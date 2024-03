Pubblicata la Best Beaches: 100 of the World’s Most Incredible Beaches, ovvero la guida Lonely Planet 2024 con la classifica delle spiagge più belle al mondo, tra cui figurano diverse italiane.

Abbiamo provato allora a vedere quanto costa alloggiare nelle città italiane con le spiagge più belle premiate quest’anno. E i risultati che sono venuti fuori sono molto interessanti, soprattutto perché – specie in alcuni casi – non si tratta di cifre proibitive, al contrario.

Le spiagge italiane più belle al mondo

Nella classifica delle 100 spiagge più belle al mondo individuate dalla celebre casa editrice specializzata in viaggi, le tre italiane che si sono conquistate un posto sono:

Baia di Ieranto , situata di fronte ai faraglioni di Capri, in Campania .

, situata di fronte ai faraglioni di . Cala Capreria , nella riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani, Sicilia, raggiungibile dal versante nord da San Vito Lo Capo e da sud da Scopello.

, nella riserva dello Zingaro, in provincia di Trapani, Sicilia, raggiungibile Cala Goloritzé, nel Golfo di Orosei, in Sardegna, lungo la costa di Nuoro.

Queste spiagge sono state riconosciute per la loro bellezza naturale e l’ambiente incontaminato che offrono ai visitatori. Ovviamente, sono anche tra le mete più ambite in estate, ma vediamo quanto costerebbe un soggiorno, per due, nei mesi di giugno, luglio e agosto.

Un viaggio nelle città italiane con le spiagge più belle del mondo: dove conviene di più

Ma se volessimo visitare una delle città con le spiagge più belle al mondo, ad oggi, dove sarebbe più conveniente andare?

Ipotizziamo di dover partire in un weekend di fine giugno. La simulazione della prenotazione del soggiorno prevede il pernottamento in hotel, per due, dal venerdì alla domenica (voli esclusi e spostamenti esclusi) ed è stata fatta affidandoci a un popolare sito di ricerca viaggi che permette di mettere a confronto più proposte di pacchetti vacanze, selezionandone diversi.

Ebbene, qualora volessimo visitare la Baia di Ieranto, che si trova nella costiera sorrentina, potrebbe essere una buona idea soggiornare a Capri. Qui, dal 28 al 30 giugno, il prezzo più basso trovato è di 396 euro in totale. Poi i prezzi medi si aggirano intorno ai 500/600 euro, fino anche a raddoppiare. Per esempio, il costo della struttura segnalata come la migliore valutata dagli utenti è – al momento – di 1350 euro.

L’ultimo weekend di luglio, invece, soggiornare a Capri non costa meno di 400 euro. Il prezzo medio della maggior parte degli alloggi si aggira intorno ai 500/600 euro anche in questo caso, ma alloggiare nella stessa struttura consigliata a giugno come una delle migliori costa più di 1500 euro. L’ultimo weekend di agosto i prezzi medi sono in linea di massima gli stessi e ci sono persino più offerte. Per esempio, il costo medio delle strutture con le migliori recensioni si aggira in questo caso intorno ai mille euro.

Nello stesso periodo, invece, soggiornare a San Vito Lo Capo per raggiungere poi la Riserva dello Zingaro costa in media 250/300 euro. A luglio i prezzi sono un po’ più alti ma sempre intorno ai 300 euro. A fine agosto la media cresce ancora ma comunque si mantiene sempre al di sotto dei 400 euro. Stessi prezzi e stessa media anche per Scopello.

Simili i prezzi per gli stessi weekend anche a Orosei: per un weekend a fine giugno una coppia spende in media sui 300 euro per soggiornare in una delle strutture del posto, stessa cifra per un weekend a fine luglio. A fine agosto i costi salgono leggermente ma si mantengono sempre sotto i 400 euro.

Bisogna specificare che si tratta comunque di prezzi registrati adesso, con largo anticipo rispetto ai periodi scelti. Chi però sa quando può partire e ha in mente la sua idea di viaggio, sfruttando le offerte per i voli e i periodi migliori per prenotare le vacanze estive, può già oggi provare a stilare un itinerario di viaggio.