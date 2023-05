Sciopero generale 26 maggio: chi si ferma e quando. Tutti gli orari per regione

Per l’intera giornata di venerdì 26 maggio, l’USB-Unione Sindacale di Base e la FISI-Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali hanno indetto uno sciopero generale di tutti i settori lavorativi pubblici e privati.

Restano esclusi il trasporto aereo (ci sarà un nuovo sciopero aereo a giugno, dopo la revoca dei giorni scorsi) e i Comuni chiamati alle ballottaggio dopo le elezioni. Garantiti i collegamenti con Sicilia e Sardegna dove si torna alle urne e in genere tutti i servizi essenziali per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali di ballottaggio.

Sciopero venerdì 26 maggio 2023: i motivi

Lo sciopero è stato proclamato per questi motivi:

per aumenti salariali di 300 euro e per una nuova indicizzazione

contro il codice degli appalti

contro il decreto Cutro

contro il progetto di autonomia differenziata

per l’abolizione dell’IVA e per il tetto ai prezzi sui beni prima necessità

per la detassazione delle pensioni e le minime a 1000 euro

per 1 milione di assunzioni nella PA

in difesa del Reddito di cittadinanza

per il salario minimo a 10 euro e la riduzione dell’orario di lavoro a 32 ore a parità salario

per il diritto ai servizi pubblici gratuiti, il diritto alla casa e per il blocco di sfratti e sgomberi

per la tutela e la salute nei luoghi lavoro e l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro

contro il presunto assoggettamento delle scuole agli interessi delle aziende private

in difesa del diritto di sciopero

contro il coinvolgimento nella guerra in Ucraina.

Scuola

Scuole a rischio venerdì 26 maggio. Il Ministero dell’istruzione ha comunicato con una nota che è stato indetto uno sciopero generale per tutta la giornata del 26 maggio in adesione a quello proclamato da Confederazione USB con adesione USB PI e FISI.

Naturalmente come sempre dipenderà da scuola a scuola e, all’interno di ciascun istituto, da insegnante e insegnante. Vi invitiamo dunque a informarvi presso la scuola dei vostri figli per avere notizie in merito all’adesione.

Ricordiamo che la prassi in moltissime scuole di tutta Italia è che, se a scioperare sono anche bidelli e personale ATA, la scuola resta chiusa, perché nessuno la va fisicamente ad aprire. Diversamente, se a scioperare sono solo gli insegnanti, gli studenti delle classi interessate dovrebbero di norma essere “sistemati” in altre classi.

INPS

In relazione all’eventuale partecipazione di lavoratori INPS allo sciopero, potrebbero verificarsi disagi causati dall’attività ridotta. Sconsigliamo quindi di prenotare appuntamenti all’INPS proprio venerdì 26 maggio.

RAI

Revocato invece lo sciopero che era stato indetto dai lavoratori Rai. Rai e sindacati, si legge in una comunicazione di via Mazzini, hanno raggiunto un accordo che revoca lo sciopero annunciato il 5 aprile e proclamato per il 26 maggio. La nuova governance ha assicurato i sindacati sul fatto che, “ben conoscendo, dall’interno, le problematiche aziendali, saprà ben interpretare e fare proprie le esigenze dei lavoratori, per dare sempre maggiore solidità all’azienda e rilanciarne il ruolo di Servizio Pubblico, anche nel segno della qualità del lavoro per quanti quotidianamente operano al suo interno”.

Treni

Trenitalia

I treni in Italia si fermano venerdì 26 maggio per lo sciopero nazionale del personale del Gruppo FS dalle ore 9.00 alle 17.00. Consigliamo comunque sempre di verificare il proprio treno sui siti e i canali ufficiali Trenitalia.

Italo

Stop anche ai treni Italo, ma con importanti eccezioni. Qui la lista di tutti i treni Italo garantiti venerdì 26 maggio.

Trenord

Dalle ore 00:00 alle 23:59 di venerdì 26 maggio 2023 è previsto uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell’infrastruttura Ferrovienord Trenord e che potrà generare ripercussioni sulla circolazione ferroviaria delle seguenti linee:

Milano Cadorna-Canzo/Asso, Como Lago, Novara Nord, Varese/Laveno Nord

Brescia/Iseo-Edolo

linee suburbane S2, S3, S4 e, per il tratto gestito da Ferrovienord, anche le linee S1 Saronno-Milano Passante-Lodi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate e S13 Milano Bovisa-Pavia

coinvolti anche i collegamenti per gli aeroporti Milano Cadorna/Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Malpensa Aeroporto e S50 Malpensa Aeroporto – Bellinzona

nella fascia oraria 9.00-17.00, in concomitanza con lo sciopero a cui può aderire il personale Trenord, i treni della linea S50 potrebbero essere limitati a Stabio e sostituti con bus nella tratta Stabio-Malpensa.

Ecco le linee garantite:

per le linee circolanti sull’infrastruttura di Ferrovienord saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia : viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00. Attenzione: dalle ore 21 sulle linee a gestione esclusiva Ferrovienord e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio.

: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto tra le 6.00 e le 9.00 e tra le 18.00 e le 21.00. Attenzione: dalle ore 21 sulle linee a gestione esclusiva Ferrovienord e a gestione mista, potranno verificarsi ripercussioni fino al termine del servizio. per le linee circolanti sull’infrastruttura di RFI saranno attive le seguenti fasce orarie di garanzia : viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9.00 e termine corsa entro le ore 10.00. Alle ore 18.00 è prevista la ripresa del servizio.

: viaggeranno e arriveranno a termine corsa i treni con orario di partenza previsto entro le ore 9.00 e termine corsa entro le ore 10.00. Alle ore 18.00 è prevista la ripresa del servizio. per i treni a gestione mista FerrovieNord/RFI, occorre considerare l’orario previsto di partenza dalle stazioni di Milano Bovisa e Seregno

per il servizio Malpensa Express, nel caso di non effettuazione dei treni, saranno istituiti autobus no-stop:

– tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da Milano Cadorna partiranno da via Paleocapa,

– tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto, per la linea S50.

Il consiglio è seguire gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in real-time tramite le app ufficiali.

Trasporto locale: autobus, metro e tram

Dopo il blocco del 12 maggio, con lo sciopero generale del 26 maggio i sindacati rilanciano, nel settore dei trasporti, la piattaforma contrattuale inviata alle istituzioni e alle associazioni datoriali ribadendo la necessità di restituire valore ai servizi pubblici. Rivendicano la centralità dei trasporti pubblici e del ruolo degli addetti al settore, “principali vittime delle privatizzazioni selvagge attraverso i continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione” si legge nel comunicato stampa.

“Il susseguirsi di rinnovi contrattuali farsa in cambio della crescente svendita dei diritti fa, di questo lavoro, un lavoro dal quale si fugge, sia per l’indisponibilità di sottostare al crescente decadimento dello stato dei servizi e i pesanti carichi di lavoro, sia per la gravosa responsabilità di una mansione priva di adeguati livelli di sicurezza con pesanti penalizzazioni salariali che inaspriscono ancor più le condizioni dell’attuale crisi economica e del carovita” scrivono.

“Servizi pubblici essenziali in totale abbandono che subiscono continui pesanti tagli a fronte di spese militari sempre in aumento. E’ necessario riconquistare l’esercizio del diritto di sciopero, ridefinire una legge sulla rappresentanza che superi il monopolio costruito sulle complicità tra le OO.SS. e le associazioni datoriali di categoria, azzerare i penalizzanti salari d’ingresso garantendo la piena applicazione contrattuale, di primo e secondo livello, ai neo assunti”.

ATAC Roma e Regione Lazio

Al momento, ATAC Roma fa sapere che il servizio sulle linee Atac, Roma Tpl e Cotral sarà regolare.

Nel resto del Lazio, stop a:

servizio diurno dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio

servizio notturno di superficie con turni a cavallo della mezzanotte per l’intero turno.

ATM Milano

Per quanto riguarda invece Milano, ATM aderisce allo sciopero e quindi saranno moltissimi i disagi per chi deve muoversi nella capitale meneghina e dintorni. Bus e metro fermi a Milano dalle ore 00:01 alle 05:29, dalle 08.31 alle 12.29 e dalle ore 15.31 a fine servizio.

Ma vediamo il dettaglio dei servizi garantiti:

Linee ATM : il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18.

: il servizio delle linee di superficie e metropolitane sarà garantito fino alle 8:45 e dalle 15 alle 18. Linee Autoguidovie : le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59.

: le corse delle linee 201, 220, 222, 230, 328, 423, 431, 433 saranno garantite dalle 5:30 alle 8:29 e dalle 15 alle 17:59. Funicolare Como-Brunate: il servizio della funicolare sarà garantito fino alle 8:30 e tra le 16:30 e le 19:30.

Brescia

A Brescia stop ai mezzi pubblici dalle ore 00:01 alle ore 05:59, dalle09:01 alle 11:29 e dalle 14:31 a fine servizio.

Regione Campania

Ecco chi si ferma e quando in Campania:

ANM : dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima); SIPPIC Funicolare : dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00;

: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00; ATC Capri : dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima);

: dalle ore 05,30 alle 08,30 e dalle 17,00 alle 20,00 (ultima partenza utile 30 minuti prima); EAV Autolinee: dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35

dalle ore 6.20 alle 8.15 e dalle ore 13.30 alle 17.35 Ferrovia Linee Vesuviane: dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32; Funivia le prime 3 ore e le ultime 3 ore di esercizio;

dalle ore 6.18 alle 8.02 e dalle ore 13.18 alle 17.32; Funivia le prime 3 ore e le ultime 3 ore di esercizio; EAV Linee Flegree : dalle ore 05.00 alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30;

: dalle ore 05.00 alle 8.00 e dalle ore 14.30 alle 17.30; EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli Giugliano – Aversa) dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00; EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; Napoli (linea Napoli/Benevento) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00;

Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli Giugliano – Aversa) dalle ore 6.00 alle 8.30 e dalle ore 16.30 alle 20.00; EAV Metro Campania Nord-Est (ex Ferrovia Alifana e Benevento) Napoli (linea Napoli/Piedimonte Matese) dalle ore 5.30 alle ore 8.30 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00; Napoli (linea Napoli/Benevento) dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00; AIR Mobilità : dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00;

: dalle ore 6.00 alle ore 8.00, dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00; AMU: dalle ore 7:00 alle ore 9:00, dalle ore 13:00 alle ore 15:00 e dalle ore 20:00 alle ore 22:00

GTT Torino

Anche a Torino e zone limitrofe il servizio del trasporto pubblico GTT sciopera. Fermi tutti gli autobus e i tram. Lo sciopero potrà avere ripercussioni anche sui diversi servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per i cittadini. Lo sciopero avverrà con queste modalità:

servizio urbano-suburbano- metropolitana e centri di servizi al cliente: dalle 00:01 alle 05:59, dalle ore 09:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio

servizio extraurbano e servizio ferroviario sfmA-Venaria-Aereoporto-Ceres: dalle ore 08:01 alle ore 13:59 e dalle 15:01 a fine servizio

servizio Ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri: dalle ore 00:01 alle ore 05:59; dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio

tra le ore 15.00 e le ore 18.00 potrebbero non essere garantite anche le corse della linea bus SF2 tra Venaria e Torino e viceversa.

Sarà invece garantito il servizio in queste fasce orarie:

servizio urbano, suburbano, metro e centri di assistenza ai clienti: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 12.00 alle ore 15.00

servizio extraurbano, servizio ferroviario sfmA-Aeroporto-Ceres: da inizio servizio alle ore 8.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30

servizio ferroviario sfm1-Rivarolo-Chieri: dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro il termine delle fasce di servizio garantito.

Novara

Disagi anche a Novara, con le Ferrovienord spa ramo Milano e ramo Iseo che vedrà la circolazione dei treni interrotta dalle 00:01 alle 05:59, dalle 09:01 alle 17:59 e dalle 21:01 a fine servizio.

TPER Emilia-Romagna

Nell’Emilia-Romagna flagellata dall’alluvione (qui le zone colpite, i danni, le previsioni e come aiutare), ai servizi e trasporti già sospesi causa emergenza, si uniranno anche i disagi dovuti allo sciopero del 26 maggio.

Per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero di 24 ore si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Lo sciopero riguarda anche il personale dedicato al “Marconi Express”, il cui servizio potrebbe non essere garantito, per effetto dell’astensione dei lavoratori, nel corso dell’intera giornata di venerdì 26 maggio.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.

Bologna e Ferrara

Sciopero a Bologna e Ferrara: movimento e biglietterie dalle 08:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino a fine servizio. Servizio scolastico dalle 09:00 alle 12:00 e dalle 14:00 a fine servizio.

Per i mezzi urbani, extraurbani e del servizio Taxibus di Ferrara saranno garantite solamente le corse dai capilinea periferici, centrali e intermedi con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera.

Modena

A Modena stop al servizio urbano dalle 00:01 alle 06.29; dalle ore 08.31 alle ore 11.59; dalle 16.01 a fine servizio. Servizio extra urbano da inizio servizio alle 05.59 e dalle 08.31 alle 12.29 dalle 16.01 a fine servizio

Reggio Emilia

A Reggio Emilia niente servizio urbano ed extraurbano dalle ore 09.00 alle 13.00; dalle 15.30 a fine servizio.

Piacenza

A Piacenza trasporto pubblico locale servizio urbano fermo dalle 00:01 alle 07.00, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, dalle 15.00 a fine servizio. Servizio extraurbano dalle 08.30 alle 12.00 e dalle 15.00 a fine servizio.

Imola

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall’autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Vicenza

A Vicenza i trasporti scioperano dalle 00:01 alle 05:29, dalle 08:30 alle 11:59 e dalle 15:00 a fine servizio.

Regione Toscana

Sciopero del trasporto pubblico in Toscana dalle ore 00:01 alle ore 04:14, dalle ore 08:15 alle ore 12:29 e dalle 14:30 a fine servizio.

Regione Marche

Stop ai mezzi anche nelle Marche, dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio.

Regione Umbria

In Umbria fermi i treni dalle 00:01 alle 05:44, dalle 08:46 alle 11:44 e dalle 14:46 a fine servizio. Per gli autobus, lo sciopero si svolgerà in orari diversi:

Perugia/Spoleto: servizio su gomma dalle 00:01 alle 05:59, dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 a fine servizio

Terni: dalle 00:01 alle 06:29, dalle 09:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio.

Regione Basilicata

Mezzi fermi dalle 00:01 alle ore 05:29, dalle 08:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio

Regione Puglia

Sciopero in Puglia dalle 00:01 alle ore 05:29, dalle 08:31 alle 12:29 e dalle 15:31 a fine servizio

Regione Calabria

In Calabria niente servizio dalle 00:01 alle ore 04:59, dalle ore 08:01 alle 17:59 e dalle 21:00 a fine servizio. Nella società SAJ – S.r.l saranno garantiti i servizi minimi dalle 06:00 alle ore 09:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Cagliari

Niente mezzi a Cagliari dalle 00:01 alle ore 07:29 – dalle 09:31 alle ore 12:44 – dalle 14:46 alle ore 18:29 e dalle 20:31 a fine servizio.

Trentino-Alto Adige

Bolzano e provincia

A Bolzano e provincia stop ai servizi su gomma, funicolare, funivia e trenino del Renon dalle 00:01alle ore 05.59, dalle 9.00 alle ore 11.59 e dalle 15.00 a fine turno di servizio. Personale viaggiante ferroviario astensione dalle 00:01 alle 5.59, dalle ore 9.00 alle 17.59 e dalle ore 21.00 a fine servizio.

Trento

A Trento autobus, funivia e ferrovie FTM e FTB fermi dalle 00:01alle ore 5.29, dalle ore 8.30 alle 15.59 e dalle ore 19.00 a fine turno di servizio.

Friuli-Venezia Giulia

Trieste

A Trieste sciopero dei mezzi dalle 02:01 alle 05:59, dalle ore 09:01 alle 12:59 e dalle 16:01 a fine servizio.

Gorizia

A Gorizia, niente pullman dalle 00:01 alle 05:59, dalle 09:01 alle 11:59 e dalle 15:01 a fine servizio.