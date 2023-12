Esodo di Natale 2023: la mappa delle strade con più traffico

Saranno circa 6,5 milioni le persone in viaggio in auto sulla rete Anas per le feste natalizie, con un picco di traffico del +50% previsto il 7 gennaio

Con l’inizio del fine settimana prima di Natale milioni di italiani si sono già messi in auto per raggiungere i parenti fuori città o le località turistiche dove hanno prenotato il proprio soggiorno per le feste. Nello specifico sarebbero 6,5 milioni le persone che viaggeranno nelle prossime due settimane per la rete stradale e autostradale Anas, come stima la stessa società del Gruppo FS. Il traffico in tutto il territorio nazionale è in aumento in questi giorni del 20 per cento, ma il picco maggiore è atteso per il ritorno dalle vacanze di domenica 7 gennaio.

Le strade più trafficate

Le prime code si sono viste nelle giornate di venerdì 22 e sabato 23 dicembre, soprattutto lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che in questi due giorni ha fatto registrare un raddoppio della circolazione e nella settimana di Natale farà segnare un incremento tra il +50 e il +70 per cento.

Secondo Anas, le strade più trafficate saranno a Roma il Grande Raccordo Anulare e a Milano la SS36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, ma si attendono lunghi incolonnamenti anche sulle principali autostrade del Nord come l’A1, Milano-Napoli, l’A4, Milano-Venezia, sull’A5, Torino-Monte Bianco, e l’A8, Milano-Laghi.

Le stime prevedono un calo della mobilità autostradale tra la vigilia e i giorni dopo Natale, complice anche la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti tra le 9 e le 22 di domenica 24, lunedì 25 e martedì 26 dicembre (qui le previsioni meteo per Natale 2023).

Il traffico tornerà ad aumentare del 20 per cento sabato 30 dicembre, per poi continure a crescere del 25 per cento venerdì 5 gennaio, del 30 per cento sabato 6, fino ad arrivare a un +50 per cento domenica 7 (qui le stime su quanto spenderanno gli italiani in cibo, regali e viaggi per questo Natale).

I numeri utili

Per “offrire in occasione delle festività natalizie un viaggio più confortevole e sicuro non solo per spostamenti di breve e medio ma anche di lungo raggio”, Anas ha comunicato che a partire dal 22 dicembre e fino all’8 gennaio saranno rimossi progressivamente i 171 cantieri aperti su strade e autostrade gestite dalla società.

Per quanto riguarda i cantieri inamovibili, invece, il gestore invita i viaggiatori a consultare prima di partire il sito ‘stradeanas.it’.

“Come per l’esodo estivo – ha spiegato l’ad di Anas, Aldo Isi – anche nel periodo delle festività natalizie siamo impegnati a garantire una circolazione più fluida e scorrevole. È sempre operativo, come previsto dal nostro piano neve, il presidio delle squadre Anas h24 per monitorare la rete stradale e intervenire subito in caso di condizioni meteorologiche avverse e intense precipitazioni nevose”.

L’amministratore delegato di Anas ha tenuto a sottolineare il lavoro “insieme al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Forze dell’Ordine, per tutelare la sicurezza stradale dei cittadini lungo la rete: maggiore prevenzione e vigilanza in caso di pericolo e un soccorso più tempestivo in caso di incidente o di altra emergenza”, raccomandando agli automobilisti di “avere sempre un comportamento corretto alla guida: come ricordiamo nelle nostre campagne di sensibilizzazione Guida e basta”.

Anas garantisce la presenza in turnazione di 2.425 addetti sulla propria rete, tra personale tecnico e di esercizio, più 200 unità delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale.

Per una mobilità informata, la società ricorda sul proprio sito che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store. Il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.