Mascherine, dietrofront a sorpresa: dove sono obbligatorie dopo il 1° ottobre

A sorpresa, quando ormai tutti erano convinti che dal 1° ottobre avremmo detto addio alle mascherine, ecco che è arrivata una proroga da parte del Ministero della Salute, per pochi giorni ancora guidato dal ministro Roberto Speranza. Ma si tratta di una proroga con delle eccezioni. Vediamo di capire bene cosa cambia.

Dove sono ancora obbligatorie le mascherine fino al 31 ottobre

Nell’ordinanza firmata il 29 settembre, il giorno che anticipa la scadenza della precedente ordinanza che avrebbe fatto decadere ogni obbligo, si legge che è ancora obbligatorio fino al 31 ottobre indossare le mascherine per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni.

Chi non ha l’obbligo di mascherina

Come in precedenza, l’obbligo non c’è per:

i bambini di età inferiore ai 6 anni

le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina

le persone che devono comunicare con una persona con disabilità e non possono indossarla.

Decade invece, come anticipato, l’obbligo di mascherine sui mezzi pubblici.

Qui invece le regole a scuola, dove la mascherina continua ad essere obbligatoria in alcuni casi, salvo nuove indicazioni

Le prossime tappe: quando decadono le altre misure anti-Covid

Il 31 ottobre scadrà anche un’altra importante misura anti-Covid. Cessano infatti di avere effetto i protocolli di sicurezza sui luoghi di lavoro, che tra le altre cose prevedono in alcuni casi la misurazione della temperatura all’entrata e l’uso delle mascherine al chiuso quando non sia possibile mantenere il distanziamento tra i lavoratori (qui le regole anti-Covid ancora in vigore nei luoghi di lavoro).

A fine anno, il 31 dicembre, sempre salvo proroghe tutte da capire, sarà la volta dell’addio al green pass per operatori sanitari, ricoverati e visitatori negli ospedali e nelle Rsa.

Ma è ancora troppo presto per fare previsioni, visto che già ora, con l’arrivo dei primi freddi e la riapertura delle scuole e l’addio alle mascherine, si sta registrando un nuovo aumento dei contagi (qui l’allarme lanciato al Governo dal GIMBE).

