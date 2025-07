123Ref

Nel 2024 (ultimi dati disponibili), le truffe online hanno continuato a crescere in Italia, alimentate da piattaforme digitali sempre più diffuse e da tecniche ingegnose messe in atto dai cybercriminali. Secondo i dati diffusi dalla Polizia Postale, tra gennaio e il 21 dicembre 2024 sono state registrate 18.714 denunce per truffa telematica, con un incremento del 15% rispetto al 2023, quando i casi erano stati 16.325. Ma il dato forse più allarmante riguarda il denaro sottratto: 181 milioni di euro, con un aumento del 32% rispetto all’anno precedente.

Una crescita che conferma un trend in atto da anni e che coinvolge sempre più cittadini, spesso ignari dei pericoli legati all’uso quotidiano delle piattaforme digitali, dei social media e dei marketplace online.

Ma quali sono le regioni più colpite? E quali sono le piattaforme social su cui avvengono più frequentemente queste frodi?

Le regioni più colpite: in testa Lombardia e Lazio

L’analisi territoriale evidenzia una concentrazione di denunce nelle aree più densamente popolate. La Lombardia si conferma in vetta alla classifica con 3.821 casi, seguita da Lazio (2.974), Campania (2.311) e Sicilia (1.995). Queste quattro regioni da sole rappresentano oltre il 60% del totale nazionale.

Questa distribuzione non sorprende se incrociata con i dati Istat sulla popolazione e sull’uso di internet: le regioni con maggiore densità abitativa e con più elevato tasso di digitalizzazione sono anche quelle in cui gli utenti sono maggiormente esposti al rischio di truffa.

Regione Denunce (gen–giu 2024)* Lombardia 3.821 Lazio 2.974 Campania 2.311 Sicilia 1.995 Emilia-Romagna 1.486 Piemonte 1.310 Veneto 1.274 Puglia 1.117 Toscana 1.026 Altre 1.828 Totale 17.142

*Fonte: Polizia postale; ultimi dati disponibili.

Facebook Marketplace, terreno fertile per i truffatori

Tra le piattaforme più utilizzate per compiere truffe online, Facebook Marketplace si conferma la più critica. Secondo Agcom, circa il 41% delle frodi online che avvengono tramite social network coinvolge il servizio di compravendita dell’ecosistema Meta.

Le modalità sono sempre più raffinate: finti venditori propongono oggetti a prezzi vantaggiosi, spesso con foto rubate da altri annunci reali, chiedendo pagamenti anticipati tramite bonifico o ricariche PostePay. Una volta ricevuto il denaro, spariscono nel nulla.

Anche WhatsApp è frequentemente utilizzato per portare avanti raggiri, spesso come canale di comunicazione secondario dopo il primo contatto via Facebook o Instagram. La Polizia Postale segnala un aumento del 18% nei casi di truffe in cui WhatsApp è stato il mezzo principale per completare l’inganno.

Il volto digitale della truffa: tecniche, vittime, precauzioni

I truffatori non si limitano più ai classici annunci truffaldini e fumosi. Le tecniche sono diventate sempre più sofisticate:

Phishing via social : messaggi ingannevoli che imitano comunicazioni ufficiali di banche o enti pubblici.

: messaggi ingannevoli che imitano comunicazioni ufficiali di banche o enti pubblici. Profili fake : profili falsi con recensioni positive create ad arte, usati per guadagnare la fiducia delle vittime.

: profili falsi con recensioni positive create ad arte, usati per guadagnare la fiducia delle vittime. Deepfake e vocali sintetici : segnalati i primi casi in cui truffatori hanno utilizzato voci artificiali (via IA) per fingere di essere un familiare in difficoltà.

: segnalati i primi casi in cui truffatori hanno utilizzato voci artificiali (via IA) per fingere di essere un familiare in difficoltà. Link trappola: pubblicità sponsorizzate che portano a siti clonati di e-commerce o banche.

Anche l’identikit della vittima media è cambiato e potrebbe essere chiunque di noi. Se fino a pochi anni fa erano soprattutto anziani e pensionati, oggi la fascia più colpita è quella tra i 25 e i 44 anni, in piena età lavorativa e digitalmente attiva. Questo gruppo rappresenta il 47% delle vittime, secondo i dati della Polizia Postale, mentre gli over 65 costituiscono il 12%.

Il motivo? Gli utenti tra i 25 e i 44 anni sono i più presenti sui social, e sono anche quelli che usano maggiormente le piattaforme di second-hand shopping online, dove i truffatori operano con maggiore efficacia.

Nel tentativo di contrastare il fenomeno, sono stati avviati diversi tavoli di lavoro tra Ministero dell’Interno, Agcom, Polizia Postale e i principali attori del web. Tuttavia, uno dei limiti più evidenti è la mancanza di obblighi per le piattaforme digitali nel segnalare tempestivamente comportamenti fraudolenti o sospendere utenti segnalati.

I 5 consigli per non cadere nelle truffe social