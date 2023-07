Zaini e borse, occhio agli scippi: ecco come evitare i furti

Fonte: 123RF Zaini e borse, ecco come evitare i furti in vacanza

Che ci si trovi sul lungomare delle più note località balneari o nei centri storici delle affollatissime mete di montagna, una delle preoccupazioni che accompagnano milioni di italiani partiti per le vacanze estive è da sempre quella di salvaguardare borse e zaini con all’interno buona parte dei propri accessori.

Purtroppo, la tendenza di molti delinquenti di appropriarsi dei beni altrui – attraverso gli stratagemmi più variegati e tecniche sempre più aggiornate (e subdole) – non è mai passata di moda, con la conseguenza che tanti turisti, sia quelli nostrani, sia quelli che provengono dai Paesi esteri, si ritrovano a vivere un vero e proprio incubo una volta depredati di borsette e custodie.

Furti e rapine in vacanza, attenzione a dove si lasciano i propri averi: tutte le accortezze per difendersi dai malviventi

Mentre le amministrazioni locali di tutta la penisola, ormai da diverso tempo, hanno scelto di puntare forte sulle campagne di sensibilizzazione per difendersi dai malintenzionati, ognuno di noi può mettere in atto alcune semplici accortezze per evitare di esporsi alle mire dei borseggiatori. E, come spesso capita, la miglior difesa di ciò che portiamo appresso parte dalla prevenzione.

Fin dalla prima scelta di quali borse e zaini da portare con sé durante le ferie, è fondamentale privilegiare quei contenitori dotati di cerniera e apertura a doppia mandata che garantiscono una tranquillità maggiore e impediscono ai criminali di inserire in maniera agevole le proprie mani per rubarne il contenuto. In questo modo, anche quando ci si ritrova in mezzo alla folla o nei luoghi più stretti, si può avere la ragionevole certezza di non esporsi ad alcun rischio.

Dalla scelta dello zaino all’acquisto delle borse più sicure: quali sono i modelli migliori per evitare furti e scippi in vacanza

Per non rinunciare all’eleganza di uno zaino all’ultima moda, ma dotato di tutti i requisiti per contenere in sicurezza i propri effetti personali (dal telefono cellulare ai documenti d’identità, fino alle carte di credito, ai soldi in contanti e ad eventuali medicinali), su Amazon è possibile acquistare la versione da donna della Zocilor, multifunzionale e dotata di 3 aperture diverse, tutte a cerniera. È disponibile in ben 27 tonalità di colore differenti e si può ricevere comodamente a casa ad un prezzo scontatissimo.

È risaputo che invece gli uomini preferiscono la sacca a tracolla. Per essere agili ma sempre forniti di tutto in ogni situazione, la Bugatti ha lanciati in commercio l’ultima versione del mini-borsello a doppio scomparto, ideale per le lunghe camminate serali e le fugaci escursioni diurne, tanto al mare, quanto in montagna.

Infine, per coloro che hanno la necessità di trasportare pc, cavi, agende e altri strumenti da lavoro, il consiglio è quello di ordinare la borsa a spalla della Losmile, che unisce lo stile della tela alla praticità di ben 4 tasche a cerniera. Dall’iPad al portachiavi, dagli occhiali da vista fino ai piccoli ombrelli tascabili, lo spazio all’interno è sufficiente per contenere tutto l’occorrente per una vacanza perfetta (e soprattutto sicura).

