Il reso non aggiorna sempre subito il piano dei pagamenti. Come funzionano rimborsi, rate residue e buoni acquisto con Klarna, PayPal e Scalapay.

Dopo vent’anni di esperienza in ambito legale e nelle risorse umane, si dedica all’informazione, alla ricerca e allo sviluppo. Scrive di economia e finanza, con particolare attenzione all’impatto delle tecnologie su imprese e risparmiatori

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Il pacco è ripartito verso il negozio, ma nell’app compare ancora la prossima rata. Se il prodotto è stato restituito, perché il pagamento risulta ancora dovuto? È una domanda concreta, soprattutto quando gli acquisti si moltiplicano e il bilancio familiare deve assorbire altre spese.

Con le promozioni del Black Friday, il problema non riguarda soltanto il diritto al rimborso. Conta anche quando quel denaro torna disponibile e come viene utilizzato per chiudere o ridurre il piano rateale.

Restituire la merce, ottenere il rimborso e aggiornare le rate sono passaggi collegati, ma non necessariamente simultanei. Capire la differenza evita di considerare già recuperata una somma ancora impegnata.

Reso e pagamento a rate: due pratiche da seguire

Il Buy Now Pay Later, cioè “compra ora, paga dopo”, permette di distribuire il prezzo tra più scadenze. Nell’operazione interviene un soggetto che gestisce il pagamento: quando restituiamo qualcosa, dobbiamo quindi seguire sia la pratica del negozio sia quella del servizio di rateizzazione.

QuiFinanza ha approfondito le regole dei pagamenti con Klarna, Scalapay e PayPal. Nel caso dei resi, occorre verificare che la restituzione venga associata all’ordine e al relativo piano.

La ricevuta del corriere documenta la spedizione. La conferma del venditore segnala l’avanzamento della pratica. Il calendario aggiornato indica quali somme restano da pagare. Sono documenti diversi: conservarli permette di ricostruire l’operazione senza affidarsi soltanto alle notifiche.

Il Black Friday non cancella il diritto di recesso

Per gli acquisti online da un venditore professionale, il consumatore dispone generalmente di 14 giorni dalla consegna per comunicare il recesso, senza dover motivare il ripensamento. Uno sconto, anche particolarmente elevato, non elimina questo diritto.

Esistono eccezioni, per esempio per beni personalizzati o determinati prodotti sigillati aperti dopo la consegna. È, quindi, utile distinguere quando si può annullare un acquisto online dalle condizioni commerciali aggiuntive offerte dal negozio.

Negli acquisti conclusi in un punto vendita fisico, invece, il cambio per semplice ripensamento dipende normalmente dalla politica del commerciante. Restano distinte le tutele per i prodotti difettosi.

Anche le formule “reso fino a gennaio” meritano attenzione: il periodo aggiuntivo può avere condizioni differenti da quelle previste per il recesso legale, compresa la modalità di restituzione del valore dell’acquisto.

Klarna, PayPal e Scalapay: le differenze sui rimborsi

Non esiste una procedura identica per tutte le app. Il passaggio decisivo è capire chi deve ricevere la comunicazione e quando il servizio modifica gli importi dovuti.

Servizio Gestione del reso o rimborso Che cosa verificare Klarna La registrazione del reso secondo la procedura prevista, con le prove richieste, consente la sospensione del pagamento fino alla risoluzione del problema. Che il reso e la sospensione risultino correttamente registrati. PayPal Paga in 3 rate Il rimborso elaborato dal commerciante viene applicato al prestito; l’eventuale eccedenza viene accreditata sul saldo PayPal. Che l’importo sia attribuito allo specifico piano. Scalapay Le rate restano attive fino alla conferma del rimborso da parte del venditore. Il rimborso parziale riduce prima quelle non pagate, partendo dall’ultima. L’email di conferma e il calendario aggiornato.

Procedure riportate nelle pagine di assistenza consultate il 17 novembre 2026.

Bloccare autonomamente la carta non equivale a chiudere il piano. Se la scadenza si avvicina, bisogna contattare l’operatore e verificare la procedura applicabile: la sola spedizione del pacco non dimostra che gli addebiti siano sospesi.

Restituire 120 euro di prodotti non significa ricevere 120 euro sul conto

Consideriamo un ordine di 300 euro, diviso in tre rate da 100. Abbiamo pagato la prima e restituiamo articoli per 120 euro. Applicando il criterio descritto da Scalapay, il rimborso riduce prima le somme ancora dovute: l’ultima rata viene cancellata e quella intermedia scende a 80 euro.

Non arriva un accredito sulla carta, perché i 120 euro vengono utilizzati interamente per ridurre il debito residuo. Abbiamo tenuto prodotti per 180 euro, ne abbiamo versati 100 e ne restano 80. Se avessimo già pagato due rate, per complessivi 200 euro, lo stesso reso comporterebbe, invece, la cancellazione dell’ultima rata e un accredito di 20 euro.

Gli esempi non includono costi aggiuntivi e descrivono quel meccanismo specifico. Con altri servizi va verificata la distribuzione del rimborso.

Il buono del negozio può lasciare le rate da pagare

Il commerciante propone un voucher: sembra una soluzione rapida, soprattutto se pensiamo di tornare a comprare, ma un credito spendibile nel negozio non coincide con la chiusura del finanziamento.

PayPal precisa che, quando il venditore rimborsa direttamente attraverso un buono acquisto, una carta regalo o contanti, il saldo residuo di Paga in 3 rate resta dovuto.

La conseguenza è concreta: possiamo avere un buono da utilizzare e contemporaneamente rate da sostenere con denaro presente sul conto. Prima di accettarlo bisogna chiarire come verrà trattato il piano.

Nel recesso legale, il rimborso deve normalmente utilizzare lo stesso mezzo di pagamento iniziale, salvo diverso accordo espresso del consumatore e senza costi conseguenti. Quando spetta il rimborso monetario, il voucher non può essere imposto come unica soluzione.

I tempi del rimborso e il denaro disponibile

Nel recesso online il venditore deve generalmente rimborsare entro 14 giorni dalla comunicazione. Può, però, trattenere il rimborso fino alla ricezione dei beni o della prova della spedizione, secondo le condizioni previste dalla legge.

Seguono i tempi necessari per registrare l’operazione. Scalapay segnala, per esempio, che l’accredito delle somme già pagate può richiedere fino a dieci giorni, in funzione della banca.

Occorre, quindi, distinguere rimborso richiesto, rimborso confermato e denaro disponibile. Nel frattempo, altri pagamenti possono scadere: una somma attesa non è ancora liquidità utilizzabile per un nuovo acquisto.

Non è soltanto una questione amministrativa. Comprare un prodotto sostitutivo prima della conclusione del reso può creare una sovrapposizione temporanea di uscite, anche quando il rimborso è legittimamente dovuto.

Come verificare che il piano sia davvero chiuso

La pratica si considera conclusa quando i numeri coincidono: valore dei prodotti trattenuti, somme già versate, eventuali accrediti e importi ancora dovuti. Una semplice email con scritto “reso ricevuto” potrebbe non descrivere tutti questi passaggi.

Se qualcosa manca, la richiesta all’assistenza dovrebbe riportare numero d’ordine, importo contestato, ricevuta di restituzione e conferma del venditore. È utile chiedere espressamente quale rata verrà modificata e dove sarà accreditato l’eventuale rimborso.

Controllare anche l’estratto conto successivo permette di individuare un addebito rimasto attivo. Dopo un acquisto restituito, il risultato da verificare è preciso: pagare soltanto quanto resta dovuto per la merce conservata e gli eventuali costi legittimamente applicabili, senza lasciare aperto un piano che avrebbe dovuto essere aggiornato.