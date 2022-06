Mascherine, verso la proroga per i trasporti: su quali mezzi servono ancora

Si attende ancora il via libera definitivo da parte del Consiglio dei ministri, ma quasi sicuramente sui mezzi di trasporto pubblici continuerà a restare in vigore l’obbligo di mascherina. Con il Covid ancora ampiamente diffuso (Omicron ha contagiato 39.844 nuove persone in Italia nella sola giornata di martedì 14 giugno, e il totale dei positivi al virus nel nostro Paese è di circa 629mila, qui i nuovi sintomi spia da non sottovalutare), Draghi sceglie di mantenere, almeno qui, la linea della prudenza.

Mascherine per i trasporti: dove sono ancora obbligatorie

Mentre dal 16 giugno non è più obbligatorio indossare né portare con sé la mascherina in diversi luoghi (qui dove non è più obbligatoria la mascherina e dove invece lo è ancora), su mezzi pubblici e trasporti in generale le regole saranno diverse.

Si prosegue dunque con l’obbligo di portare il dispositivo di protezione. Fino a quando? Probabilmente la proroga scatterà almeno fino al 30 settembre.

Ecco dunque su quali mezzi continueremo a dover portare le mascherine:

aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, medie e superiori.

Dove sono solo raccomandate le mascherine dopo il 16 giugno

La mascherina continua comunque ad essere raccomandata, seppur non obbligatoria, comunque in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Ciò significa che in bar e ristoranti, negozi e centri commerciali, parrucchieri e estetisti, uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche l’utilizzo resta sempre fortemente consigliato.

Anche per gli esami a scuola di terza media e Maturità, come abbiamo spiegato bene qui, il governo sembra intenzionato a raccomandare l’uso della mascherina ma senza imporne l’obbligo.

