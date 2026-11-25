Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

ANSA Doppia truffa dall'Agenzia delle Entrate.

È in corso una nuova truffa ai danni dei cittadini. Questa volta gli hacker stanno imitando l’Agenzia delle Entrate tramite un finto aggiornamento dell’app IO. Si tratta della nuova campagna di phishing che, con l’aggiornamento di IO, installa il malware Mirax, capace di intercettare credenziali bancarie, SMS e codici OTP.

E non è l’unica. L’altra truffa, annunciata appena due giorni dopo, punta alle aziende. L’allarme è stato diffuso ancora una volta dall’Agenzia delle Entrate, che riporta la schermata realistica di un messaggio da parte dell’Agenzia stessa. In questo si fa riferimento a una “simulazione di un ipotetico rimborso IRAP” che richiede, per completare l’operazione, l’invio di un’email apparentemente riconducibile all’Agenzia. Vediamo come riconoscere le truffe in corso e come difendersi.

Falso aggiornamento app IO

La prima delle doppie truffe in circolazione con il logo dell’Agenzia delle Entrate fa riferimento all’aggiornamento dell’applicazione IO. Cercando online il sito dell’Agenzia delle Entrate si arriva a un sito falso che imita quello dell’ente. Appena entrati nel sito falso, una schermata di blocco chiede di scaricare “il portale sempre con te”.

Cliccando sul link, si installa una falsa applicazione per dispositivo mobile, un file .apk. L’applicazione, una volta avviata, mostra una schermata di falso aggiornamento dell’app IO. Qualora l’aggiornamento venga avviato, si installa un’ulteriore applicazione che funge da punto di accesso per gli hacker.

Il malware in questione è di tipo trojan, nello specifico riconducibile alla famiglia Mirax. Questo tipo di malware può intercettare moltissimi dati presenti nel dispositivo delle vittime, tra cui credenziali bancarie, SMS e codici di autenticazione OTP.

Falso rimborso dell’Agenzia delle Entrate

Sono giunte anche diverse segnalazioni all’Agenzia delle Entrate da parte di aziende che, in modo fraudolento, avrebbero avuto diritto a un presunto rimborso. L’Agenzia lancia l’allarme sulla nuova campagna di phishing perpetrata a mezzo PEC che abusa del nome, dei loghi e dell’autorità dell’Agenzia delle Entrate per acquisire in maniera indebita i dati sensibili delle aziende e dei loro legali rappresentanti.

Il messaggio fa riferimento direttamente alle società, indicando il nome, la partita IVA, la sede legale e poi scrive:

“Si considera, esclusivamente a titolo di simulazione, un ipotetico rimborso IRAP di 5.480 euro, subordinato alla verifica delle dichiarazioni fiscali, dei versamenti F24 e della documentazione contabile”.

Per ottenere questo rimborso servono una serie di verifiche e per questo viene richiesto l’invio della documentazione, compreso il modello per la richiesta di accredito su conto corrente bancario o postale dei rimborsi.

Si legge che la documentazione dovrà essere restituita all’indirizzo PEC “rimborsi@pec.dp2roma.rimborsiagenziadelleentrate.it”.

Vengono richiesti i seguenti documenti:

visura camerale aggiornata;

copia del documento d’identità in corso di validità dell’amministratore;

copia di un secondo documento d’identità in corso di validità dell’amministratore (patente di guida o passaporto);

copia della tessera sanitaria in corso di validità dell’amministratore;

indirizzo email personale di riferimento, da utilizzare per tutte le comunicazioni relative alla pratica;

numero di cellulare del referente aziendale, da utilizzare per eventuali chiarimenti o comunicazioni telefoniche inerenti alla pratica.

Come evitare le truffe e proteggersi

L’Agenzia delle Entrate mette insieme una serie di indicazioni e consigli per evitare le truffe e proteggersi mentre i suoi tecnici lavorano per bloccare le finte comunicazioni.

Il cittadino nel frattempo può:

consultare solo il sito ufficiale che è agenziaentrate.gov.it;

scaricare le applicazioni solo dagli store ufficiali;

evitare di installare i file .apk;

fare attenzione alle autorizzazioni che si concedono alle applicazioni;

evitare di cliccare link all’interno di email, anche se possono sembrare ufficiali.

In questi casi, quando c’è il sospetto di una campagna di truffa in corso, si può chiamare l’ente di riferimento, che può essere Agenzia delle Entrate, Poste Italiane, la propria banca o altro, e chiedere se sono in corso rimborsi, aggiornamenti ufficiali delle applicazioni o qualsiasi altra richiesta, anche personale, effettivamente inviata.