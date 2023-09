Tutti gli scioperi annunciati a fine settembre

Fonte: ANSA Maxi sciopero nazionale confermato a fine settembre

Fine mese ricco di scioperi quello di settembre: dal 26 al 29 diverse sono le attività che verranno sospese nel settore trasporti. Dal comparto merci a quello ferroviario fino ad arrivare a quello aereo.

Vediamo nel dettaglio gli orari e i giorni confermati.

Sciopero aereo 26 e 27 settembre

I sindacati FILT-CGIL, UILT-UIL, ANPAC/ANP hanno confermato lo sciopero del personale navigante tecnico della società Poste Air Cargo, che interesserà il comparto aereo per ben 24 ore (in tutta Italia). Si tratta di uno sciopero nazionale, che prevede una sospensione delle attività dalle 22:00 del 26 ottobre alle 21:59 del 27 ottobre.

Poste Air Cargo (in precedenza Mistral Air) è un operatore aereo italiano, attivo nel trasporto merci e posta.

Sciopero in Puglia il 28 e 29 settembre

Uno sciopero che interessa il comparto ferroviario della Regione Puglia è stato annunciato giovedì 28 settembre. In particolare i sindacati OSR FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL/FAST hanno confermato che sospenderanno le attività per 24 ore i lavoratori facenti parte del personale soc. di Trenitalia, appartenente all’impianto di direzione di Foggia, precisamente dalle ore 21:00 del 28 settembre alle ore 20.59 del 29 settembre.

Gli scioperi locali e regionali del 29 settembre

La giornata più critica, a livello locale e regionale (ma anche nazionale come vedremo in seguito) rimane però quella del 29 settembre. A fine mese, infatti, sono diversi gli scioperi confermati.

A Reggio Calabria è stato confermato lo sciopero Trenitalia dai sindacati OSR FILT-CGIL/FIT-CISL/UGL FERROVIERI/FAST FERROVIE/ORSA TRASPORTI. Salvo le corse garantite nella fascia di garanzia, i treni regionali si fermeranno 8 ore, ovvero dalle 9:01 del mattino alle 17:00 del pomeriggio.

Si ferma anche il trasporto pubblico locale della regione Umbria, ma gli orari di stop saranno diversi da città in città. Si fermano anche i mezzi di trasporto pubblico locale di Lodi. In generale, in questi due casi, lo sciopero coprirà tutte le 24 ore e in varie modalità.

Definiti invece gli orari di stop per lo sciopero dichiarato dalla RSU di Bolzano. Il personale di SASA SpA AG – Società autobus servizi d’area – si fermerà per 4 ore, dalle 15:00 alle 19:00.

Maxi sciopero nazionale del 29 settembre

Un maxi sciopero nazionale di aerei e treni ci sarà il 29 settembre e coinvolgerà diversi comparti. Nello specifico:

per 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno dopo sciopera il personale delle aziende di trasporto aereo del settore Handlers;

del giorno dopo sciopera il personale delle del settore Handlers; per 4 ore, dalle 13 alle 17 , si ferma il personale di EasyJet Airline Company Limited;

, si ferma il personale di Airline Company Limited; per mezzo turno, per ogni turno di lavoro , sciopera anche il personale delle aziende del settore appalti ferroviari del gruppo FSI ( Ferrovie dello Stato );

, sciopera anche il personale delle aziende del settore appalti ferroviari del gruppo FSI ( ); per 24 ore, dalle ore 00.01 alle ore 23.59 del giorno dopo hanno dichiarato sciopero anche i lavoratori delle imprese dei servizi aeroportuali, insieme all’intero comparto aereo e aeroportuale, a cui si aggiungono le società di Handling aeroportuale.

I servizi garantiti

Nelle giornate di sciopero i mezzi di trasporto pubblico devono assicurare i servizi minimi di trasporto garantiti, predisposti a seguito di accordi con le Organizzazioni sindacali e ritenuti idonei dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione della Legge 146/1990. Significa che, in determinate fasce orarie, gli spostamenti anche se ridotti al minimo indispensabile devono essere garantiti.

Poiché in corso di sciopero si potrebbero verificare variazioni non preventivabili (es.: modifica di itinerario per i treni a lunga percorrenza), è importante prestare la massima attenzione ai comunicati diffusi nelle stazioni e dagli organi d’informazione.

Per quanto riguarda i voli, invece, L’ENAC pubblica l’elenco dei voli garantiti che le Società di Trasporto Aereo sono tenute a comunicare prima dello sciopero in questa pagina, che aggiorna periodicamente. In generale, durante gli scioperi vi sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati. Per avere informazioni dettagliate sull’operatività del proprio volo, comunque, è meglio però rivolgersi direttamente alla compagnia aerea di riferimento.