Dal 15 giugno stop obbligo mascherine, ma non dappertutto: dove restano

Mercoledì 15 giugno decade l’obbligo per l’utilizzo delle mascherine previsto dall’ordinanza del ministero della Salute dello scorso aprile. La decisione definitiva verrà presa nel Consiglio dei ministri di oggi, ma ormai i giochi sembrano fatti. Ma attenzione alle eccezioni.

Cosa cambia quindi da giovedì 16 giugno? Che diremo addio agli ultimi luoghi dove i dispositivi di protezione erano rimasti obbligatori, ma non proprio dappertutto. Vediamo tutti i casi.

Dove non sono più obbligatore le mascherine dal 16 giugno

Ricordiamo che da giovedì 16 giugno le mascherine non saranno più obbligatorie in tutti questi casi (per cui c’era obbligo di mascherina di tipo FFP2):

spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati

eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso.

Dove restano obbligatorie le mascherine anche dopo il 16 giugno

Ospedali e strutture sanitarie

Continuano invece a restare obbligatorie fino al 31 dicembre le mascherine chirurgiche (non sono quindi necessarie le FFP2) in ospedali e strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, per tutti i lavoratori, gli utenti e i visitatori.

Lavoro

Obbligatorie ancora almeno fino al 30 giugno nei luoghi di lavoro (più info qui): anche in questo caso sono sufficienti le chirurgiche.

Mezzi di trasporto

Non solo: molto probabilmente il governo Draghi deciderà anche di mantenere l’obbligo dei dispositivi di protezione anche sui mezzi di trasporto, almeno fino al 30 settembre. E dunque, continueremo a dover mettere la mascherina su:

aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone

navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale

treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità

autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti

autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente

mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale

mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, medie e superiori.

La mascherina continua poi ad essere raccomandata, e dunque non obbligatoria, comunque in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.

Ciò significa che in bar e ristoranti, negozi e centri commerciali, parrucchieri e estetisti, uffici pubblici, banche, poste, musei, discoteche l’utilizzo resta sempre fortemente consigliato.

Anche per gli esami a scuola di terza media e Maturità, come avevamo anticipato qui il governo sembra intenzionato a raccomandare l’uso della mascherina ma senza imporne l’obbligo.

