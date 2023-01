Scuola, iscrizioni prorogate: chi le deve fare, quando e come

Qualche giorno di tempo in più per iscrivere i figli a scuola. Visto il protrarsi dell’emergenza Covid e le difficoltà che possono aver avuto le famiglie nell’effettuare le iscrizioni, il Ministero dell’Istruzione ha deciso di prorogare il termine per l’anno scolastico 2023/2024.

Intanto, sono arrivati i dati sulla tipologia di scuola scelta dalle famiglie italiane. In media, oltre il 92% degli utenti si ritiene soddisfatto del funzionamento delle iscrizioni online, sia per la semplicità della procedura che per il tempo risparmiato. Il sistema consente alle famiglie di seguire in tempo reale l’iter della domanda di iscrizione tramite posta elettronica, portale dedicato e attraverso le notifiche dell’app IO, l’app dei servizi pubblici.

Anno scolastico 2023/2024: cosa hanno scelto gli studenti italiani

Secondo i dati del MIUR, nella scuola primaria ben il 48,4% delle famiglie ha chiesto il tempo pieno, per un totale di 40 ore settimanali, mentre il 31,1% delle richieste riguarda il tempo parziale di 27 ore settimanali.

Licei

Per quanto riguarda la scelta della scuola superiore, per l’anno scolastico 2023/2024 continuano a rimanere come prima scelta i licei, con i vari indirizzi, che registrano anche un aumento e sono stati scelti dal 57,1% dei neoiscritti (quest’anno sono stati il 56,6%).

Il Classico viene scelto dal 5,8%, mentre lo scorso anno era al 6,2%. Lo Scientifico piace al 26,1% (26% un anno fa). In questo ambito, lo Scientifico tradizionale raccoglie il 14,1% delle preferenze rispetto al 14% del 2022/2023. Il Linguistico sale dal 7,4% al 7,7%. Cresce anche il Liceo delle Scienze Umane, dal 10,3% all’11,2%. L’Artistico passa dal 5,5% al 4,9%. I Licei ad indirizzo Europeo ed Internazionale vengono scelti dallo 0,4% (0,5% un anno fa), i Licei Musicali e Coreutici passano infine dallo 0,7% allo 0,9%.

La regione che registra più iscrizioni al liceo è il Lazio, come da tradizione (69,7%).

Istituti tecnici

Aumentano poi ancora le iscrizioni agli istituti tecnici, che salgono al 30,9%, rispetto al 30,7% di quest’anno. Il settore economico cresce dal 10,3% del 2022/2023 all’11,5%. In questo settore, la scelta principale è quella per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, preferito dall’8,7% degli studenti, mentre il 2,8% opta per l’indirizzo Turismo.

Il settore tecnologico, scelto un anno fa dal 20,4%, quest’anno ha il 19,4% delle preferenze: gli indirizzi più amati sono Informatica e Telecomunicazioni (6%), Meccanica, Meccatronica ed Energia (2,8%) e Chimica, Materiali e Biotecnologie (2,4%).

La regione che registra più iscrizioni qui è il Veneto, con il 38,8%.

Istituti professionali

Gli istituti professionali passano invece dal 12,7% al 12,1%. Gli indirizzi più gettonati sono Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera (4%), Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi per la Sanità e l’assistenza Sociale (entrambi all’1,6%) e Servizi Commerciali (1,3%).

Prima regione per scelta di istituti professionali è ancora una volta l’Emilia-Romagna, con il 15,6%.

Qui il calendario scolastico 2022/2023.

Scuola, chi deve fare l’iscrizione

Le iscrizioni sono partite il 9 gennaio e avrebbero dovuto chiudersi il 30 gennaio, ma poi è arrivata la decisione del MIUR. Ricordiamo, per chi non lo sapesse, che le iscrizioni on line riguardano solo gli alunni che iniziano le classi prime della scuola primaria o secondaria.

Gli alunni che già frequentano una classe diversa dalla prima non devono effettuare nessuna iscrizione per il prossimo anno scolastico. L’iscrizione alle classi successive alla prima viene infatti fatta automaticamente dalla scuola frequentata. Nel caso in cui si voglia cambiare scuola, non occorre fare l’iscrizione on line ma è necessario contattare la segreteria della scuola attualmente frequentata.

Per quanto riguarda invece la scuola dell’infanzia, invece, non è prevista l’iscrizione on line. In questo caso le iscrizioni devono essere effettuate direttamente presso la segreteria della scuola prescelta.

La proroga stabilita adesso dal MIUR riguarda tutte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia, alla scuola primaria, secondaria di primo (medie) e secondo grado statale (superiori), ai percorsi di istruzione e formazione professionale erogati in regime di sussidiarietà dagli istituti professionali e dai centri di formazione professionale accreditati dalle Regioni che, su base volontaria, aderiscono alla procedura telematica e alle scuole paritarie che anche hanno aderito alla procedura online.

Le iscrizioni on line sono infatti obbligatorie per le scuole statali e facoltative per le scuole paritarie. Come detto, riguardano anche i corsi di istruzione e formazione dei centri di formazione professionale regionali delle regioni che hanno aderito alla procedura, e cioè: Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria e Veneto.

Come e quando effettuare l’iscrizione per l’anno scolastico 2023/2024

Per conoscere le singole scuole e la loro offerta formativa è possibile visitare il portale “Scuola in Chiaro”, messo a disposizione dal Ministero dell’Istruzione per dare informazioni su ciascun istituto.

Per effettuare le iscrizioni basta accedere al sistema “Iscrizioni online” sul portale del Ministero dell’Istruzione, utilizzando le 3 modalità previste per i servizi della Pubblica amministrazione:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta di identità elettronica)

eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature, la futura nuova identità digitale).

Per tutti coloro che non hanno accesso internet o non possiedono una identità digitale, le scuole mettono a disposizione come sempre per le famiglie un servizio di assistenza in loco.

Le iscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024 sono prorogate alle ore 20.00 del 4 febbraio 2022. Il servizio online è disponibile 24 ore su 24, compresi il sabato e la domenica. Le domande, in qualsiasi momento pervengano entro la data del 4 febbraio 2023, saranno trattate indipendentemente dall’ordine di arrivo.

Per le famiglie straniere appena arrivate in Italia, è possibile iscrivere il proprio figlio a scuola anche se non possiede ancora di codice fiscale: nel sistema delle “Iscrizioni on line” è possibile infatti creare un codice provvisorio che poi la scuola sostituirà con il codice fiscale definitivo dell’alunno.

Se siete genitori separati o divorziati, la richiesta di iscrizione deve essere sempre condivisa tra i due genitori, indipendentemente dalla situazione di separazione e divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. Nel modulo on line il genitore che compila la domanda deve assumersi la responsabilità di dichiarare di aver effettuato la scelta della scuola con il consenso dell’altro genitore.

Ricordiamo anche che non è possibile modificare online una domanda già inoltrata. Per cambiare scuola bisogna chiamare l’istituto dove è stata effettuata la domanda per farsela restituire. La scuola la metterà a disposizione sul portale “Iscrizioni on line” (lo stato della domanda sarà “Restituita alla famiglia”). La restituzione della domanda deve essere richiesta entro i termini di presentazione (4 febbraio 2023). Una volta modificata la domanda dovete procedere con un nuovo inoltro.