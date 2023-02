Sciopero nazionale venerdì 17 febbraio: cosa si ferma e orari

Dopo un 2022 piuttosto caldo, dal punto di vista della contrattazione sindacale, anche il 2023 parte col botto. Dopo la bufera dei benzinai, e dopo lo sciopero dei trasporti di venerdì 13, ora è la volta del blocco di venerdì 17 febbraio – numero “horribilis” per moltissimi -, in cui è stato proclamato un nuovo sciopero nazionale dei trasporti. Questa volta a incrociare le braccia sono le organizzazioni sindacali USB Lavoro Privato e AL COBAS, che promuovono il blocco del trasporto pubblico locale.

Sciopero venerdì 17 febbraio, i motivi del blocco

Lo sciopero è stato proclamato per la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e energia, per il congelamento e il calmieramento dei prezzi di beni primari e dei combustibili, ma anche per dire basta alle spese militari e all’invio di armi in Ucraina.

I sindacati chiedono anche investimenti economici per tutti i servizi pubblici essenziali, il superamento dei salari d’ingresso garantendo l’applicazione contrattuale di primo e secondo livello ai neoassunti; la necessità di modificare il criterio che – spiegano le sigle – “vede bruciare soldi pubblici attraverso appalti e subappalti ad aziende che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato”.

La protesta abbraccia anche il tema della sicurezza dei lavoratori e del servizio, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo a 10 euro l’ora contro la pratica dei contratti atipici e precariato, il libero esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e, infine, una legge sulla rappresentanza che superi quello che definiscono il “monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS e le associazioni datoriali di categoria”.

Sciopero ATAC Roma

Per quanto riguarda Roma, lo sciopero riguarda l’intera rete Atac e anche i collegamenti eseguiti per conto di Atac da altri operatori in regime di subaffidamento, idem la rete bus dell’esercente privato RomaTpl scarl.

Notte tra 16 e 17 febbraio:

non garantito il servizio delle linee bus notturne, linee la cui denominazione inizia per “n”

garantito il servizio delle linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Giornata 17 febbraio:

garantite le corse sull’intera rete da inizio servizio diurno alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00

non garantito il servizio sull’intera rete dalle ore 8.30 alle ore 17.00 e dalle ore 20.00 al termine del servizio diurno

non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

garantito il servizio delle linee bus notturne con denominazione inizia per “n”

Notte tra 17 e 18 febbraio:

non garantite le corse delle linee metropolitane A-B/B1-C previste dopo le ore 24

garantito il servizio delle linee bus notturne, denominazione inizia per “n”

non garantite le linee diurne che hanno corse programmate oltre le ore 24 e le corse notturne delle linee Atac 38-44-61-86-170-246-301-451-664-881-916-980 e delle linee RomaTpl 314-404-444.

Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metro che resteranno, eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

Non è garantito il servizio delle biglietterie, ma il servizio delle biglietterie on-line resta sempre attivo. I parcheggi di interscambio restano aperti. A bordo di tutti i veicoli del servizio di superficie Atac e RomaTpl e in tutte le stazioni metro è possibile pagare direttamente il biglietto utilizzando carte di credito/debito.

Sciopero ATM a Milano

Linee ATM

A Milano lo sciopero potrebbe interessare le linee ATM dalle 8:45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Funicolare Como-Brunate

L’agitazione potrebbe avere conseguenze anche sul servizio di funicolare che collega Como e Brunate dalle le 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.

Sciopero Ferrovienord e Trenord Lombardia

Si ferma, dalle ore 00:00 alle ore 23:59, il personale del gestore dell’infrastruttura FERROVIENORD S.p.A. L’agitazione potrà generare ripercussioni al servizio offerto da Trenord.

Saranno interessati i treni circolanti esclusivamente su rete FERROVIENORD:

Milano Cadorna – Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord

Brescia/Iseo – Edolo

S2

S3

S4.

Non sono coinvolti i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria RFI. Potranno invece verificarsi ripercussioni sulle linee a gestione mista:

S1 Saronno – Milano Passante – Lodi;

S9 Saronno – Seregno – Milano – Albairate;

S13 Milano Bovisa – Pavia.

Sulle linee gestite da RFI possono essere interessati i collegamenti da e per Malpensa Aeroporto, i treni delle relazioni S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Passante-Milano Rogoredo, S4 Camnago L.-Milano Cadorna, S9

Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S13 Milano Bovisa-Pavia e i regionali BresciaIseo-Edolo.

Coinvolti anche i collegamenti aeroportuali Malpensa Express “Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto” e “S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona”.

Nel caso di cancellazione dei treni, per i soli collegamenti aeroportuali saranno istituiti autobus no-stop tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa 1);

Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Durante le fasce orarie di garanzia viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con partenza dalla stazione di origine compresa tra le ore 06:00 e le ore 09:00; nella fascia pomeridiana, invece, tra le ore 18:00 e le ore 21:00.

Per quanto riguarda i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno.

Sciopero GTT Torino

Stop ai mezzi anche a Torino, dove si ferma per 24 ore il Trasporto pubblico locale. Insieme, la rsu settore tecnico della Metropolitana ha proclamato uno sciopero della durata di 4 ore.

Il servizio di trasporto pubblico locale sarà comunque garantito in queste fasce orarie:

servizio urbano-suburbano, metro, centri di servizi al cliente: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00.

servizio extraurbano, ferroviario SFMA Venaria-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Tra le ore 15.00 e le ore 18.00 potrebbero non essere garantite le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa

servizio ferroviario SFM1 – Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.