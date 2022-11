Mascherine ancora obbligatorie in ospedali e Rsa: ecco fino a quando

A sorpresa, nella nuova gestione Covid del neonato governo Meloni, sulle mascherine c’è stato un ripensamento. Mentre in campagna elettorale in tanti nel centrodestra sostenevano l’assurdità dell’obbligo di indossare le mascherine per evitare il contagio Covid, ora Meloni e i suoi tirano il freno e scelgono di assecondare le tante richieste dei medici.

Mentre sul bollettino dei nuovi positivi – che passa da giornaliero a settimanale -, l’obbligo vaccinale per i sanitari e le multe per gli over 50 no vax il Governo ha deciso di allentare le misure abolendoli, per quanto riguarda invece le mascherine nelle strutture sanitarie l’obbligo resta.

Mascherine ancora obbligatorie: ecco dove e fino a quando

Il nuovo Ministro della Salute Orazio Schillaci ha deciso di prorogare di altri due mesi, fino al 31 dicembre, l’ordinanza emanata dal suo predecessore Roberto Speranza che obbliga chiunque entri in una struttura sanitaria a indossare la mascherina.

“Ho firmato un’ordinanza che proroga l’obbligo di mascherine nei presidi sanitari: mai abbiamo pensato di non andare in questa direzione. Non c’è nessun ripensamento” ha chiarito Schillaci. “Confermiamo l’uso delle mascherine negli ospedali perché anche qui ho letto di notizie di ogni genere che però non corrispondevano alla verità”, ha anticipato la premier Meloni in conferenza stampa.

Mascherine al lavoro

In tanti state chiedendo a QuiFinanza come cambia invece l’obbligo di mascherine sui luoghi di lavoro. Per ora ciò che si sa + che venerdì 4 novembre le parti sociali si dovrebbero incontrare per ridiscutere il protocollo siglato lo scorso 30 giugno, per capire se rinnovarlo o modificarlo.

Intanto, fino ad allora, nei luoghi di lavoro l’uso delle mascherine non è più obbligatorio, tranne in alcuni casi: le mascherine vanno indossate rigorosamente in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori, in luoghi aperti al pubblico e in luoghi di lavoro dove non è possibile il distanziamento interpersonale di 1 metro.

Per le regole in vigore nei prossimi mesi in uffici, fabbriche e gli altri luoghi di lavoro si dovrà quindi attendere l’incontro ufficiale.

