il vetro.

L’aggiornamento riguarda gli iPhone più recenti, mentre quelli più datati potranno soltanto continuare a scaricare le patch di sicurezza diffuse da Apple.

A che ora sarà disponibile iOS 26

Il nuovo sistema operativo per gli iPhone, iOS 26, è disponibile da oggi 15 settembre 2025. L’orario dovrebbe essere attorno alle 19 ora italiana e comunque non oltre le 20.

Il nome del sistema, che succede a iOS 17, è stato cambiato per corrispondere all’anno durante il quale sarà il più avanzato disponibile, il 2026 appunto. Questa sarà la prima versione stabile di iOS 26, mentre alcuni utenti lo hanno già provato nei giorni scorsi nella versione beta, ancora parzialmente incompleta.

Gli iPhone che potranno utilizzare iOS 26 saranno:

gli iPhone serie 11 e successivi;

gli iPhone SE dalla seconda generazione in poi;

il nuovo iPhone Air.

Tutti gli altri dispositivi che non sono già stati dichiarati obsoleti da Apple potranno continuare a ricevere aggiornamenti di sicurezza dei propri sistemi operativi. Anche se non portano nuove funzioni, queste patch sono fondamentali, perché spesso risolvono vulnerabilità emerse di recente e attivamente sfruttate dagli hacker.

Tutte le novità di iOS 26

Le principali novità di iOS 26, già annunciate nell’evento di presentazione del sistema operativo per iPhone, saranno:

il nuovo design Liquid Glass;

una maggiore integrazione con Apple Intelligence.

Liquid Glass rappresenta una rivoluzione nel design delle applicazioni e dell’intera interfaccia per Apple. L’aspetto minimalista che ha caratterizzato gli ultimi sistemi operativi viene abbandonato in favore di un’imitazione dei materiali, in particolare del vetro, che sfrutta la trasparenza e i giochi di luce facendo risaltare lo sfondo.

ANSA

Apple Intelligence, invece, si arricchirà di nuove funzioni, dopo le critiche degli utenti emerse nei mesi successivi al lancio della suite di intelligenza artificiale di Apple. Si tratterà di:

traduzioni in tempo reale dei messaggi e dei sottotitoli nelle chiamate con FaceTime e Telefono;

una maggiore integrazione tra immagini a schermo e Apple Intelligence;

la personalizzazione delle emoji con ChatGPT;

nuovi comandi rapidi personalizzabili.

Cosa fare prima di aggiornare il proprio iPhone

Il modo in cui l’iPhone si aggiornerà è invece sempre lo stesso.

Ogni dispositivo compatibile con iOS 26 riceverà una notifica che permetterà di avviare il processo di update. Nel caso non si riceva questa notifica o la si cancelli per errore, è comunque possibile avviare l’aggiornamento manualmente, dalle Impostazioni generali, nella voce Aggiornamento software.

Prima di procedere all’aggiornamento del proprio iPhone, è sempre consigliabile eseguire un backup completo della memoria del proprio telefono su iCloud o su altri sistemi di memoria, fisica o digitale. In questo modo, nel caso qualcosa andasse storto e foste costretti a formattare il vostro iPhone, tutti i vostri dati e le vostre impostazioni rimarrebbero al sicuro.