Il calendario di tutti gli scioperi in programma a giugno

Non è di certo facile tenere conto di tutti gli scioperi in programma, soprattutto quando i propri impegni cambiano di colpo. Ci si ritrova, per motivi personali o di lavoro, a dover approfittare di alcuni mezzi pubblici cittadini, salire a bordo di un treno per andare fuori regione o magari comprare dei biglietti aerei per allontanarsi dall’Italia.

Con l’avvicinarsi dell’estate, e generalmente delle vacanze, il numero di scioperi e stop, programmati con anticipo o improvvisi, si impenna vertiginosamente. Proviamo quindi a fornire un vademecum relativo al mese di giugno così da aiutare gli utenti a destreggiarsi in questo labirinto di voli cancellati e corse saltate.

Tutti gli scioperi di giugno 2023

Come detto, alcuni scioperi tendono a offrire poco preavviso, il che vuol dire che l’elenco che forniamo di seguito potrebbe richiedere degli aggiornamenti. Risulta però allo stesso modo utile per riuscire ad avere una chiara, seppur generale, idea di cosa ci attende da qui alla fine di giugno 2023.

Lasciato alle spalle lo sciopero del personale Enav (Ente nazionale per l’aviazione civile), svoltosi il 4 giugno, guardiamo oltre e tentiamo di programmare gli impegni in base alle esigenze degli altri lavoratori.

Si parte con il 6 giugno, che vede uno stop generale nelle Tlc, ovvero le telecomunicazioni. Si tratta del primo sciopero unitario, che mira a salvaguardare i 20mila posti di lavoro a rischio sui 120mila totali. Ciò che si prospetta nel prossimo futuro è un massacro in termini di licenziamenti e i sindacati sono pronti a dare battaglia. Il settore va tutelato e richiede interventi lungimiranti della politica in relazione al costante ribasso dei prezzi legato alla sfrenata concorrenza.

Da uno sciopero nazionale a uno locale, nello specifico in programma a Torino. Il 7 giugno si fermerà la circolazione del trasporto pubblico cittadino. Si consiglia di consultare tutte le specifiche del caso, visitando il sito scioperi.mit.gov.it, al fine di evitare amare sorprese. Ci sono, infatti, alcune sigle che interromperanno il servizio per sole quattro ore. Altre, invece, sciopereranno per l’intera giornata.

Guardando all’8 giugno, invece, alcune sigle sindacali hanno proclamato un fermo nel settore ferroviario. Uno sciopero su scala nazionale e della durata di 24 ore, con il personale di macchina che incrocerà le braccia dalle ore 21.00 dell’8 giugno alle ore 21.00 del 9 giugno.

Ancora uno stop locale, stavolta a Milano, in programma il 16 giugno. Molti cittadini e turisti correranno il rischio di restare senza l’ausilio dei mezzi pubblici. Per 24 ore ci sarà lo stop indetto dal sindacato Al Cobas. Coinvolti tram, autobus e metropolitane. Nelle ore di maggiore affluenza, però, ci si attende una minima copertura per evitare il caos cittadino.

L’ultima nota dolente di questo calendario è relativa al 24 giugno. A Roma la Cgil si riunirà con molte associazioni per due manifestazioni di importanza nazionale. Soltanto la prima riguarda giugno, mentre la seconda è stata fissata per il 30 settembre 2023. L’associazione Insieme per la Costituzione ha fissato come tema la difesa del diritto alla salute e il rilancio del Servizio Sanitario Nazionale.

Sciopero voli: vacanze a rischio

Per quanto gli stop cittadini possano creare forti disagi, il vero problema per molti è rappresentato dallo stop dei voli. È in qualche modo possibile, quasi sempre, ovviare allo stop della metropolitana, ma riuscire a raggiungere un altro Paese, dovendo tentare di ottenere un rimborso e riprogrammando l’intero viaggio è ben più complesso.

Per questo segnaliamo in un paragrafo differente lo sciopero del 20 giugno. Data da cerchiare in rosso sul calendario, dal momento che il personale di Roma Fiumicino e dell’aeroporto di Alghero interromperanno i loro servizi. Meno critica la situazione nel secondo caso, dato il fermo per quattro ore, dalle 12 alle 16. Differente il discorso per la Capitale, con stop per un totale di 24 ore.