Cambio gomme estive 2024: quando farlo, quanto costa e chi rischia la multa

Come ogni anno, l’arrivo del mese di aprile porta con sé una nuova voce di spesa per milioni di cittadini che possiedono un’automobile di proprietà. Stiamo parlando del costo relativo al cambio delle gomme, un obbligo previsto dalla legge che, anche nel 2024, peserà per diverse centinaia di euro sul computo totale delle uscite degli automobilisti italiani.

Per chi non fosse aggiornato sulla normativa vigente in materia o si fosse dimenticato cosa dice il regolamento ufficiale, nell’articolo che state per leggere vi proponiamo un vademecum sintetico ma molto utile per evitare di incorrere nelle sanzioni (parecchio salate) previste dalla legge per tutti coloro verranno beccati a circolare con gli pneumatici sbagliati. Vediamo tutti i dettagli.

Cambio gomme estive 2024: tutto quello che c’è da sapere

Secondo quanto previsto dal Codice della Strada (che ha subito delle importanti modifiche nelle ultime settimane per volontà del ministro dei Trasporti e vicepremier Matteo Salvini), a partire dal 15 aprile 2024 tutti i cittadini che detengono una vettura di proprietà hanno l’obbligo di equipaggiare il proprio mezzo con gli pneumatici estivi.

In alternativa, per uniformarsi a quanto specificato nel testo della normativa, è possibile anche optare per il montaggio delle gomme quattro stagioni. In entrambi i casi, comunque, è necessario che tutte le quattro ruote della vettura non abbiano più il rivestimento invernale, ossia quello che abbiamo utilizzato tutti a partire dallo scorso 15 novembre 2023.

Perché è necessario effettuare la sostituzione degli pneumatici invernali della propria auto con l’arrivo di aprile 2024

Oltre alla motivazione specificata all’interno della normativa, la necessità di cambiare le proprie gomme invernali e inserire quelle estive o quattro stagioni è anche correlato al buon funzionamento della propria vettura. Infatti, non tutti sanno che gli pneumatici estivi vengono progettati per rispondere in maniera minore alle sollecitazioni del manto stradale, garantendo quindi una guida più fluida e meno nervosa.

Inoltre, grazie alle condizioni climatiche più favorevoli che generalmente interessano il periodo compreso tra aprile e novembre, sono rarissime le situazioni in cui la strada risulta bagnata o innevata: di conseguenza, mantenere in dotazione le gomme invernali si rivelerebbe controproducente per l’automobilista, che finirebbe col consumare quattro gomme che invece potrebbero tornare utili per l’inverno successivo.

Infine c’è anche una motivazione più intrinseca, legata strettamente alle prestazioni delle quattro ruote: se si viaggia su un manto stradale in condizioni ottimali, gli pneumatici estivi (così come quelli quattro stagioni) si surriscaldano molto meno rispetto a quelli invernali. Di conseguenza, la vettura nel suo complesso trova giovamento dal montaggio delle gomme progettate per la bella stagione.

Quanto tempo c’è per sostituire le gomme invernali con quelle per la stagione estiva?

Il Codice della Strada parla in maniera esplicita di “un mese di deroga” per sostituire le gomme invernali con quelle estive o con quelle quattro stagioni. Questo significa che, qualora un cittadino non fosse riuscito a rispettare la scadenza del 15 aprile 2024 indicata dalla legge, ha tempo comunque fino al 15 maggio 2024 per cambiare gli pneumatici della propria automobile.

La stessa cosa accade ogni anno anche in autunno, quando la deadline per togliere le gomme estive (o quelle quattro stagioni) e montare quelle invernali è fissata per legge al 15 ottobre: anche in quel frangente, è in vigore la possibilità di usufruire della deroga di un mese e sostituire gli pneumatici entro il 15 novembre successivo.

È obbligatorio sostituire gli pneumatici invernali con quelli estivi a partire dal 15 aprile 2024?

La legge parla di obbligo di cambiare le gomme da inverno con quelle da estate per tutti i contribuenti che risultano titolari di una vettura di proprietà. Esistono però due categorie di automobilisti per cui questo vincolo non è attivo:

chi ha già in dotazione le gomme quattro stagioni può continuare a circolare senza bisogno di recarsi presso il proprio gommista di fiducia, a patto che lo stato di usura degli pneumatici non risulti troppo avanzato (in quel caso, è comunque necessario recarsi presso l’officina e sostituire le gomme, con un’attenzione particolare per la coppia di ruote anteriori; nel caso questa cosa non fosse fatta, le sanzioni per chi circola con le gomme usurate vanno da un minimo di 87 euro ad un massimo di 344 euro );

A quanto ammonta la sanzione per chi non cambia le gomme invernali con quelle estive o quattro stagioni?

Secondo quanto specificato nell’apposito paragrafo del Codice della Strada riservato alle multe e alle sanzioni, la mancata adesione alla legge sul cambio gomme è punita con un’ammenda del valore economico variabile. Si parte da una cifra minima di 422 euro di multa fino ad un massimo di ben 1.682 euro. Il tutto con l’eventualità aggiuntiva che venga ritirato anche il libretto di circolazione. Dunque, per sostituire i propri pneumatici, attenzione a non oltrepassare la data di scadenza del 15 aprile 2024 o, in alternativa, quella successiva del 15 maggio 2024.

Quanto costano le gomme estive e quanto si spende per montarle

Al netto del fatto che, facendo una media tra quanto accade nelle venti regioni italiane, il costo della manodopera si aggira attorno ai 10/15 euro per ogni pneumatico nuovo montato, vi forniamo il listino prezzi aggiornato che riguarda gli pneumatici dei cinque marchi più venduti in Europa negli ultimi 12 mesi. Parliamo di Bridgestone, di Continental, di Goodyear, di Michelin e dell’italiana Pirelli.

Bridgestone Turanza T005: 300 euro (più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme;

(più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme; Continental EcoContact 5: 260 euro (più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme;

(più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme; Goodyear Efficient Compact 2: 256 euro (più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme;

(più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme; Michelin Energy Saver+: 304 euro (più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme;

(più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme; Pirelli Cinturato P1: 276 euro (più il costo della manodopera) per il montaggio di 4 gomme.